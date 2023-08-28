7 вещей, которые я узнала потому, что мой ребенок не спит днем

Раньше я работала няней и знала всё о том, как растить детей, и, конечно, всегда была готова объяснить, что нужно делать. Дневной сон был одной из моих любимых тем для просветительских бесед. Я просто не могла понять, почему в некоторых семьях тоддлеры и дошкольники не ложатся на дневной сон.
Раньше я работала няней и знала всё о том, как растить детей, и, конечно, всегда была готова объяснить, что нужно делать. Дневной сон был одной из моих любимых тем для просветительских бесед. Я просто не могла понять, почему в некоторых семьях тоддлеры и дошкольники не ложатся на дневной сон.
«У моей мамы 4 детей, и она приучила всех спать днем до самой школы», - восклицала я.
Я знала, что всем этим несчастным не-спящим детям просто нужны рутины. Предсказуемое расписание. Шторы с затемнением.
Ну... карма меня настигла. Я родила дочь, которая с самого начала ненавидела дневной сон.
Не важно, насколько четко мы выстраивали расписание и каких рутин придерживались, как тщательно затемняли комнату и терпеливо укладывались, она не хотела спать. Я уверена, что за два года её жизни, я дремала больше, чем она. И да, мы пережили это.
Вот, что я узнала за это время:
1. «Спи, пока ребенок спит» - одна из самых жестоких вещей, которую можно сказать молодой матери.
Звучит так просто, да? Совсем как мои советы о сне, которые я сама раздавала направо-налево до того, как сама познала суровую реальность материнства.
Невозможно спать, пока ребенка спит, если она спит только по 10 минут за раз!
В нашем доме дневной сон обычно проходит примерно так:
2. Никогда, никогда (!) не комментируйте схемы сна, принятые в других семьях.
Однажды простой вопрос педиатрессы о том, как спит моя дочь, заставил меня расплакаться. Если чей-то ребенок не спит, я гарантирую - они уже перепробовали все возможные способы, может быть даже дважды. Не сыпьте соль на раны.
3. Иногда лучше сдаться.
Я месяцами пыталась приучить дочь к предсказуемому режиму сна, и у меня никак не получалось. Очевидно, что все мои попытки контролировать её ритм жизни провалились. В конце концов я сдалась.
Когда я перестала навязывать дочери свою волю, многое упростилось. Она по-прежнему не спит. Я по-прежнему чувствую себя уставшей, но не уставшей, злой и фрустрированной.
4. Научиться распознавать сигналы готовности ребенка ко сну
Это единственный совет, который сработал в нашей семье. Перестав пытаться впихнуть дочь в режим, я разрешила ей спать тогда, когда это нужно её телу.
Иногда это случается в 9 утра, а иногда не случается до 2 дня. Не важно когда. Она спит лучше и дольше, когда (если) сама готова уснуть.
5. Установить границы
Я работаю из дома. Эта прекрасная идея пришла, когда я еще думала, что могу держать всё под контролем. Хотя теперь я понимаю, что могу контролировать намного меньше, чем хотела бы, мне всё равно приходится делать дела в рабочее время.
Единственный способ добиться этого — установить жесткие правила для себя. Когда ребенок спит, я иду прямо к компьютеру и работаю, не делая перерыва на еду, уборку или любое из миллиона дел, которые нужно сделать — но которые можно сделать с наследницей на буксире.
6. Ценить «украденные» моменты
Прошлой зимой, детка купалась минимум дважды в день, пока я писала истории, сидя на унитазе и наблюдая, как она плещется.
Отведите ребенка на площадку. Разрешите играть с мукой. Звоните, пока катаете коляску.
Если удастся найти способы воспроизвести какое-то подобие свободного времени, которое было бы у вас, пока ребенок спит, это поможет сохранить ясность ума и продуктивность.
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Каждый ребенок приходит в свое время
7. Мультики
Проблема детей, достигших черного пояса по борьбе с дневным сном, в том, что иногда они очень очень очень переутомляются, становятся капризными, плаксивыми и несчастными.
Но все равно не спят.
Самое время позвать подкрепление. Мультфильмы. Любимые персонажки мультфильмов станут вашими лучшими подругами в худшие дни.опубликовано econet
Автор: Kelly Burch
Перевод: Наталья Ломаева
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