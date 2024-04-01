Ты должен быть плохим, чтобы я был хорошим или Требования Созависимости

Ты должен быть проблемой, чтобы мне было что решать. Ты должен быть плохим, чтобы я был хорошим. Ты должен быть неумелым, чтобы мне было кого учить...
Ты должен быть плохим, чтобы я был хорошим.
Ты должен быть больным, чтобы мне было о ком заботиться.
Ты должен страдать, чтобы я был утешителем.
Ты должен быть безответственным, чтобы мне за все отвечать.
Ты должен быть неуправляемым, чтобы мне всем управлять.
Ты должен врать и скрывать, чтобы я мог уличать.
Ты должен быть враждебным, чтобы мне было с кем бороться.
Ты должен быть опасным, чтобы мне было кого бояться.
Ты должен быть в опасности, чтобы мне было кого защищать.
Ты должен быть неумелым, чтобы мне было кого учить.
Ты должен быть невменяемым, чтобы я был опекуном.
Ты должен быть невыносимым, чтобы меня жалели.
Ты должен быть предателем, чтобы я был жертвой.
Ты должен быть преступником, чтобы я был судьей.
Ты должен быть тяжким, чтобы у меня был свой крест.
Ты должен быть беспомощным, чтобы я был всемогущим.
Ты должен нуждаться, чтобы во мне был смысл.
Ты должен быть зависимым, чтобы я был ценным.
Автор: Данила Гуляев
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