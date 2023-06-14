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Как избавиться от навязчивых и неприятных мыслей

Источник: 4ernov.ru 14 июня 2023 5370
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Повторение - мать учения. Знакомая с детства поговорка. Многие успешные люди начинают достижение целей именно с визуализации желаемого результата. О пользе и технике ментальных тренировок я уже писал. Эта техника позволяет в голове создать сильный психический образ и постоянно держать его в голове. К сожалению очень многие пользуются этой техникой для сохранения негативного образа. Конечно же это происходит неосознанно, однако эффект точно такой же.

Как избавиться от навязчивых и неприятных мыслей

©Chema Madoz

Повторение - мать учения. Знакомая с детства поговорка.

Многие успешные люди начинают достижение целей именно с визуализации желаемого результата. О пользе и технике ментальных тренировок я уже писал. Эта техника позволяет в голове создать сильный психический образ и постоянно держать его в голове.

К сожалению очень многие пользуются этой техникой для сохранения негативного образа. Конечно же это происходит неосознанно, однако эффект точно такой же.

Самый лучший совет, который сам собой напрашивается - это, чтобы вы что-то запомнили, то нужно это чаще вспоминать, а если хотите что-то забыть, то вспоминать как можно реже.

К сожалению это не так легко сделать. Даже практически невозможно что-то просто взять и забыть, особенно это относится к пугающим образам.

Можно попытаться просто об этом не думать, но психологи советуют использовать другой способ.

Вам понадобится лишь резинка, которую необходимо носить на руке и щелкать её каждый раз, когда неприятная мысль приходит к вам в голову. Я даже знаю человека, который таким образом бросил курить. Он щелкал себя каждый раз, когда приходило желание "затянуться".

После сильного потрясения отлично помогает отвлечься различная физическая активность, которая вам нравится: пеший поход, конный спорт, различные соревнования, уборка ...

Как избавиться от навязчивых и неприятных мыслей

©Chema Madoz

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В книгах по НЛП рекомендуют осознанно проиграть неприятный опыт в голове со всеми деталями. Затем сделать это снова, но уже стараться смотреть на себя со стороны. Затем снова, но уже без звука и в черно-белом режиме. Затем снова но представлять изображение маленьким-маленьким, не больше почтовой марки...

Это позволяет отдалиться от ситуации и при каждом воспоминании прокручивать без звука, в черно-белом формате и крохотного размера. Знаете... этот способ так же помогает выключить мысли из головы, и быстро уснуть.опубликовано econet

Автор: Чернов Дмитрий 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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психология нлп опыт мозг мысли сознание

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