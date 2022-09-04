Утренний СУПЕР напиток — польза для крови и заряд энергии на целый день!

Овощи, богатые на азот, такие как свекла, увеличивают приток крови к мышцам, а это значит, что вы получите больше энергии и станете более выносливым.
Овощи, богатые на азот, такие как свекла, увеличивают приток крови к мышцам, а это значит, что вы получите больше энергии и станете более выносливым.
Ингредиенты :
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Приготовление:
Смешайте все ингредиенты в блендере на высокой скорости до получения однородной массы. Добавьте воды, если смузи получился слишком густым. Пейте свежеприготовленным.
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Источник: https://econet.ua/
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