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Как почувствовать ЛЮБОВЬ В СЕБЕ

Источник: Econet 03 ноября 2022 5714
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Откуда же, собственно, взялся этот предрассудок, что человеку не следует любить себя?..

Как почувствовать ЛЮБОВЬ В СЕБЕ

В нашей жизни любовь занимает весьма важное место. Особенно любовь к окружающим. Она служит мотивом и первопричиной человеческого счастья, трагедий и самопожертвования.

Любовь же к самому себе относится к разряду тех чувств, с которыми порядочный человек старается не иметь дела. Как правило, он не смеет даже предположить, что любит себя или, допустим, иногда испытывает к себе уважение. Ибо, как известно, самохвальство дурно попахивает. И вообще, хвалить себя – первый шаг к „почиванию на лаврах”. В этом смысле очень стойки социальные предрассудки.

 А вот других людей мы должны любить и из любви к ним идти на разные жертвы.

Откуда же, собственно, взялся этот предрассудок, что человеку не следует любить себя? Ведь Божья заповедь гласит о том, чтобы мы любили ближних своих как себя самих, ни больше, ни меньше.

Обычно люди склонны принижать чувство собственного достоинства, умолять свои способности и придираться к своим мнимым или действительным слабостям, таким образом лишая себя сил для новых попыток. Но ведь абсолютно очевидно, что не бывает жизни без триумфов и поражений – они неразлучны, как день и ночь. Да, жизнь полосатая, как зебра. Но от самого человека во многом зависит идти вдоль этих полос или поперек них.

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Вот несколько правил психогигиены,  ведущих к самоусовершенствованию.

Что значит „любить себя”:

  • любить сам процесс жизни;
  • чувствовать радость от того, что я живой;
  • наслаждаться красотой, которую я вижу;
  • любить другого человека;
  • получать наслаждение от знаний;
  • любить сам процесс мышления;
  • любить наше тело и его устройство;
  • любить птиц, животных и все живое;
  • интересоваться Вселенной и тем, как она устроена.

Что значит „не любить себя”:

  • ругать и критиковать себя;
  • травить себя едой, алкоголем, никотином, наркотиками;
  • выбирать веру в то, что меня никто не любит;
  • создавать болезнь и боль в нашем теле;
  • жить в полном хаосе и беспорядке;
  • создавать себе долги и непосильную ношу;
  • привлекать любовников и мужей (жен), которые унижают наше достоинство.

Как почувствовать ЛЮБОВЬ В СЕБЕ

И в заключение, очаровательная притча о любви Бога к человеку.

Умер один человек, предстал перед Богом и попросил показать ему свою жизнь. Бог исполнил его просьбу. Человек говорит:

- Вижу, Господи, дорогу, а на ней следы.

– Это твой жизненный путь.

– А параллельно с моими следами – еще чьи-то.

– Это мои следы.

– А вот, Господи, в самых трудных местах  - только одни следы.

– А это я нес тебя на руках. 

Надо всегда помнить, что мы в этой жизни не одиноки и каждому воздастся по вере его!опубликовано econet.ru 

Автор Людмила Андриевская

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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