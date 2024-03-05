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Тело в цифрах: интересные факты, о которых вы не знали

Источник: vk.com 05 марта 2024 6022
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Средний человек имеет рост 171 см и весит 66,6 кг. Он состоит из 206 костей и 230 суставов, поддерживающих 500 отдельных мышц, которые покрыты 5,5 м3 кожи. Внутри нашего тела циркулирует около 4,7 литра крови. При средней частоте 72 удара в минуту ваше сердце делает 103680 сокращений в сутки.

Тело в цифрах: интересные факты, о которых вы не знали

Средний человек имеет рост 171 см и весит 66,6 кг. Он состоит из 206 костей и 230 суставов, поддерживающих 500 отдельных мышц, которые покрыты 5,5 м3 кожи.

Внутри нашего тела циркулирует около 4,7 литра крови. При средней частоте 72 удара в минуту ваше сердце делает 103680 сокращений в сутки. 

Ваш организм содержит:

  • извести – на ведро известковой побелки;
  • жира – на семь кусков мыла;
  • воды – на 45-литровый бочонок;
  • железа – на один пятисантиметровый гвоздь;
  • фосфора – на 2200 спичечных головок.

Вы также производите около 60 Вт энергии – этого достаточно для работы обычной домашней лампочки.

Один квадратный сантиметр вашей кожи состоит примерно из 3 миллионов мельчайших клеток. 

На этом небольшом участке у вас:

  • 90 сантиметров кровеносных сосудов, обеспечивающих клетки питанием;
  • 2 рецептора, служащих для определения холода и 12 – для определения тепла;
  • 15 сальных желез, обеспечивающих мягкость кожи;
  • 25 рецепторов, позволяющих ощущать прикосновение;
  • 100 потовых желез для удаления шлаков;
  • 200 нервных окончаний для регистрации болевых ощущений.

На голове у вас приблизительно 120 000 волос; больше (150 000), если волосы светлые, меньше (90 000) – если рыжие. Они растут чуть дольше 19 часов в сутки, остальное время пребывают в покое. Волосы на теле растут меньшее время (10 – 12 часов в сутки).

Если вы мужчина, то у вас на щеках имеется 25000 щетинок, вырастающих за сутки на четверть миллиметра, а за всю жизнь – примерно на 630 см.

Ваша кровь течет по кровеносным сосудам общей протяженностью 160 000 км, а чтобы пройти по всему вашему телу, ей потребуется около минуты.

Ежесекундно 10 млн. красных кровяных клеток выводится из кровообращения, уничтожаются и заменяются. На каждые лишние полкилограмма жира приходится более 300 км дополнительных кровеносных сосудов, сердцу приходиться трудиться напряженнее.

Глаза потребляют около четверти нервной энергии вашего организма, ежедневно регистрируя примерно 50000 изображений и передавая их в мозг.

Всякий раз, когда вы моргаете, прекращаете визуальное восприятие окружающего мира на три десятых секунды, таким образом, от 11 до 20% времени своего бодрствования вы не видите того, что происходит вокруг.

За сутки вы делаете 23340 вдохов.  опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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