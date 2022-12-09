Ох, уж эта идея о великих женщинах, которые стоят за каждым великим мужчиной, сколько отношений порушила.

Ох уж эта идея о великих женщинах, которые стоят за каждым великим мужчиной, сколько отношений порушила.

И не потому, что она не соответствует реальности, тут как раз все нормально - великие рядом с великими, а потому, что женщины часто решают, что мужу прямо-таки обязательно быть великим, и начинают пытаться реализовать это не через работу над собственным величием и последующим вдохновением мужчины, а через всяческие переделывания и перевоспитывания.

Впрочем, мужчин это тоже касается, многим из них богинь да королев подавай, а сами уж "какие есть", "принимайте меня со всеми плюсами и минусами".

Не знаю, друзья мои, не знаю. Не проще ли каждому заниматься собой, чем "положить" жизнь на попытки изменить близкого человека, к тому же, если у него нет ни сил, ни желания меняться?

Мне все же кажется, что задатки к величию встречаются не у всех. Зачем брать зеленое и изо всех сил стараться превратить его в квадратное, если жизнь, скорее всего, закончится гораздо раньше, чем вы научитесь быть счастливыми во всем этом безумном и нерациональном действе?

В современном мире понятие величия слишком уж сильно связано с внешними достижениями и финансовой стороной жизни. То есть, когда женщины размышляют о том, как бы своего мужчину поскорее "сделать" великим, то обычно в голову приходят идеи не о создании условий для максимальной реализации его потенциала, а о том, что нужно придумать некий алгоритм регулярно повторяемых действий, после которых этот самый "ленивый негодяй" встанет с дивана и пойдет зарабатывать большие деньги. Потому что у великих мужчин должна быть хорошая машина, загородный особняк, игры в гольф и прочие атрибуты успешной и вроде как состоявшейся жизни. Угу.

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Мне кажется, что истинное величие начинается с поиска большого смысла, с реализации того, с чем пришел в этом мир, с поиска лучших способов проявления себя, а без глубокого самоанализа и работы над собой такого добиться практически нереально (за исключением тех случаев, когда у человека с самого детства сильно проявлены склонности к какому-либо виду деятельности). Скажите, разве можно проделать за кого-то внутреннюю работу? По-моему, нет.

Не верю я, что партнеры сильно отличаются от нас самих. Не пересеклись бы прямые наших жизней, если бы жили в параллельных реальностях, а раз уж пересеклись и в пару/семью объединились, стало быть не зря, только вот зеркало в своем партнере видеть не всегда хочется. Если внимательно понаблюдаете, то заметите, что совпадения невероятные! Психотравма к психотравме, характер к характеру, потенциал к потенциалу притягиваются.

Величие союза не удается увидеть лишь потому, что по отдельности мало что сделано с самими собой. Никогда не смогут удержаться в одной связке те, кто находятся на разных уровнях развития, разве что если делают это осознанно да по доброй воле своей. А в конфликтах и совместном пути воинствующих друг с другом, но стремящихся к разным высотам, смысла особого нет, жизнь таких почти сразу и разводит, а вот если не разводит, это означает, что такой парочке пока что положено идти в одну сторону, ибо прекрасно дополняют друг друга. Тут важно не ругаться на партнера, а понять, чего вы от него хотите, и почему хотите именно этого и именно от него? Что вы к нему прицепились-то?

Миллионера из мужа решили "сделать"? А ему самому-то этого хочется? Это в его мечтах находятся все эти бизнесы, машины, большие и дорогие дома, или в ваших? А если в ваших, то та ли вы женщина, ради которой хочется достигать всего этого? А если вы не та, ради которой хочется переплывать моря-окияны, покорять горы, отыскивать сокровища да дворцы строить, то почему мужчина должен посвятить свою собственную жизнь исполнению ваших мечт?

Вы на себя эту ситуацию примерьте и подумайте, нормальный ли расклад получается, если кто-то к вам приходит и говорит: "Знаешь, а посвяти-ка моим целям свои лет 20-30 жизни, не жалко же тебе для меня? Я вот обожаю растения, всю жизнь мечтал собрать гербарий большущий со всего мира, давай ты, пока молодая, займешься этим? Дети, дом, социальные связи - не так и важны для женщины, ты представь, как ты собой будешь горда, что собрала такой большой гербарий за 20 лет". У вас есть резонанс на такое предложение? У кого-то, может быть и есть, потому что увлечены этой темой, но у большинства из нас резонанса не возникнет, потому что нам интересны другие сферы жизни, не растения. И я думаю, что мужья сами имеют право решать, чему посвятить свою собственную жизнь, другое дело, что большинство людей почему-то начинают выяснять все эти вопросы лишь после того, как глубоко ушли в отношения, родили детей, набрали совместных кредитов и т.п.

Откуда вообще такая мания величия-то? В смысле, почему идея про величие так манит? Возможно, женщинам кажется, что рядом с великим мужчиной жить легко и просто, и не нужно стремиться ему соответствовать, но это зря. И уж тем более не нужно думать, что когда встречаются два сильных, интересных и талантливых человека, то прям вот сейчас все радостно и светло будет.

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Когда в жизнь любой женщины приходит очень сильный мужчина, то, во-первых, он обычно увлечен своим делом, и с этим придется мириться. И мало того, что мириться, так еще и искренне интересоваться, поддерживать его во всех начинаниях и хотя бы мало-мальски в интересующей его теме разбираться, иначе получится, что чем выше достижения в его делах, тем меньше у вас общих тем для разговоров, потому что его голова постоянно крутит все эти гениальные идеи, а вы на кухне борщи варите. И может быть это и чудесно, поддержка такая мужчины в тылу, домашний очаг и быт, но все же в семье люди проводят много времени, и если с близким человеком невозможно поговорить о том, что увлекает больше всего, то постепенно просыпается интерес к тем людям, которые взгляды твои разделяют.

Во-вторых, нужно понимать, что жизнь с ярким, талантливым и одержимым большой идеей человеком имеет свою специфику. Зачастую это непривычные режимы дня, тренировки, планы, поездки, встречи и постоянное повышение качества и уровня жизни, а это означает, что и вам самой придется подстраиваться подо все это. И тут опять же, можно сказать, что человек увлечен своим делом, большой молодец, восхищаюсь им, но я так не смогу, а потом через какое-то время понять, что вы сильно отстали от того темпа, который набрал ваш великий мужчина.

И да, можно миллионы раз обвинять тех, кто бежит вперед, что слишком уж разгоняются, могли бы и помедленнее, чтобы близкие не чувствовали дискомфорт, но я прошу вас подумать вот о чем - если у человека большие стремления, он не может и не хочет останавливаться, имеем ли право мы висеть камушком на его шее?

Перед тем, как подталкивать своего партнера к максимальной реализации своего потенциала, спросите себя сначала - а готова ли я быть той, которая соответствует? Если мужчина "разгоняется" по-настоящему, то это очень высокий темп. И вы могли обгонять его в развитии до 20-30 лет, но потом вам придется сделать паузу (и весьма значительную) на рождение и воспитание детей, а он вполне может продолжить путь дальше. И вот если в отношениях роли не выстроены, если себя реально не оценили, то дальше может оказаться, что трудно вам теперь с таким невероятно развитым и одержимым идеей спасения мира (или чего-нибудь еще) человеком.

А в-третьих, когда на двоих в паре и ума, и талантов, и силы достаточно много, то вам понадобится какое-то время на стыковку картин мира, на выстраивание стратегий совместного развития и жизни и много чего еще, потому что к его делу жизни прибавляется ваше дело жизни, потом еще дети, общение с близкими людьми, работа, отдых и т.п. Короче говоря, некогда стоять великой женщине за великим мужчиной, сидеть тоже не очень получается, темпы нужны более высокие.

Женщине, которая следует за О, Великим! приходится брать на себя достаточно большую часть процессов, потому что высокоэффективная команда предполагает слаженную работу всех ее участников, а это требует высокой концентрации внимания и немало сил. Так что подумайте, дорогие дамы, хорошенько подумайте надо всеми этими вопросами.

Знаете ли, каждой принцессе положена встреча с принцем, но сразу их не распознать, ибо заколдованы! Временами смотришь на потенциального принца и думаешь: "Неужто этот и вправду Принц? С виду больше похож на толстенького и ленивого кабанчика? А вон тот, который немножечко медведь неуклюжий, тоже принц? Не может быть! И этот сильно уставший и потасканный жизнью котик, лежащий у забора, тоже заколдованный, оказывается...".

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Ага, все под чарами, мои дорогие принцессы! Все потенциально великие, но раскрыть потенциал под силу лишь тем, кто обладает силой магической, потому и стоит оценить реально, есть она в вас такая али нет.

Ну так вот по силе этой и даются принцы каждой. Кому принц, кому маг и волшебник, кому котик, кому зайчик, кому конь, а кому и дракон. Дракон так дракон. Принимайте!опубликовано econet.ru

Автор Дина Ричардс

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