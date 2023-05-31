Самостоятельная жизнь: мама, я справляюсь!

Мне 42, мама звонит несколько раз в день и пытается контролировать каждый мой шаг

"Мне 25, живу с родителями, мама постоянно говорит, как я должна одеваться, стричься и краситься", "Мне 37, живу с детьми без мужа, мой отец помогает финансово, а мама занимается внуками, но права голоса в семье я не имею", "Мне 28, с родителями отношения нормальные, но на каждый праздник мама закатывает истерику, что вся семья должна быть в сборе за ее столом, и никак иначе быть не может, отдельно отмечать нельзя", "Мне 42, мама звонит несколько раз в день и пытается контролировать каждый мой шаг", "Мне 23, живу отдельно, отец оплачивает мое обучение и требует тотального послушания во всех вопросах" - подобных историй слышу очень много, после них обычно задается один и тот же вопрос "Как освободиться от гиперопеки?"

Точнее, вопрос задается не сразу, чаще всего первые пару-тройку десятков лет так и живем, потому что "деваться некуда", потом начинаем постепенно разбираться в ситуации, получать дополнительные знания, осознавать семейные сценарии, различать травмы и желать освободиться от деструктивных моделей поведения.

Иногда масштабы задачи повергают людей в шок, потому что сами вроде как люди продвинутые, стараемся расти и развиваться, но что делать со всеми этими несовершенными родственничками, которые ни одной книги про отношения не прочитали, лекции слушать отказываются, что уж говорить про походы к психологу.

А давайте абстрагируемся от всяких заумных терминов, серьезных подходов к своей жизни и копания в травмах и вопросах гиперпротекции, и поговорим, например, про еду.

Все же едят, тема знакомая, сталкиваемся с ней практически каждый день. Вот стоит на столе тарелка с супом, салатом или горячим блюдом, вам нужна помощь, чтобы есть? Если вам два года, то, понятное дело, не так просто с ложкой управляться. Без мамы, папы и других кухонных сопровождающих не хочется есть все эти каши да супы, с песнями, прибаутками да сказками есть веселее.

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"Ложка за маму, ложка за папу, откройте ворота, сейчас начнется отгрузка товара" и все такое. Но если вам четырнадцать, в гости пришли друзья, а папа с ложкой на кухню входит, чтобы вас покормить, вы как к ситуации отнесетесь? Не очень нормально, правда же?

Есть давным-давно сами научились, и не только есть, но еще готовить и стол накрывать. А в двадцать-двадцать пять уже и продукты для приготовления еды покупать нам вполне по силам. Пока мы маленькие и учимся есть, да, родители или другие значимые взрослые обучают нас исходя из собственной системы знаний и опыта, в какой руке держать ложку, вилку, а в какой нож, обращают наше внимание на то, что едим шумно или неаккуратно, просят не класть локти на стол и т.п.

Постепенно в кухонных правилах осваиваемся, необходимость контролировать процесс еды родителями отпадает сама по себе. Это происходит естественно, не правда ли?

Если ребенок здоров и повзрослел, то это видно, зачем же за ним с ложкой ходить. Конечно, иногда хочется побаловать их вкусным блюдом, так мы выражаем свою любовь к близким людям, да дети и сами не против отведать домашних яств, несмотря на то, что давно выросли, умеют готовить сами, да и живут отдельно.

Слишком уж много хороших впечатлений и воспоминаний связано с бабушкиными пирогами, мамиными сладостями и папиными супами. Но происходит такое не так уж и часто, разве что по праздникам, когда семья собирается вместе или во время гостевых визитов.

А если каждый день и на одной территории сталкиваются интересы двух взрослых людей относительно приготовления пищи, то постепенно им становится тесно друг рядом с другом, это тоже естественный процесс. Одни хотят пирогов с картошкой, другие сладкую шарлотку, одних потянуло на вегетарианство, другие без мяса жить не могут, одни хотят супа, вторые кашу ну и так далее - сценариев конфликтов интересов, сами знаете, полным-полно.

И поначалу вроде как уступают друг другу, иногда спорят, может быть даже и молчать кому-то приходится, но чем радикальнее начинают отличаться пищевые предпочтения, тем труднее договориться, и внутреннее недовольство накапливается.

И абсолютно естественным результатом в подобной ситуации будет желание разъехаться и иметь отдельную кухню, отдельных холодильник, отдельный стол и все остальное, чтобы можно было покупать те продукты, которые хочется, готовить из них блюда на свой вкус и сервировать стол так, как приятнее самому. Логично же, да?

Чем сильнее желание готовить самостоятельно, тем больше решимости взять на себя ответственность за последствия этого действия. То есть я теперь понимаю, что продукты покупать нужно будет на собственные деньги, тратить собственное время на приготовление пищи, посуду мыть самостоятельно, за продуктами в холодильнике тоже следить самому и много чего еще.

И вроде бы затратно, не очень логично, не лучше ли продолжать жить с родителями и существенно экономить и время, и средства? Но знаете сами, если уж захотелось готовить и жить по-своему, то ничто не остановит от радикальных мер. Когда начинаются разговоры из серии "ой, я бы и рада сама готовить, но где же найти кухню, жить отдельно дорого" и все такое, я знаю точно, пока что не так сильно и хочется. Точнее, может и хочется, но ответственность за последствия брать на себя окончательно человек не готов.

"Нет, вы не понимаете, я не могу обидеть маму и не есть ее суп с мясом. Если перейду на вегетарианство, она этого не поймет и не вынесет". Ну хорошо, продолжайте есть мясо ради мамы, раз ее любите.

Это очень мило - есть еду не по вкусу, жертвуя собой ради любимого человека, но чаще бывает, что однажды все же наступает момент, когда говоришь "я тебя люблю, но суп с мясом больше не хочу есть", и откуда-то берутся и аргументы, и силы, чтобы на все истерики про мясные блюда спокойно отвечать, что твои чувства к человеку никак не связаны с новыми кулинарными предпочтениями. "Я бы переехал, но родители против".

Так они потому и против, что не видят в вас взрослости, не верят, что справитесь. Одно дело думать, что уже взрослый и самостоятельный, а другое дело быть им.

Наши близкие начинают принимать наш образ жизни и питания (раз уж мы сегодня про кулинарию говорим) тогда, когда начинают видеть, что мы справляемся. Но нужно иметь в виду, что принимать - не всегда означает соглашаться, иногда люди просто смиряются, потому что мы настроены решительно и продолжаем идти выбранной дорогой.

Близкие могут иметь собственное мнение относительно того, как мы живем и что делаем, но для того зрелость и необходима, чтобы уметь принимать, что нас могут не одобрить. Постепенно близкие начинают видеть, что да, салаты режет не по-моему, блюда готовит без соли, воду пьет вместо чая, третий год мясо не ест, а вроде как и не умирает.

Да, стал жить отдельно, но как-то крутится, денег не просит, вроде как доволен. Да, вышла замуж не за того, за кого хотели, но вроде бы счастлива, живут вместе, детей родили, воспитывают, все ок.

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Понимаете, если человек выбрал другой путь, даже тот, с которым трудно согласиться, но мы видим, что он справляется, то постепенно успокаиваемся и принимаем все как есть.

Да, был малышом, готовили ему вкусняшки, просил добавки и чтобы мама кормила постоянно с ложки, но все, уже вырос, сам готовит и сам ест, грустновато, конечно, но что поделать. Да, была студенткой, не работала, зависела от нас, деньги за нее платили, но постепенно как-то устроилась - поступила на бесплатное, может быть, взяла пару лет паузы, чтобы денег заработать и самой учебу оплачивать, параллельно на работу устроилась и часть расходов на себя взяла - и без нас как-то справляется. Третьего ребенка родили, родители были против, думали, что внуков им будут подкидывать постоянно, а не подкидывают, сами как-то справляются, и хорошо.

Мне кажется, вопрос гиперопеки снимается сам собой, когда человек готов сделать осознанный выбор, столкнуться с трудностями лицом к лицу, перестать надеяться, что кто-то из старших решит за него проблемы. А чаще всего ведь как получается - "Мама, папа, не учите меня жить, я сам знаю, что делать!", но потом жизнь семейная не сложилась, деньги закончились или другие проблемы возникли, и сразу бегом к родителям.

Ну так потому и гиперопека, что на словах одно, а на деле другое. Несомненно, никто не застрахован от трудностей и проблем в жизни, и это нормально, что мы можем обратиться за помощью, но взрослый человек понимает, что никто не обязан ему помогать и очень благодарен, если помогают, а незрелая личность думает, что может бунтовать и делать что угодно, но если что, есть мама, папа или какие-то другие люди, которым можно "подбросить внуков" на несколько месяцев, обратиться за безвозмездной финансовой помощью для покупки жилья или чего-то еще ("у стариков же есть накопления, им разве жалко?"), рассчитывать на родительскую собственность, как на свою и тому подобные примеры.

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Получается, что сначала вроде как утверждаем, что старшие живут неправильно, еда у них невкусная, приборы и кухня устаревшие, но когда начинаются проблемы, бежим к родителям и уминаем там булки за обе щеки.

Самостоятельная жизнь определяется в первую очередь уровнем ответственности и способностью решать свои проблемы, не рассчитывая, что это сделает кто-то другой. Хочешь быть независимым, будь готов и к тому, что не всегда будешь услышанным, понятым и сытым. опубликовано econet