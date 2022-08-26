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Этот коктейль восстановит силы после тренировки

Автор: Econet 26 августа 2022 6480
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Сельдерей и банан богаты электролитами натрия и калия (который вы теряете, когда потеете).

Этот коктейль восстановит силы после тренировки

Сельдерей и банан богаты электролитами натрия и калия (который вы теряете, когда потеете). Вместе с белками, которые содержатся в ореховом масле, такой состав коктейля дает отличный восстанавливающий эффект. Этот напиток просто незаменим для тех, кто посещает тренажерный зал или занимается другими видами спорта.  Пейте этот смузи после тренировки и будьте здоровы!

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Зелёный восстанавливающий смузи

Ингредиенты :

  • 1 стебель сельдерея с листьями
  • 1 маленькая горстка капусты кале или шпината
  • 1 спелый банан, очищенный
  • 1 киви, очищенный
  • 1/2 авокадо, очищенного
  • 1 лайм (сок)
  • 1 ст. л. протеинового порошка, (по желанию)
  • 1 ст. л. миндального масла или замоченного миндаля
  • 1 чашка кокосовой воды или зернового молока на выбор 

Этот коктейль восстановит силы после тренировки

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в блендере с несколькими кубиками льда до получения однородной массы. Наслаждайтесь вкусным и полезным напитком!

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Источник: https://econet.ua/

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смузи напитки авокадо шпинат сельдерей

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