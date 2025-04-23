Баклавас по-гречески: изумительная восточная сладость

Восточная сладость, из-за которой до сих пор спорят греки и турки: кто из них делает лучшую баклаву. Счет пока 1:1.
Восточная сладость, из-за которой до сих пор спорят греки и турки: кто из них делает лучшую баклаву. Счет пока 1:1.
Время: 60 -90 минут
Сложность: сложный
Ингредиенты:
Начинка
Сироп
Как приготовить:
Растопить растительное масло и перемешивая добавить миндаль, тертые сухари и сахар.
На противень выложить 3-4 листа теста, предварительно смазанные маслом, и посыпать 1/3 миндаля. Затем уложить второй слой теста, посыпать оставшимся миндалем и закрыть последними листами теста.
Смазать поверхность маслом и выпекать баклавас при температуре 160 ο С 70 минут.
Сироп варить в течение 10-15 минут и когда он будет готов и загустеет смазать баклавас и оставить в духовом шкафу пока не испарится сироп.
Приятного аппетита! Готовим с любовью! econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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