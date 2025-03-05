Что делать, если ребенок не хочет идти в школу

ри воспитании детей я всегда провожу аналогию с взрослой жизнью. Это даже проще, чем пытаться поставить себя на место ребенка. И хорошо проясняет ситуацию. Да, мне тоже не всегда хочется на работу. Но надо. Причем, надо не сферическому коню в вакууме, а мне самой. Работа приносит мне деньги, деньги обеспечивают удовлетворение потребностей. То есть, у меня есть материальная мотивация к работе.

Обычно задаются вопросом «А почему не хочет?»

Я бы задала другой вопрос: «А почему он, собственно, должен туда хотеть?»

И еще вопрос: «А вам, родители, всегда хочется на работу?»

При воспитании детей я всегда провожу аналогию с взрослой жизнью. Это даже проще, чем пытаться поставить себя на место ребенка. И хорошо проясняет ситуацию.

Да, мне тоже не всегда хочется на работу. Но надо. Причем, надо не сферическому коню в вакууме, а мне самой. Работа приносит мне деньги, деньги обеспечивают удовлетворение потребностей. То есть, у меня есть материальная мотивация к работе.

А еще бывает так, что работать — нравится, что от работы душа поет и хочется творить. Например, когда я получаю похвалу и признание. Это нематериальная мотивация.

А еще бывает так, что проект изначально не приносит ни прибыли, ни признания… Но есть убеждение, что через определенный промежуток времени все старания и вложения окупятся. И тогда будут и деньги, и признание. Это мотивация на перспективу.

Какая есть мотивация к учебе у вашего ребенка?

1. Помогите ему осознать ценность образования, понять, для чего он учится и как ему это пригодится в дальнейшей жизни. Только не в форме нудного монолога об абстрактных перспективах поступления в ВУЗ («Блин, еще и там учиться…») и престижной работы («И опять отдохнуть не дадут»)…

Спросите, чего ребенок хочет. А потом покажите, как учеба поможет достигнуть желаемого. Важно понимать, что далеко не вся информация, полученная в процессе обучения, когда-либо пригодится в жизни. Ценность обучения не в том, чтобы получить некий объем знаний, а в том, чтобы выработать навык обработки информации, развить память, речь, логическое мышление, способность устанавливать причинно-следственные связи. Мне очень нравятся слова Ломоносова «Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит»

Я бы обобщила это до всего образования. Любое образование — ум в порядок приводит. Доказательство теорем способствует развитию способности логически обосновывать свою точку зрения, убеждая оппонента. Применение формул — помогает выстраивать аналогии и адаптировать чужой успешный опыт под свои актуальные задачи.

Решение задач про трубы в бассейне, в которых вода втекает и вытекает — это подготовка мозга к решению других жизненных задач. Про семейный бюджет или рентабельность бизнеса — там тоже деньги втекают и вытекают… Аналогично с любым школьным предметом — так или иначе, а пригодится…

2. Создайте ребенку ситуацию успеха. Эмоции успеха настолько сильны, что хочется пережить их еще и еще. Успех окрыляет, мотивирует, хочется дальше стараться и достигать. Хвалите ребенка даже за небольшие достижения. Не сравнивайте с другими детьми.

Сравнивать можно только с прежними результатами ребенка. Если у ребенка низкая успеваемость по всем предметам, сделайте акцент сначала на одном. Усиленное внимание, возможно, работа с репетитором, приведут к повышению успеваемости по этому предмету и уверенность в своих способностях. А потом можно взяться за следующий предмет.

3. Придумайте систему поощрений. Это нормально, если ребенок за хорошую учебу получает желанный подарок. Он старался. Он заработал. Ненормально, если это станет единственной мотивацией.

Какой бы сильной не была мотивация к работе, порой конфликты в трудовом коллективе доводят людей до увольнения. У ребенка нет возможности уволиться из школы… Но можно начать прогуливать…

Важно понимать, что ведущий вид деятельности подростка – это общение. И часто негатив к школе вызван именно проблемами в общении с одноклассниками. В этом случае нужно решать проблемы не с мотивацией, а с коммуникабельностью и выстраиванием отношений. Здесь может быть необходима помощь психолога, чтобы разобраться, какие особенности стиля общения ребенка привели к сложившейся ситуации.

Без этого прояснения и соответствующей коррекции поведения, даже перевод в другую школу не решит проблемы, потому что велика вероятность повторения ситуации. Напротив, при сплоченном классном коллективе в школу ребенок идет с удовольствием, потому что рад встрече с друзьями. Сплочение коллектива класса через совместную досуговую деятельность (походы, поездки, экскурсии) – важная задача не столько учителя, сколько родителей.

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Родители должны выступать инициаторами мероприятий и активными участниками. Детям легче дружить, когда дружат их родители. Совместные мероприятия родителей с детьми в начальных классах – относительное спокойствие родителей в старших. Родителю легче понять ситуацию в классе своего ребенка, когда он знает всех одноклассников и их родителей. Понимание ситуации – это возможность повлиять на нее и помочь ребенку.опубликовано econet

Автор: Анна Быкова

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