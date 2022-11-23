Искривление реальности

Человек не может воспринимать окружающий мир совершенно объективно. Это похоже на то, как вы вставляете слайд в видеопроектор и смотрите на изображение. Обычный равномерный свет, проходя через пленку, превращается в картинку на экране. Восприятие выступает в качестве экрана, светом является окружающий мир, а слайдом – наше мировоззрение, то есть модель нашего понимания этого мира.
Наше представление о себе и об окружающем мире зачастую далеко от истины. Искажение вносят наши слайды. Например, вас беспокоят некоторые ваши недостатки, и вы из-за этого испытываете чувство неполноценности, потому что вам кажется, что другим это тоже не нравится, и они это не одобряют. Тогда, общаясь с людьми, вы вставляете в свой «проектор» слайд комплекса неполноценности и видите все в искаженном свете.
Допустим, в данный момент вас беспокоит, как вы одеты. Вам кажется, что другие обращают на вас внимание и смотрят с усмешкой или презрением. Но в головах окружающих вовсе нет мыслей о том, как вы одеты. Эти мысли присутствуют только в вашей голове в виде слайда, искажающего действительность. Любой человек из вашего окружения, как правило, на девяносто процентов занят мыслями о своей особе – так же, как и вы сами. Даже если вы проходите собеседование для приема на работу, будьте уверены, что ваш интервьюер сам озабочен больше тем, как лучше сыграть свою роль.
Слайды вносят искажения в ваши представления о том, что думают о вас другие люди. Слайд – это искаженная картина действительности. Слайд – это то, что есть в вашей голове, но нет у других. Например, вы считаете свою внешность недостаточно привлекательной. Если это вас не очень волнует, искажения нет. Все есть, как есть. Но дело даже не в том, что вы думаете о своей внешности, а какое влияние оказывает слайд на вашу жизнь. Если вас беспокоит ваша внешность, вы создаете в своей голове слайд: «я некрасивая (некрасивый)» и смотрите на окружающий мир через него, как через фильтр. Это слайд, потому что он зафиксирован только в ваших мыслях.
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Внешность могут оценивать, то есть придавать ей значение, только ваши потенциальные партнеры. А это очень небольшой процент людей. Остальным окружающим и дела нет до вашей внешности. Не верите? Тогда спросите у самого авторитетного арбитра, то есть у себя самого: насколько вас волнует внешность тех, кто не входит в круг ваших потенциальных партнеров или соперников. Скорее всего, вы даже не задумывались над вопросом – привлекателен данный человек или нет. То же самое думают (или вообще не думают) окружающие в отношении вас. Можете быть уверены, что это так, даже если вы уродливы. Уродство производит впечатление только в момент первой встречи, а потом на это перестают обращать внимание, как на привычную декорацию.
Итак предположим, что вы вставили в голову слайд о своей непривлекательной внешности. Все, что идет от других людей – взгляды, жесты, мимика, слова – вы фильтруете через свой слайд. Что вы увидите? Приветливая улыбка превращается в усмешку. Чей-то веселый смех в злорадную потеху над вами. Кто-то тихо перешептывается – сплетничают про вас. Чей-то беглый взгляд – на вас косо посмотрели. Кто-то поморщился от боли в животе – боже, что он о вас подумал! Наконец, любой комплимент превратится в издевку. А ведь у других и в мыслях ничего подобного не было. Это только в вашей голове – ваш слайд.
В соответствии с такими мыслями будет определяться и ваше поведение, которое сделает вас действительно непривлекательными. Руки начнут выполнять неестественные движения, и вам некуда будет их деть. Лицо исказится напряженной гримасой, все умные мысли куда-то исчезнут, комплекс неполноценности вступит в свое нераздельное господство. В итоге слайд, сидящий в вашем воображении, получит фактическую реализацию.
Слайды действуют двояким образом. С одной стороны, они искажают представление человека о его месте в этом мире и об отношении к нему окружающих. С другой стороны, они искажают представление человека о внешнем мире.
В частности, человек склонен видеть свойства своего слайда в окружающих людях. Например, человек не любит в себе какие-то врожденные качества своего характера. Он стремится запрятать их от себя подальше, чтобы самому не видеть. Но неприглядный слайд затушевать невозможно, он сидит в голове и делает свое дело. У человека возникает иллюзия, что другие думают и поступают примерно так же, как он сам. А если некоторые качества в себе не нравятся, человек склонен видеть то же самое в других, то есть навешивать на них свои проекции.
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Проекция – это когда недовольство собой, загнанное в подсознание, выплескивается на окружающих. Человеку не хочется ругать самого себя за некоторые плохие стороны, поэтому он склонен видеть эти же самые стороны у других. Люди часто охотно ругают других за то, что им самим не нравится в себе. Вы и сами делали то же самое, не отдавая себе отчета. Это, конечно, не значит, что если человек кого-то в чем-то обвиняет, значит, это есть и у него. Однако так бывает очень часто.
Понаблюдайте сами. Позиция Смотрителя в ролевых играх позволит вам легко определить, когда кто-то пытается навесить на вас свою проекцию. Если вас в чем-то пытаются незаслуженно обвинить, или приписать несвойственные вам качества, задайте себе вопрос, нет ли у самого обвинителя того же, что он пытается навесить на вас. Скорей всего будет именно так, потому что если у вас этого действительно нет, значит, у обвинителя сидит в голове слайд, который и проецирует на вас свою картину.
Что же лежит в основе слайда, на какой пленке он держится? Важность. Который раз мы уже к ней возвращаемся. Вас беспокоит ваша внешность, если это для вас важно. Слайд находится в голове у вас, но у других этого нет, если для них не важно то, что важно для вас. Уродство человека становится привычной декорацией для окружающих потому, что для них это не важно. Это важно только для самого обладателя необычной внешности. Внешность просто необычная, и не более того. Необычную внешность делает уродством именно слайд важности.
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Известный французский художник Анри де Тулуз-Лотрек в детстве сломал обе ноги и остался на всю жизнь калекой. Пока Лотрек взрослел, он был очень угнетен своим уродством. С годами физическое несовершенство проявлялось все явственней, и от этого он страдал еще больше. В конечном итоге, переживание по поводу несовершенства дошло до высшей точки, и Лотреку пришлось смириться с неизбежным. Он плюнул на свое уродство и продолжал жить. Как только он избавился от важности, слайд прекратил свое существование, и удача повернулась к Лотреку лицом. Он пользовался большим успехом у женщин, не говоря уже о том, что ему удалось с блеском реализовать свой талант. Он кстати, был одним из основателей знаменитого кабаре «Мулен Руж» в Париже, и женщины его очень любили, как вы понимаете, не только из-за его картин.
Слайды возникают тогда, когда вы придаете избыточное значение тому, что о вас думают другие. Если вы не знаете наверняка, что о вас думают, и при этом для вас это очень важно, считайте, что у вас по этому поводу стопроцентный слайд. Слайд является порождением воображения, и в этом смысле его можно рассматривать как иллюзию. Но эта иллюзия оказывает активное влияние на жизнь человека. Это тот случай, когда внешнее намерение действует во вред, помимо воли разума.
Негативный слайд, как правило, порождает единство души и разума. Как вы понимаете, внешнее намерение в данном случае работает безотказно. Оно подхватывает владельца негативного слайда и переносит его в сектор, где негатив проявляется в полную силу. Переход происходит не сразу, а постепенно, и длится, не прекращаясь, все время, пока слайд сидит в голове. Те незначительные штрихи, которые вследствие важности человек в самом начале набросал на свой негативный слайд, проявляются все более резко и расцветают «во всей красе». Человеку не нравится его полнота – он все больше толстеет, ему мешает родинка – она все больше разрастается, он считает себя неполноценным – и получает все новые тому подтверждения, он озабочен своей непривлекательностью – она еще больше обостряется, его мучает чувство вины – наказания так и сыплются на голову.
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Так продолжается до тех пор, пока человек не перестанет придавать слайду большое значение, или не переключится на создание позитивного слайда. Как только важность исчезла, негативный слайд теряет свою основу, растворяется и прекращает работать.
Есть люди с весьма непривлекательной внешностью, но обладающие необъяснимым обаянием. Стоит им только заговорить, как вы тут же забываете об их физических недостатках. Теперь вы понимаете, почему? Они выбросили из головы негативные слайды и вставили позитивные.
Стоит вам вставить позитивный, цветной слайд, и вы увидите, что он работает так же безотказно, как и негативный. Покажите себе самому положительные стороны своей личности, представьте себя в наилучшем свете, и люди будут воспринимать вас так же. В этом проявляется другое, положительное качество слайда, которое можно и нужно использовать.опубликовано econet.ru
Автор Вадим Зеланд
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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