Не уважают

Человеку, сколько бы не было ему лет, важно уважение окружающих и особенно близких людей. Практически любой человек сталкивается с неуважением в свой адрес в той или иной форме. Вкратце можно сказать, что уважают личность и для этого важно потрудиться над развитием себя как личности. Модели поведения нужны эффективные, то есть такие, которые приводят к ожидаемым вами результатам, а не к непредсказуемым последствиям.

Мой дядя самых честных правил,

Когда не в шутку занемог,

Он уважать себя заставил

И лучше выдумать не мог.

А.С. Пушкин

Человеку, сколько бы не было ему лет, важно уважение окружающих и особенно близких людей. Практически любой человек сталкивается с неуважением в свой адрес в той или иной форме. Каждый ищет для себя ответы на вопросы:

Как заставить других себя уважать?

Как добиться уважения от близких и коллег?

Как стать уважаемым человеком?

Вкратце можно сказать, что уважают личность и для этого важно потрудиться над развитием себя как личности. Модели поведения нужны эффективные, то есть такие, которые приводят к ожидаемым вами результатам, а не к непредсказуемым последствиям. Но главное – понимание своих личных границ и умение их защищать. Уважают не за грудь, ручки, ножки, кошелек. Уважают границы. Есть четкие границы – есть уважение. Нет границ – нет уважения.

Очевидный вывод: хотите уважения – ставьте и отстаивайте свои границы.

С психологической точки зрения постановка границ – это технология!

В технологии постановки и защиты личных границ есть четыре обязательных пункта. И если хоть одно звено вы пропустили – эффект может быть абсолютно другой. Как в любом рецепте. У вас получится омлет, если вы возьмете яйца, молоко и соль. Без яиц – будет солёное молоко, без молока – яичница, без соли может и омлет, только есть такое не хочется. Так и с защитой границы.

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Так одна девушка «защитила» «свою границу», теперь её парень при ней не переписывается в соцсетях - просто стал жить отдельно. Но разрыв с любимым человеком навряд ли сделал её счастливее.

Разберём на примерах, как же поставить границу так, чтобы отношения стали лучше. Эта методика подходит только в межличностных отношениях, где есть постоянное взаимодействие (родители, супруги, дети и другие родственники, друзья, коллеги по работе, партнеры по увлечениям или бизнесу).

Соблюдайте правила постановки границ:

1. Границу ставят при наличии коммуникации

Показать партнеру границу можно только в тот период, когда у вас есть общение. Если партнер вас игнорирует, ему невозможно поставить границу – он вне коммуникации. Не получится поставить границу и во время скандала или выяснения отношений. Адекватность восприятия ситуации затуманивает гнев и взаимная обида. Попытка объявить границу только усугубит ситуацию.

Ведите разговор о своих границах исходя из любви к партнеру. Убедитесь, что он расположен к общению или даже попросите: «Я сейчас скажу тебе что-то важное для меня, прошу выслушать и не перебивать»

2. Границы ставят на своей территории

Нельзя устанавливать порядки на чужой территории или давать советы как другому человеку поступать. Вы не можете запретить человеку пить, ругаться матом, влезть в долги. Это его территория. Он взрослый человек, несёт ответственность за своё поведение и имеет полное право делать всё, что ему заблагорассудится.

«Он кричал и матерился, а я била его по лицу» - это не защита границ! Это насилие! Его лицо – его территория.

«Она купила шубу в кредит. Я разорвал эту шубу в клочья!» Это насилие! Шуба – уже её территория.

«Он напился, я не пустила его домой» - Это насилие. Если дом общий, а не лично ваш, он имеет право придти к себе домой в любом состоянии.

Вы можете

не общаться (не разговаривать, не заниматься сексом) с пьяным. Ваше внимание и ваше тело – уже ваша территория и вы имеете право не позволять пьяному пользоваться вашим телом или вниманием.

не продолжать беседу, если разговор вам не приятен (нецензурщина, оскорбления, обвинения в ваш адрес). Мозг чей? Уши чьи? – Ваши! Возьмите на себя ответственность за то, что попадает в ваши уши и сознание.

составить брачный контракт, если ваш партнер берёт на себя кредитные обязательства без вашего согласия.

Этот список можно продолжать до бесконечности, по каждой ситуации, которая возникла в конкретных взаимоотношениях.

3. Я-сообщение

Это общее правило касается не только методики постановки границ. В любых межличностных коммуникациях важно говорить о себе, своих чувствах и потребностях.

Не предполагайте, не решайте за другого человека что именно он чувствует или хочет.

Не давайте оценку его словам и действиям.

Не интерпретируйте его поведение как обидное для себя.

Ошибка: «Ты меня совсем не любишь, ты должен говорить мне комплименты».

Правильно: «Когда ты не говоришь мне ласковых слов, я расстраиваюсь и думаю, что ты меня не любишь»

4. Одна граница за один разговор

За один раз устанавливают всего одну границу. Нельзя вывалить на человека ушат лягушат и ждать соблюдения договорённостей. Он и про одну границу может забыть через пару часов/недель/ месяцев и «поехать по привычным рельсам» отношений. Поэтому договаривайтесь по каждому пункту последовательно. Сказали, отследили соблюдение, при необходимости – отстояли свою территорию. Следующий пункт.

5. Границу ставят конкретному действию или словам

Невозможно требовать от партнера «больше любви, заботы, внимания и уважения». Человек, скорее всего, убеждён, что он вас любит и уважает, проявляет о вас заботу, уделяет вам внимание. Только каждый из вас под этими концепциями понимает абсолютно разные действия партнера в свой адрес.

Мужчина, придя домой после работы, принеся продукты и зарплату жене, искренне убеждён, что он её любит (домой к ней пришёл) и уже позаботился (денег и продуктов принёс). А женщина убеждена, что он к ней равнодушен, так как пришёл, поел, лёг на диван и уставился в телевизор. И слова доброго не сказал!

Определите для себя, что конкретно вы хотите, чтобы человек перестал делать по отношению к вам.

6. Устанавливая границу, не вступайте в торги

Нежелательное действие в ваш адрес должно быть прекращено, независимо делаете вы для этого что-то или нет. Так дама просит мужа не приносить и не распивать дома алкогольные напитки, а муж ей говорит, что он будет выполнять это условие, если она не будет разговаривать дома по телефону. Такой способ создать договоренности имеет право на жизнь, но это НЕ граница!

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I. ДЕМАРКАЦИЯ (обозначение, объявление границы)

«Коленька, сокол мой ясный!» – есть отношения, обращаетесь к партнеру спокойно, ласково, так как делаете это обычно.

«Когда ты пьяный требуешь от меня секса (называешь меня глупой бабой, говоришь, что я плохая хозяйка), я злюсь» – границу ставим конкретному выражению, говорим о своих чувствах.

«Так как я не хочу с тобой ругаться и злиться на тебя, я прошу тебя, когда ты пьяный спи один в зале на диване (больше меня так не называть, так мне не говорить)» – граница ставится для улучшения отношений.

То есть вы не требуете от него бросить пить – он взрослый человек, имеет право пить и напиваться. Вы не можете запретить ему приходить домой в нетрезвом состоянии, если дом общий. Конечно, если у него свой дом, а у вас свой – имеете право защитить границу: не приходи, не звони мне, когда ты пьян.

Граница не способ наказать партнера

Целью постановки границ является улучшение отношений! К сожалению, я часто сталкиваюсь с тем, что ко мне приходят после других психологов.

«Я два года занималась с психологом. Он научил меня ставить границы. В результате я отстранилась, в отношениях появилась холодность. Муж завёл себе любовницу. Помогите сохранить семью»

«Я три месяца посещал психолога. Психолог сразу предупредил, что жене моё новое поведение не понравится. Я ставил границы. Это для неё был как ушат холодной воды. Мы сейчас на грани развода. Помогите сохранить семью»

«Я поставила парню границы. Он ушёл. Помогите вернуть» и т.д. всех историй и не пересказать.

Дорогие мои! Оставайтесь в сознании. Отстаивая свои границы, сохраняйте любовь к партнеру.

II. ЗАЩИТА

Выбрав способ защиты границы, сообщите о нём. Очевидно, что сколько ни говори про границы, если не можешь их защитить – интервенция неминуема. Посмотрите на пример Сирии. А вот Российские границы никто не может нарушить. Есть зенитно-ракетный комплекс «Триумф» С-400, пограничные войска и т.д. И вам нужен свой ЗРК или, на худой конец, «винтовка и собака».

Во взаимоотношениях всегда есть какое-то качество жизни, которое вы обеспечиваете своему партнеру и он это нигде или другим способом не может получить. Например, для многих женщин актуален статус замужней женщины, поэтому мужчина может лишить её этого статуса, подав на развод. Для мужчины это может быть теплая атмосфера уютного дома, где он может расслабиться и отдохнуть. Поэтому, прежде чем затевать разговор о границах, ответьте себе на вопрос: что такого я даю своему партнеру, что он со мной живет (общается)?

В консультативной практике часто так бывает, что человек не понимает, почему, зачем и ради чего с ним живет его партнер. Это говорит о том, что отношений нет. Например женщина жалуется на супруга, говорит, что ей с ним плохо. Стандартный диалог:

Психолог: А как ему с вами живется?

Клиентка: ответа нет.

Психолог: Какие потребности ваш супруг удовлетворяет, находясь с вами в браке?

Клиентка: и опять тишина… Потом начинается: я ему готовлю, в квартире убираю…

Психолог: И? Если вы перестанете готовить, как он отреагирует?

Клиентка: Сам приготовит!

Психолог: Не будете убирать?

Клиентка: Даже не заметит!

Психолог: Что же такое он получает в общении с вами, что ради этого каждый день с работы приходит домой?

Клиентка: Не знаю…

Так границу вы не поставите. У вас функциональное взаимодействие: жена выполняет бытовые функции, а супруг финансирования. За свои деньги мужчина может "купить себе другую систему жизнеобеспечения", а женщина создавать комфорт в доме у другого человека или в своём (уже без мужчины). Межличностной коммуникации нет. Сначала нужно найти ценность в отношениях обоих партнеров.

Так одна дама, чтобы муж начал давать деньги на содержание детей собрала всю семью за столом. Живя на территории родителей, она пригласила к разговору и их. На разговор собрались все: родители, дети и она с супругом. И каждый из присутствующих сказал, какая сумма ему нужна на месяц. Так получился ежемесячный обязательный бюджет. Мужу ничего не осталось, как дать обещание регулярно эту сумму приносить домой.

Помните, что способ защиты границ – это НЕ угроза. Это возможность ограничить доступ к важному качеству жизни для нарушителя границ (временные санкции). Нельзя в качестве способа защиты границ использовать то, что вы не можете выполнить или для вас это будет губительно.

Проверьте: от постановки границы, ВАМ должно стать ЛЕГЧЕ!

Пример из практики. Ко мне обратилась за помощью молодая женщина, которая осталась одна «на улице» без средств к существованию с двухмесячным ребёнком на руках. До этого они с супругом ходили к психологу, где договорились, что если муж будет нарушать границу, она с ребенком покинет его дом. Они пришли домой и отец малыша решил «проверить» не слабо ли ей уйти из дома и, конечно же, нарушил границу. Так в два часа ночи она оказалась за дверью его квартиры. Если вы не готовы расстаться с супругом, не нужно манипулировать разводом!

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На нашем примере: Галина сообщает Николаю, что «Если ты будешь приставать ко мне пьяный, я буду закрываться в комнате от тебя» или «Если же ты будешь называть меня глупой бабой, я буду прекращать разговор с тобой», «Если ты будешь называть меня плохой хозяйкой, я буду готовить только себе и детям».

III. Бунт на корабле!

Запланируйте себе взрыв эмоций у партнера, чем сильнее он возмущается, тем лучше запомнит границу. Скорее всего, в тот момент когда вы в разговоре объявите границу, ваш партнер скажет: «Да, конечно, милая, как скажешь». Он может даже день-два или пару месяцев соблюдать договоренность, но потом… его снесёт на привычные действия.

И тут ваше время СТРЕЛЯТЬ! Хочется вам или не хочется, ОЧЕНЬ ВАЖНО приговор привести в исполнение.

Так одна дама, зная, что у мужа любовница, поставила ему границу: «Если ты будешь вечерами отсутствовать, я буду уходить в ночной клуб. Мне без тебя грустно, я буду развлекаться». Пару месяцев супруг прекрасно проводил все вечера дома. Когда же он решил, что шторм прошёл, то собрался и ушёл. Она позвонила мне и говорит: «Время позднее, мне совсем не хочется никуда идти».

Поставила границу?

Да.

Выбрала такой способ защиты?

Да.

СТРЕЛЯЙ!

Она собралась и пошла. Где она была до 6 утра - история умалчивает. Но муж с тех пор всегда все вечера проводит вместе с супругой и детьми.

Конечно, супруг был взбешён, он ругался. Но она выполнила Пункт Четыре.

IV. Открытая дверь

Важно в этот момент сказать партнеру: Милый, я же тебя предупреждала! Я была вынуждена так поступить. Когда ты в таком состоянии с тобой сложно говорить. Успокоишься, приходи, я жду.

Партнер успокоится и подумает: меня предупреждали, меня не оскорбляли, не унижали, со мной готовы дальше общаться. И будет с вами строить отношения с соблюдением ваших границ.

P.S. Знаю, будет страшно.

Первый раз ставить границы очень страшно. Страшно разрушить отношения и потерять близкого человека. У меня для Вас отличная новость: отношения ТОЧНО станут лучше, если вы правильно поставите границу. Теперь инструмент у вас в руках – дерзайте!

Желаю вам удачной постановки границ и счастливых отношений.опубликовано econet.ru

Автор: Мария Кудрявцева

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