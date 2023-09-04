Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Дети
  4. Правильная и НЕправильная похвала

Правильная и НЕправильная похвала

Источник: vk.com 04 сентября 2023 6016
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Все знают, чтобы мотивировать ребёнка к занятиям и повысить самооценку, нужно его хвалить. Но как делать это правильно? Хвалить можно по-разному — в том числе и с негативными последствиями. Любой родитель, скорее всего, попадал в такую ситуацию: после похвалы ребёнок смущается, не соглашается с вашей оценкой или уходит прочь.

Правильная и НЕправильная похвала

Все знают, чтобы мотивировать ребёнка к занятиям и повысить самооценку, нужно его хвалить. Но как делать это правильно?

Хвалить можно по-разному — в том числе и с негативными последствиями. Любой родитель, скорее всего, попадал в такую ситуацию: после похвалы ребёнок смущается, не соглашается с вашей оценкой или уходит прочь. 

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Яркий пример того, как похвала может оказаться вредной, приводит психолог Хаим Гинотт в своей известной книге «Родитель — ребёнок: мир отношений»:

Однажды 12-летняя Линда, играя дома в компьютерную игру, достигла в ней аж третьего уровня. Её отец, увидев это, воскликнул: «Ты просто невероятна! У тебя совершенная координация! В игре ты настоящий эксперт». Линда потеряла к игре интерес и покинула комнату.

Отцовская похвала лишила ее возможности продолжать, так как она сказала себе: «Папа считает меня великим игроком, но я ведь далеко не эксперт. Я вышла на третий уровень, потому что мне просто повезло. Если я снова начну сначала, я вряд ли достигну даже второго уровня. Лучше прекратить игру сейчас, оставаясь победителем».

Похвала здесь была преувеличенной: в образе, который нарисовал перед ней отец, Линда не узнала саму себя. Чтобы похвала получила обратный отклик и мотивировала к новым достижениям, она должна выражать признание и одобрение, а не только оценку. Отец Линды поступил бы правильнее, если бы сказал что-то вроде: «Выйдя на новый уровень, ты, должно быть, чувствуешь себя просто великолепно».

Влияние похвалы на детей с низкой самооценкой — тех, кто больше всего нуждается в поощрении со стороны — исследовали учёные из Огайо и Амстердама. Они обнаружили, что в некоторых ситуациях похвала вызывает обратный эффект: снижает мотивацию и самооценку, вместо того чтобы их поднять. Родители и учителя начинают ещё больше хвалить ребёнка, а его самооценка опускается ещё ниже. 

Психологи выделили 2 вида похвалы: 

Дайте ошибиться: чем плох «синдром отличника»

С акцентом на личности: похвала, которая подчеркивает личные качества ребёнка («Ты такой умный!»);

С акцентом на процессе: похвала, которая обращает внимание на усилия и действия ребенка, а не на его личные качества («Ты действительно хорошо поработал сегодня»).

Детям с низкой самооценкой намного чаще достаются похвалы, которые касаются их личных характеристик. Но это, как правило, только ухудшает ситуацию. 

Нужно чаще хвалить за проделанную работу и усердие — а выводы о своих личных качествах ребёнок сделает сам. 

Во-вторых, нужно избегать преувеличенно высоких оценок. Если часто говорить ребёнку, что он выполнил работу «превосходно» и «просто замечательно», то в будущем он будет бояться обмануть ваши ожидания. Лучше, чтобы похвала была более конкретной и реалистичной, иначе любая задача будет восприниматься как что-то слишком ответственное и трудновыполнимое. 

Это Вам будет интересно:

Как повысить ответственность подростка за свою учёбу

Программа средней школы полностью ориентирована на «девочковое» мышление

Похвала — это тоже вид оценки, поэтому обращаться с ней нужно осторожно. Реалистичная и умеренная похвала, которая акцентирует внимание на процессе, а не на личных качествах, сделает ребёнка более уверенным в себе и подтолкнёт к самосовершенствованию.опубликовано econet

Автор Олег Бочарников

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

дети ребенок родители хвалить похвала семья олег бочарников

Еще от vk.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Нужно ценить тех, кто действительно делает усилие, чтобы быть частью твоей жизни. С.Есенин
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.