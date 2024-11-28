Ароматный томатный суп с шафраном и мидиями

Это блюдо может показаться сложным, но это не совсем так, это быстрый очень быстрый и простой рецепт. Времени займет совсем немного
Это блюдо может показаться сложным, но это не совсем так, это быстрый и простой рецепт. Времени займет совсем немного и вы сможете насладиться ароматным супом с белым вином и ароматными специями!
Томатный суп с шафраном и мидиями
3-4 порции
Для мидий
Для томатного супа
Промойте и поскоблите мидии холодной водой.
Для мидий, нагрейте оливковое масло в большом сотейнике, добавьте лук и чеснок, пассируйте на среднем огне в течение нескольких минут ( до золотистого цвета).
Добавьте вино, лавровый лист, шафран, соль и перец, перемешайте и доведите до кипения.
Убавьте температуру, аккуратно добавьте мидии, встряхните сотейник или перемешайте и закройте крышкой.
Варите в течение 5 минут (до раскрытия раковин), встряхните кастрюлю один или два раза во время приготовления. Достаньте мидии шумовкой, уберите те, которые не раскрылись. Отмеряйте 400 мл бульона из мидий, вместе с луком и лавровым листом, отставьте в сторону. Очистите мидии от раковин, оставьте около 6-8 штук для украшения супа (по желанию). Отложите мидии в сторону.
Разогрейте оливковое масло в кастрюле, добавьте помидоры и чеснок, готовьте около 4 минут на среднем огне (не закрывая крышкой). Время от времени помешивайте.
Добавьте бульон из мидий с лавровым листом и луком, сахаром, солью и перцем.
Варите около 7 минут (без крышки) пока помидоры станут мягкими, а суп густым.
Приправьте по вкусу и при необходимости взбейте суп в блендере. Добавьте в суп мясо мидий, разлейте по тарелкам, посыпьте свежей петрушкой и перцем, украсьте мидиями в раковинах.
Готовьте с любовью!
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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