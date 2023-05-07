Тест для родителей: Как определить отклонения в вашем семейном воспитании

Выберите одну из 5-х словесных характеристик своего ребенка. Честно. Для себя. 1. Ребенок – центр всех моих интересов. Делаю все для ребенка. 2. Всего себя посвящаю ребенку, ограждая от всех трудностей и опасностей. 3. Не хочу иметь такого ребенка, какой он есть. 4. Мечтаю, чтобы мой ребенок стал лучше меня. К сожалению, я уделяю ему слишком мало времени. 5. У меня совершенно нет времени воспитывать моего ребенка.
Выберите одну из 5-х словесных характеристик своего ребенка. Честно. Для себя.
1. Ребенок – центр всех моих интересов. Делаю все для ребенка.
2. Всего себя посвящаю ребенку, ограждая от всех трудностей и опасностей.
3. Не хочу иметь такого ребенка, какой он есть.
4. Мечтаю, чтобы мой ребенок стал лучше меня. К сожалению, я уделяю ему слишком мало времени.
5. У меня совершенно нет времени воспитывать моего ребенка.
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Интерпретация. А теперь давайте посмотрим, какое нарушение в воспитании детей отражает номер выбранной Вами характеристики.
1. Кумир семьи. Ваш ребенок – это Ваше персональное Солнце, Вы вращаетесь вокруг него. В будущем Вы столкнетесь с его эгоизмом, завышенной самооценкой и уверенностью в том, что ему «все должны». Он научится брать, но не давать, и, что самое печальное, Вашу жертвенность он никогда не оценит!
2. Гиперопека. Ваш ребенок – это домашний цветок, который без Вас может погибнуть. Чрезмерно контролируя его жизнь и, тем самым, ограничивая активность, Ваш ребенок не приобретает собственного жизненного опыта. Он не узнает, какие действия разумны, а какие – нет, что делать можно, а чего следует избегать. Вы и правда хотите «растить» своего ребенка до его старости?
3. Эмоциональное отвержение. Ваш ребенок – это та самая Золушка, отверженная и непринятая. Поскольку Ваш ребенок недополучает любви, ласки, защиты, он может добиваться похвалы и любви матери при помощи примерного поведения, успехов в деятельности. Но в этом случае возникает страх: «Если я буду плохо себя вести, меня не будут любить». В будущем Ваш ребенок станет тревожным взрослым, опускающим руки перед трудностями. Вы готовы к этому?
4. Повышенная моральная ответственность. Ваш ребенок – это маленький воин. Он хорошо знает требования, который должен выполнять, но почти ничего не знает о родительском внимании и заботе. В будущем он сам начнет подавлять или будет зависимым и подчиняемым. Разве таким Вы хотите видеть своего ребенка?
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5. Гипоопека. Ваш ребенок – это маленький взрослый. При нехватке Вашего внимания, он уже научился решать все свои проблемы сам. Ваши нечеткие правила или размытые требования лишают Вашего ребенка твердой опоры и чувства защищенности. В будущем он будет решать множество личностных проблем, которых можно было избежать в детстве, повышать свою низкую самооценку, пытаться понять себя и других. Не самый лучший результат воспитания, не так ли?опубликовано econet
Автор Ольга Федотова
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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