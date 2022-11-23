Искривление реальности

Человек не может воспринимать окружающий мир совершенно объективно. Это похоже на то, как вы вставляете слайд в видеопроектор и смотрите на изображение. Обычный равномерный свет, проходя через пленку, превращается в картинку на экране. Восприятие выступает в качестве экрана, светом является окружающий мир, а слайдом – наше мировоззрение, то есть модель нашего понимания этого мира.

Наше представление о себе и об окружающем мире зачастую далеко от истины. Искажение вносят наши слайды. Например, вас беспокоят некоторые ваши недостатки, и вы из-за этого испытываете чувство неполноценности, потому что вам кажется, что другим это тоже не нравится, и они это не одобряют. Тогда, общаясь с людьми, вы вставляете в свой «проектор» слайд комплекса неполноценности и видите все в искаженном свете.

Искаженная картина действительности

Допустим, в данный момент вас беспокоит, как вы одеты. Вам кажется, что другие обращают на вас внимание и смотрят с усмешкой или презрением. Но в головах окружающих вовсе нет мыслей о том, как вы одеты. Эти мысли присутствуют только в вашей голове в виде слайда, искажающего действительность. Любой человек из вашего окружения, как правило, на девяносто процентов занят мыслями о своей особе – так же, как и вы сами. Даже если вы проходите собеседование для приема на работу, будьте уверены, что ваш интервьюер сам озабочен больше тем, как лучше сыграть свою роль.

Слайды вносят искажения в ваши представления о том, что думают о вас другие люди. Слайд – это искаженная картина действительности. Слайд – это то, что есть в вашей голове, но нет у других. Например, вы считаете свою внешность недостаточно привлекательной. Если это вас не очень волнует, искажения нет. Все есть, как есть. Но дело даже не в том, что вы думаете о своей внешности, а какое влияние оказывает слайд на вашу жизнь. Если вас беспокоит ваша внешность, вы создаете в своей голове слайд: «я некрасивая (некрасивый)» и смотрите на окружающий мир через него, как через фильтр. Это слайд, потому что он зафиксирован только в ваших мыслях.

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Внешность могут оценивать, то есть придавать ей значение, только ваши потенциальные партнеры. А это очень небольшой процент людей. Остальным окружающим и дела нет до вашей внешности. Не верите? Тогда спросите у самого авторитетного арбитра, то есть у себя самого: насколько вас волнует внешность тех, кто не входит в круг ваших потенциальных партнеров или соперников. Скорее всего, вы даже не задумывались над вопросом – привлекателен данный человек или нет. То же самое думают (или вообще не думают) окружающие в отношении вас. Можете быть уверены, что это так, даже если вы уродливы. Уродство производит впечатление только в момент первой встречи, а потом на это перестают обращать внимание, как на привычную декорацию.