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Изумительный салат из авокадо, дыни, фенхеля и мяты

Источник: Econet 05 сентября 2022 6914
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Попробуйте приготовить этот простой салат из бархатистого авокадо, медово-сладкой дыни и хрустящего фенхеля! Легкая заправка и свежая мята — просто феерверк вкусов

Изумительный салат из авокадо, дыни, фенхеля и мяты

Попробуйте приготовить этот простой салат из бархатистого авокадо, медово-сладкой дыни и хрустящнго фенхеля! Легкая заправка и свежая мята — просто феерверк вкусов!

Салат из авокадо, дыни и фенхеля с мятой

На 2 порции вам понадобится:

Для заправки

  • оливковое масло, 3 столовые ложки
  • белый бальзамический уксус, 1 столовая ложка
  • свежевыжатый лимонный сок, 1 столовая ложка
  • морская соль
  • молотый перец

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Изумительный салат из авокадо, дыни, фенхеля и мяты

Для салата

  • спелый авокадо, очищенный от кожуры и нарезанный тонкими дольками — 1 шт
  • маленькая луковица фенхеля, очень тонко нарезанная — 1шт
  • маленькая дыня, очищенная от кожуры и нарезанная тонкими дольками 1/2
  • свежие листья мяты, небольшая горстка

Изумительный салат из авокадо, дыни, фенхеля и мяты

Для заправки, смешайте оливковое масло, уксус и лимонный сок, приправьте солью и перцем по вкусу.

Положите авокадо, фенхель, и дыню слоями на блюдо. Сразу перед подачей заправьте салат и посыпьте листьями мяты.

Готовьте с любовью!

Фото и рецепт eatinmykitchen.meikepeters.com

Преревод econet.ru 

Источник: https://econet.ua/

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фенхель дыня авокадо еда салат рецепт заправка лимон

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