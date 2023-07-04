Душа не думает – она знает

Люди воспринимают самих себя и внешние проявления мира только в качестве материальных объектов. Все материальные объекты имеют одну общую энергоинформационную сущность, не поддающуюся восприятию.

Люди воспринимают самих себя и внешние проявления мира только в качестве материальных объектов. Все материальные объекты имеют одну общую энергоинформационную сущность, не поддающуюся восприятию. Это то, что находится в пространстве вариантов и определяет поведение материальной реализации. Язык абстрактных обозначений, которым мы привыкли пользоваться, описывает только внешние проявления энергоинформационной сущности. Саму эту изначальную сущность невозможно однозначно описать на языке обозначений разума, отсюда такое множество философских и религиозных течений.

Наше восприятие сформировалось таким, какое оно есть потому, что с детства нас учили концентрировать внимание на отдельных элементах. «Смотри, какая ляля! Это твои ручки, а это ножки! А это твоя кашка! Вон птичка полетела!» Настройка восприятия происходит на протяжении всей жизни. Разум постоянно приводит любые внешние данные в соответствие со сложившимся шаблоном описания мира.

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Например, если мы никогда не видели энергетическую оболочку человека, то разум так просто не допустит, чтобы она открылась нашим глазам – это не согласуется с привычным шаблоном. В детстве никто не обращал нашего внимания на ауру, поэтому она не вошла в шаблон описания мира. Теперь мы можем теоретически знать, что она есть, но практически ничего не увидим.

Механизм восприятия окружающего мира до сих пор является белым пятном. Можно лишь обсуждать его отдельные стороны. Муравьи, например, никогда не видели звезды. Они не видели и солнце, и горы, и даже лес. У них просто зрение устроено так, что они с рождения имели дело только с близко расположенными предметами. Их восприятие окружающего мира в корне отличается от нашего.

А как выглядит мир на самом деле? Это попытка задать якобы объективный вопрос и получить объективный ответ. Однако данный вопрос сам не является объективным. Мир выглядит именно так, как мы его видим, потому что понятие «выглядит» – тоже элемент шаблона нашего восприятия. В шаблоне слепого крота, например, не существует понятия «выглядит». Мир демонстрирует нам себя в соответствии с нашим шаблоном восприятия, и в то же время, он выглядит никак. Нет смысла утверждать, что мир выглядит как обычно, или как скопление светящейся энергии, или как-нибудь еще. Имеет смысл лишь говорить об отдельных его проявлениях, которые нам удается воспринимать.

Сознание человека – продукт социальный. Сознание базируется на понятиях и определениях всего, что нас окружает. Душа (подсознание) есть у человека с рождения. Сознание же приходит тогда, когда все окружающее определено понятиями и определениями на человеческом языке. Но мир существует не потому, что люди описали его с помощью своих понятий. Душа человека в этом отношении всегда остается безграмотной. Она не понимает человеческий язык. Она понимает лишь то, что мы привыкли считать ощущениями. Сначала возникает мысль, а уж потом она оформляется в слова. Можно думать без слов. Вот это и есть язык, понятный подсознанию. Первичны не слова, а мысли. С подсознанием бесполезно говорить на языке разума.

Далеко не все можно выразить с помощью существующего набора понятий. Как вы заметили, мне так и не удалось внятно растолковать, что же такое есть внешнее намерение. К счастью, у людей все-таки остался один способ универсального выражения – произведения искусства. Это то, что понятно без слов. Язык души понятен всем – это язык вещей, сделанных с любовью и охотой. Когда человек идет к своей цели через свою дверь, то есть занимается истинно своим делом, он создает шедевры. Именно так рождается то, что называется искусством.

Можно окончить консерваторию и сочинять бесцветную музыку, которая даже не запоминается. Можно рисовать пустые картины, делая это технически безукоризненно. Однако никому не придет в голову считать их шедеврами. Если же о предмете можно сказать «в этом что-то есть», тогда его можно считать произведением искусства. Что именно там есть, потом будут объяснять ценители и критики. Но это «что-то» понятно всем сразу и без слов.

Взять, например, картину «Улыбка Джоконды». Это есть язык, который понимают все. Слова здесь не нужны. Слова бессильны выразить то, что всем понятно. А что именно понятно, это даже не важно. Каждый понимает и чувствует по-своему. Можно, конечно, сказать, что улыбка ее загадочная, или что в ней есть нечто неуловимое, и так далее. Все равно, слова не смогут объяснить «то самое», что делает картину шедевром.

«Улыбка Джоконды» вызвала такой оживленный интерес не только потому, что она якобы загадочная. Вам не приходило в голову, что улыбка Джоконды и улыбка Будды очень похожи? Считается, что Будда достиг просветления еще при жизни. Другими словами, ему удалось, подобно капле, ощутить свое единство с океаном. Улыбка Будды на всех изображениях совершенно бесстрастна и в то же время выражает спокойствие и блаженство. Ее можно охарактеризовать как «созерцание вечности». Когда видишь улыбку Будды в первый раз, появляется странная смесь недоумения и любопытства. Это потому, что она напоминает капле о чем-то далеком и забытом – ощущении единства с океаном.

Любое напоминание о былом единстве задевает чувствительные струны души. После возникновения собственно человеческого языка, язык души постепенно атрофировался. Люди слишком увлеклись языком разума, поэтому он со временем вышел на первое место. Даже то, как это произошло, звучит в рамках обозначений разума искаженно, в форме легенды о Вавилонской башне, согласно которой, боги разгневались на людей за то, что те решили построить башню до небес, и поэтому смешали их языки так, что все перестали друг друга понимать.

По сути, большинство мифов и легенд является правдой, но правдой в интерпретации обозначений разума. Возможно, высокая башня служит метафорой, выражающей могущество, которое получили люди, когда обрели способность осознанно формулировать свою волю на языке разума. Как уже говорилось, душа может ощущать ветер внешнего намерения, но она не способна поставить парус, чтобы использовать этот ветер. Парус устанавливает воля разума. Воля является атрибутом осознанности.

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Полет бессознательной души по ветру внешнего намерения происходит спонтанно, неуправляемо. Именно осознанность разума дает возможность целенаправленно изъявлять волю. На начальной стадии, когда языки души и разума не были столь разобщены, единство души и разума достигалось легко. Впоследствии разум увлекся конструированием мировоззрения в рамках своих обозначений, что уводило его все дальше от понимания той изначальной сущности, лежащей в основе внешнего намерения.

В результате колоссальных интеллектуальных усилий, разум добился впечатляющих успехов в технотронном мире материальной реализации, но растерял все, что относится к нереализованному пространству вариантов. Разум ушел слишком далеко в сторону от понимания всего, что связано с внешним намерением. Поэтому многие положения Трансерфинга кажутся столь невероятными. Но все же разум способен вернуть себе утраченное. Для этого необходимо наладить отношения души и разума.

Трудность заключается в том, что душа, в отличие от разума, не думает – она знает. В то время, как разум обдумывает полученную информацию и пропускает ее через аналитический фильтр шаблона своего мировоззрения, душа получает знания из поля информации напрямую, без анализа. Точно так же она может напрямую обращаться к внешнему намерению. Для того, чтобы сделать это обращение целенаправленным, необходимо волю разума и устремления души согласовать, привести к единству. Если такое единство будет достигнуто, парус вашей души наполнится ветром внешнего намерения и устремит вас прямо к цели.опубликовано econet.ru

©Вадим Зеланд: Трансерфинг реальности. Ступень I-V

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet