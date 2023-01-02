Он жутко, невыносимо, до исступления упрям. Изредка он прислушивается ко мне, а я делаю вид, что этого не замечаю, он замолкает и склоняет голову набок, упирается щекой в ладонь и… слушает. Он пытается мне объяснить что-то из физики и математики, и радуется, когда я понимаю. Он старается держать фигуру и с вороватым видом уплетает на кухне «медовик».
Он жутко, невыносимо, до исступления упрям. Изредка он прислушивается ко мне, а я делаю вид, что этого не замечаю, он замолкает и склоняет голову набок, упирается щекой в ладонь и… слушает.
Он пытается мне объяснить что-то из физики и математики, и радуется, когда я понимаю.
Он старается держать фигуру и с вороватым видом уплетает на кухне «медовик».
Он очень жесток с людьми и с собой, ему не хватает такта.
Он может починить все, что угодно, у него золотые руки.
Он не умеет выкидывать старые вещи.
Он приносит мне газетные вырезки про кошек и показывает свои детские рисунки с индейцами.
Он любит старое советское кино.
Он может 4 часа проговорить со мной по телефону.
Он постоянно опаздывает.
Он ставит под сомнение все, что я делаю, но я знаю, что он гордится мной, и это крайне приятно.
Он играет с моей кошкой.
Он любит слушать, как я читаю вслух стихи.
У него большие, тяжелые и теплые ладони с длинными, почти музыкальными пальцами.
Он большой и постоянно обо все бьется.
Он смешно танцует.
Он носится на машине и на горных лыжах, и не понимает моего страха.
Он любит смотреть, как я меряю одежду, и участвует в подборе туфель и тона помады.
Он для меня всегда будет мальчиком, хотя у него давно седые виски.
Я хочу, чтобы у моего ребенка были его глаза.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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