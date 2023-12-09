Мы ТО, ЧТО мы говорим

Люди общаются всухомятку, не насыщая ничем живительным свое вещание. Лузгают слова, как семечки подсолнечника. Такое удивительное творение, как речь, используется сегодня, чтобы... прятаться. Прятаться от себя, прятаться от внутреннего мироощущения, от собственной тишины, от переживаний, от непостижимого, едва уловимого, интуитивного себя, какие мы на самом деле и - от ответственности за свою жизнь.

Люди общаются всухомятку, не насыщая ничем живительным свое вещание. Лузгают слова, как семечки подсолнечника. Такое удивительное творение, как речь, используется сегодня, чтобы... прятаться. Прятаться от себя, прятаться от внутреннего мироощущения, от собственной тишины, от переживаний, от непостижимого, едва уловимого, интуитивного себя, какие мы на самом деле и - от ответственности за свою жизнь.

Прислушайтесь, о чем говорят люди вокруг, друг с другом, по телефону, в чатах, в интернете... Ни о чем. Или жалуются. Или судят. Да, обсуждают, вплетая довесок своих суждений в передаваемую информацию, обсмаковывая и пережевывая пережеванное. Грубо? Возможно.

Но почему-то живет эта "грубость" с нами, не чураясь пустоты и бестолковости своего пребывания в наших жизнях, забивая эфир мнимой значимостью, дезориентируя нас в пространстве истинных ценностей, искренних чувств, внутренних потребностей и душевных чаяний.

И мы размениваем себя, свои жизненные, бесценные силы на мелкую монету тщедушной болтовни ни о чем. А самое главное, важное, значимое - часто остается трусливо невысказанным.

У каждого из нас в жизни случались моменты "фазы ноль". Когда на доли секунд мы замирали, устремляя бессознательно свой взор в одну точку. Многие говорят в такие мгновения "засмотреться", "задуматься", "зависнуть" и т.д. Но в этот момент нет ни одной мысли, чувства, импульса, мозг ничего не регистрирует, и не "вещает". Мы просто замираем на доли секунд. Мы "перезагружаемся".

На это уходит несколько мгновений, а после - бурный, бестолковый, суетный поток вновь врывается в нашу жизнь. Вы отмечали когда-нибудь первые несколько секунд после "выхода" из этой фазы? Это пограничное, совершенно истинное состояние внутреннего покоя.

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Того состояния, в которое мы не можем никакими современными усилиями и стремлениями себя ввести, но по которому так порой неосознанно тоскуем. А наш мудрый организм, единый со всеми неосязаемыми частями нас самих, наших эмоций и бессознательных импульсов просто в какой-то момент реализует эту волшебную аудиенцию.

И заметьте, в эти мгновения у нас нет потребности ни в чем, и особенно в "поговорить". Так почему бы сознательно не ввести для начала хотя бы моменты "внутренней тишины"? Просто замолкать на какое-то комфортное время? Давая возможность своим душевным и моральным ресурсам перезагрузиться, вырваться из захватнического потока засоренного эфира... Начать глубже дышать.

Вы замечали, что в моменты глубокого вдоха или задержки дыхания нет мыслей? Этот процесс останавливается. Попробуйте. Можете совместить, если не можете остановить активность ума. Но пусть в вашу жизнь войдут минуты "внутренней тишины". Это как разгрузочная ментальная диета.

А потом можно сделать следующий шаг - ввести для себя правило эмоциональной чистоты. То есть наложить вето на пустые разговоры, перманентный негатив, "поднывание" и бессодержательный контент речи. Вам может показаться поначалу, что тогда вообще не о чем будет говорить. И вы отчасти будете правы. Потому что понадобится время, чтобы перестроиться, чтобы сменить приоритеты восприятия и избираемых акцентов, чтобы переключить тумблер в своей голове, чтобы сознательно выйти из зоны засоренного пространства обитания ваших мыслей, слов и чувств, вырваться из застойного захолустья, куда вы их поселили и заставили жить, сделав его вашей жизнью и вашим воздухом.

Вы давно прислушивались, о чем говорите вы сами? Вопреки расхожему мнению, что мы - это наши мысли, хочу вас уверить, что наши мысли во многом формируются тем, ЧТО мы говорим и КАК мы говорим. Ибо мысль, не имеющая шанса быть озвученной, весьма скоро угасает и чахнет в своей настойчивости. И все дело в том, что каждая мысль априори определяет степень своей "высказанной" свободы, как и степень своей "сытости".

Как только мы начинаем говорить по-другому, мы начинаем по-другому мыслить. Не разово, но в системе это дает устойчивый результат. Проблема еще и в том, что многие мысли мы раскормили до навязчивых, зудящих, назойливых, закостенелых и обездвиженных постулатов, которые подпитываем и поддерживаем своими речами, даже не пытаясь допустить, что все, что мы сами породили, только мы и можем изменить.

И если вы не можете изменить свои мысли, измените свою речь, то, ЧТО вы говорите и КАК. Как много людей вы знаете, у которых слова не расходятся с делом? Как много вы знаете людей, способных вкладывать в свои слова именно тот смысл, которым они обладают, держать обещания и не сорить словами, как крохким печеньем, разбросанные крошки которого потом кто-то другой должен за ними убирать? Как много людей вы знаете, на мнение и слова которых можно оперется и не боятся, что через неделю-другую, месяц-два они расстворятся, как рассветная дымка с приходом солнечного дня? Как много людей вы знаете, кто не станет подстраивать свое мнение и свои слова под выгодные и изменчивые обстоятельства, кто не станет "подстригать свою совесть по моде сезона"?

Как правило, у таких людей и мысли хорошо структурированы. Но один из парадоксов человеческой природы состоит в том, что нуждаясь в таких людях в своем окружении, их судят и недолюбливают больше других, они раздражают, потому что проявляют нашу собственную неспособность быть последовательными в своих словах и делах. Хотя именно такие люди не судят, не участвуют в сплетнических кружках и коллективной дружбы против кого-то, не жалуются и не ноют.

Несколько лет назад на одном американском ресурсе я прочитала статью о католическом священнике по имени Уилл Боуэн и его книге "Мир без жалоб". Сейчас уже много в интернете об этом написано, как и о его методе, который получил название "Фиолетовый браслет" и чем-то напоминающий древние буддийские техники.

Для некоторых людей это может оказаться оптимальным решением, способным изменить их жизнь в лучшую качественно-конструктивную сторону. Потому охотно поделюсь с теми, кто не слышал, не знал, не пробовал.

Метод очень прост, но почти никогда не осуществим с "первого захода". Уилл Боуэн за много лет католической службы, выслушав многичисленное количество прихожан, пришел к выводу, что у большей части исповедующихся и просто приходящих за помощью и советом, до изумления схожие проблемы, на которых люди зациклены до такой степени, что не в состоянии с равным усердием отмечать то хорошее и ценное, что пребывает в их жизни. Они приходят, снова и снова говорят об одних и тех же проблемах, лишь иногда в них меняются действующие лица.

В 2006 году он, неожиданно для себя, обнаружил, что знает, как можно помочь тем людям, которые действительно хотят перемен к лучшему в своей жизни. Его метод до умиления прост, но не так легко реализуем в жизни, как оказалось на деле. Суть задумки Боуэна сводится к простым, почти каждому, вещам. Вам необходимо приобрести или сделать самому браслет фиолетового цвета.

Забегая вперед, могу вас уверить, хотя цвет символичен и действенен, он не принципиален, если ваше намерение искреннее. И все же Уилл Боуэн рекомендует надеть фиолетовый браслет на ту руку, на которой вам удобно будет его носить и... в течении 21-го дня жить без жалоб, нытья, критики, осуждений, ругани, негативных пересудов, без сплетен и выражения недовольства.

Как только вы отметили, что нарушили условия эксперимента, вы переодеваете браслет на другую руку и начинаете отсчет 21-го дня сначала. Правда, ничего сложного? Но лишь единицы справились с этим заданием с первого раза! А метод существует уже более шести лет и известен уже по всему миру.

Когда сам Боуэн в полной готовности и уверенности одел на запястье небольшой силиконовый фиолетовый браслет, он был вскоре весьма удивлен, до какой степени мы не отсекаем большое количество мусора и, неоправданного зачастую, недовольства чем-либо, а особенно кем-либо в нашей жизни.

Его эксперимент оказался успешным лишь спустя три месяца. По его собственной статистике, в среднем, у упорных и настойчивых успешный 21-дневный результат достигается на 5-6 месяце.

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В своей книге "Мир без жалоб" Боуэн пишет: "Первую неделю вы будете ежедневно перевешивать браслет по 10-20 раз, через месяц он будет удерживаться на руке уже день-два, чем дальше - тем дольше. Многие люди думают, что они совсем не жалуются и что уж они-то точно позитивно мыслящие. Это лишь до тех пор, пока сами не начинают пробовать носить браслет!"

Однако разительный эффект успешного эксперимента превосходит все ожидания. Но есть и те, кто забрасывает затею на первых же "переодеваниях". Решение индивидуально для каждого. Это выбор каждого, - с каким наполнением проживать свою жизнь, на что разменивать ее и кого винить "во всех землетрясениях на земле", своей нереализованности и мнимых неудачах.

Но так или иначе, наши мысли формируют наше мироощущение, а наши слова - как четко настроенный индикатор, отражают наш мир. опубликовано econet

Автор: Татьяна Варуха

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