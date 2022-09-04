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Утренний СУПЕР напиток — польза для крови и заряд энергии на целый день!

Источник: Econet 04 сентября 2022 5318
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Овощи, богатые на азот, такие как свекла, увеличивают приток крови к мышцам, а это значит, что вы получите больше энергии и станете более выносливым.

Утренний СУПЕР напиток — польза для крови и заряд энергии на целый день!

Овощи, богатые на азот, такие как свекла, увеличивают приток крови к мышцам, а это значит, что вы получите больше энергии и станете более выносливым.

Смузи из свёклы и клубники 

2 порции 

Ингредиенты :

  • 1 горсть свежей или замороженной клубники
  • 1 сырая свекла, очищенная (натертая, если у вас нет высокоскоростного блендера)
  • 3 ст.л. семян граната 
  • 2 столовые ложки сушеных ягод годжи (по желанию)
  • 2 свежих финика без косточек
  • 2 ст. л. семян чиа или семян льна
  • 1 дюйм свежего имбиря или 1/2 чайной ложки молотого имбиря
  • 1 щепотка молотой ванили или экстракта
  • 1 чашка миндального или зернового молока 

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Утренний СУПЕР напиток — польза для крови и заряд энергии на целый день!

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в блендере  на высокой скорости до получения однородной массы. Добавьте  воды, если смузи получился слишком густым. Пейте свежеприготовленным.

Готовьте с любовью!  econet.ru

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Источник: https://econet.ua/

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