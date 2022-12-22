Ученые назвали причины, по которым люди прощают на самом деле

Когда человек был предан или разочарован кем-то, вначале он даже мысли не допускает о том, чтобы дать этому человеку еще один шанс. Тем не менее, шансы прощения велики, причем это возможно не только по причине великодушия или слабости характера данного человека, а вполне обосновано, пусть и не всегда осознанной выгодой.

Когда человек был предан или разочарован кем-то, вначале он даже мысли не допускает о том, чтобы дать этому человеку еще один шанс. Тем не менее, шансы прощения велики, причем это возможно не только по причине великодушия или слабости характера данного человека, а вполне обосновано, пусть и не всегда осознанной выгодой.

Несмотря на то, что многих с детства учили прощать, чтобы дать кому-то возможность компенсировать прошлые обиды, не каждый способен делать это. Однако именно прощение является основой человеческих отношений, утверждает международная группа ученых, проводившая исследование.

Выводы опубликованы в издании International Journal of Comparative Sociology. В международном исследовании участвовало 45 000 участников из трех десятков стран мира. Среди прочего фиксировались культурные различия касаемо прощения. Выяснилось, что там, где культивируется прощение как добродетель, люди более склонны иметь эту черту.

Ученые также указывают, что люди склонны воспринимать прощение в контексте ситуации. К примеру, человек наступил другому на ногу, но это не было преднамеренным актом и потому, когда он извиняется, это принимается, а пострадавший не пытается нанести ответный удар. Прощение также имеет более широкий межгрупповой контекст.

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Как пишут исследователи, оно является важным элементом в преодолении зацикливания на фиксации и запоминании обид и конфликтных ситуаций. Другими словами, именно прощение может привести к примирению. Способность прощать также зависит от характеристик индивида и имеет значение в сохранении гармонии.

На самом деле прощение, и связанное с ним желание дать второй шанс, всегда обусловлено выгодой. В том социуме, где прощение стоит высоко в иерархии ценностей, случайное столкновение с незнакомцем на улице не приведет к оскорблениям или физическому нападению, для каждого лучшим вариантом последствий будет именно цивилизованное поведение.

Прощение также является одним из факторов субъективного благополучия. Большинство людей чувствуют себя счастливее, если простили кого-то. Согласно исследованию великодушие окупается эмоциональной выгодой. Еще одной причиной прощения является понимание, что люди могут меняться. Они могут учиться на своих ошибках, и когда им дают второй шанс, они ведут себя по-другому.

Это практично и экономит эмоциональную энергию, так как, прекратив взаимодействия с обидчиком, придется начать новые отношения с кем-то новым, а это не исключает повторения подобной ситуации.

После того как утихнет гнев, люди получают большее понимание нюансов отношений, их ценность, способны сделать определенные выводы и этим ценно их возвращение, и потому они достойны прощения и второго шанса.

Когда люди получают прощение, они бывают благодарны, и это оказывает влияние на их поведение по отношению к тому кто простил их.

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В этом случае оба будут чувствовать себя лучше из-за акта прощения, подарившего им возможность попробовать еще раз.

Часто это помогает исправить отношения, которые имели временный поворот к худшему. опубликовано econet