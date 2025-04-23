Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Еда
  4. Баклавас по-гречески: изумительная восточная сладость

Баклавас по-гречески: изумительная восточная сладость

Источник: ilovegreece.ru 23 апреля 2025 6070
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Восточная сладость, из-за которой до сих пор спорят греки и турки: кто из них делает лучшую баклаву. Счет пока 1:1.

Баклавас по-гречески: изумительная восточная сладость

Восточная сладость, из-за которой до сих пор спорят греки и турки: кто из них делает лучшую баклаву. Счет пока 1:1.

Время: 60 -90 минут

Сложность: сложный

 

Ингредиенты:

Начинка

  • 400 г миндаля или грецких орехов
  • 100 г тертых сухарей
  • 1 столовая ложка сахара

Сироп

  • 350 г меда
  • 400 г сахара
  • 150 мл воды
  • 1 пакет пекарского порошка (разрыхлителя)
  • 150 г растопленного масла

Как приготовить:

Растопить растительное масло  и перемешивая добавить миндаль, тертые сухари и сахар.

На противень выложить 3-4 листа теста, предварительно смазанные маслом, и посыпать 1/3 миндаля. Затем уложить  второй слой теста, посыпать оставшимся миндалем и закрыть последними листами теста.

Смазать поверхность маслом и выпекать баклавас при температуре 160 ο С 70 минут.

Сироп  варить  в течение 10-15 минут и когда он будет готов и загустеет смазать баклавас и оставить в духовом шкафу пока не испарится сироп.

Приятного аппетита! Готовим с любовью! econet

Это Вам будет интересно:

10 здоровых блюд, которые можно приготовить за 10 минут

Как испечь БЕЗДРОЖЖЕВУЮ чиабатту

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

еда рецепты как приготовить мед баклавас

Еще от ilovegreece.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Ребенка воспитывают корешки книг отцовской библиотеки. Уинстон Черчилль
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.