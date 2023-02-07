Избегайте мужчин, которым нужны слабые женщины

Многие женщины тают, когда мужчина говорит, мол, женщина должна быть слабой и беззащитной, тогда я, как мужчина, расцветаю, хочу заботиться и проявлять всякие чудесные мужские качества.

Такие доклады лишают женщину воли и разума, прямо как дудка из старого советского мультика лишала воли слона. Между тем, перед нами яркий пример приманки. Ну, знаете, вроде светящегося отростка у некоторых глубоководных рыб, которым они приманивают добычу. Приманивают, чтобы съесть.

Зачем мужчине слабая женщина

Вот вам правда жизни — упомянутые мужчины не ищут слабых женщин. Упомянутые мужчины ищут женщин покорных.Происходит это потому, что такие мужчины по каким-то своим причинам умеют или подчиняться, или подчинять. Вариант «договариваться» они почему-то не используют.

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Разумеется, подчиняться они не хотят, поэтому выбирают оставшийся вариант. Это всё облекается (не всегда умышленно) в красивые словеса о женской слабости.Покорная женщина не сопротивляется, она послушна и делает то, что ей прикажут, её легко прогнуть. Если ты не умеешь договариваться и не хочешь подчиняться, это единственный подходящий вариант. Поэтому давайте честно — слабых женщин ищут не сильные мужчины. Слабых женщин ищут мужчины властные. А это огромная разница — сильный не обязательно властный, властный не обязательно сильный. Но властный обязательно требует подчинения.

Забота? Не, не слышал…

Да, такие мужчины говорят, что будут заботиться… Но слова и реальность в обсуждаемых случаях, расходятся. Весьма сильно расходятся. Женщины в этих случаях не получают заботы. Им достаётся опека. Забота — это внимание к нуждам и потребностям человека. Опека — это обеспечение жизнедеятельности недееспособного человека. А слабая женщина — это недееспособный человек. Она же слабая.

Проще говоря, мужчина будет за неё решать, что ей делать. Он будет решать, что ей надеть, куда ходить, что читать и с кем дружить. На том простом основании, что он сильный, а она слабой и нуждается в его заботе. Не дайте себя обмануть — речь не идёт о заботе. Речь идёт об опеке.

Женщины, между тем, наивно верят, что забота будет проявляться по-другому. А именно: мужчина будет делать то, что приятно ей. Нет! Мужчина будет делать то, что считает правильным. И если он считает правильным оградить вас от встреч с подругами, он это сделает. И назовёт это заботой.

Хотя по факту это будет опекой и опекой не самой удачной.

Укрощение строптивой

Ни один человек не может долго быть покорным — такова наша природа, нам необходима, жизненно необходима свобода в выборе (хотя бы в каких-то рамках). Если у нас этой свободы нет, мы начинаем бунтовать.Так и обсуждаемые женщины в какой-то момент не подчиняются. Например, всё-таки встречаются с подругами. Или отказываются от секса, потому что не хотят его. Или ещё что-нибудь.

Как это будет оценено? Правильно, как строптивость. И, следовательно, не-слабость. И, следовательно, отход от правильного женского поведения. Что нужно делать в таких случаях? Укрощать строптивую. И будет чудом, если укрощение остановится только на словах.

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Позвольте небольшое эмоционально отступление. Не знаю, доводилось ли вам общаться с женщинами, которых били мужья под девизом «А нечего было перечить!». Мне, в силу работы, доводилось. Мягко говоря, в такой работе нет ничего приятного. Видеть человека, избитого близким (близким ли?) только за мнение — это то ещё удовольствие. К сожалению, описываемые мужчины искренне уверены, что у них есть право «учить строптивицу», и не видят в своих действиях ничего плохого.

Или вот — женщина отказалась от секса, за что муж её «проучил». Не уговорил, не возбудил, не соблазнил, не подкупил, на худой конец. Нет — проучил. Попутно сломав два ребра и организовав любимой (любимой ли?) лёгкую ЧМТ. А тоже декларировал, что он весь из себя заботливый и «женщина должна быть слабой, чтобы я мог почувствовать себя мужчиной». Видимо, почувствовал.

Кого искать?

Ну хорошо, если не сильных мужчин, то каких искать — слабых? Взваливать его себе на закорки и тащить всю жизнь вместе с его диваном? Нет, разумеется, нет. Ищите мужчин, которые если пока не умеют, то хотя бы стремятся договариваться. Это легко заметить — такой мужчина не прогибает вас, например, во время выбора фильма в кинотеатре. Он не прогибается под вас. Он договаривается (или, хотя бы, пытается договориться).

Ищите мужчин, которые признают за вами некоторую автономность (ну и, конечно, признавайте такую же автономность за мужчинами). Другими словами, ищите мужчин, которые не указывают вам, что делать и чем заниматься (и сами не указывайте, конечно же).

Ищите мужчин, которые внимательны к вашим потребностям и нуждам, а не решают за вас, выпить вам молокам или покататься на велотренажёре. Это всё не гарантирует, конечно, счастья (его ничего не гарантирует) и не гарантирует несчастья (аналогично), но всё-таки уменьшает шансы подвергнуться насилию, быть «проученной».

Как по мне — это дорого стоит.

Итого. Не верьте на слово. Знайте, что слова «сильный мужчина ищет слабую женщину» на самом деле означают «властный мужчина ищет покорную женщину». Помните, что быть покорной всегда невозможно. Учитывайте, что за непокорность вас накажут. Понимайте, что эти наказания легко могут стать физическими. Ищите мужчин не властных, а уживчивых. И зарубите на носу — за каменной стеной не только житель крепости, но и узник в темнице.опубликовано econet

Павел Зыгмантович

Photo ©Andrea Kiss

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