Как почувствовать ЛЮБОВЬ В СЕБЕ

Откуда же, собственно, взялся этот предрассудок, что человеку не следует любить себя?..
В нашей жизни любовь занимает весьма важное место. Особенно любовь к окружающим. Она служит мотивом и первопричиной человеческого счастья, трагедий и самопожертвования.
Любовь же к самому себе относится к разряду тех чувств, с которыми порядочный человек старается не иметь дела. Как правило, он не смеет даже предположить, что любит себя или, допустим, иногда испытывает к себе уважение. Ибо, как известно, самохвальство дурно попахивает. И вообще, хвалить себя – первый шаг к „почиванию на лаврах”. В этом смысле очень стойки социальные предрассудки.
А вот других людей мы должны любить и из любви к ним идти на разные жертвы.
Откуда же, собственно, взялся этот предрассудок, что человеку не следует любить себя? Ведь Божья заповедь гласит о том, чтобы мы любили ближних своих как себя самих, ни больше, ни меньше.
Обычно люди склонны принижать чувство собственного достоинства, умолять свои способности и придираться к своим мнимым или действительным слабостям, таким образом лишая себя сил для новых попыток. Но ведь абсолютно очевидно, что не бывает жизни без триумфов и поражений – они неразлучны, как день и ночь. Да, жизнь полосатая, как зебра. Но от самого человека во многом зависит идти вдоль этих полос или поперек них.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Вот несколько правил психогигиены, ведущих к самоусовершенствованию.
Что значит „любить себя”:
Что значит „не любить себя”:
И в заключение, очаровательная притча о любви Бога к человеку.
Умер один человек, предстал перед Богом и попросил показать ему свою жизнь. Бог исполнил его просьбу. Человек говорит:
- Вижу, Господи, дорогу, а на ней следы.
– Это твой жизненный путь.
– А параллельно с моими следами – еще чьи-то.
– Это мои следы.
– А вот, Господи, в самых трудных местах - только одни следы.
– А это я нес тебя на руках.
Надо всегда помнить, что мы в этой жизни не одиноки и каждому воздастся по вере его!опубликовано econet.ru
Автор Людмила Андриевская
Также интересно: Почему полезно быть послушным
13 способов любить себя, как это делают французские женщины
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий