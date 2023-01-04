Любовь...Сегодня...Сейчас...

Любовь... Мы ничего не знаем о ней. Мы вторгаемся в ее безграничную Вселенную, как потерянные огни своей собственной Галактики...

Любовь... Мы ничего не знаем о ней. Мы вторгаемся в ее безграничную Вселенную, как потерянные огни своей собственной Галактики, пытаясь задать ей понятные нам формы и объемы.

В ней нет границ, нет времени, нет хаотично пульсирующих аккордов и ритмов во всем теле, нет осмыслений и представлений, нет ничего, что накопили мы за целые эоны поколений, заражая каждое последующее все новыми и новыми гранями, новыми метафорами, мелодиями, новыми рифмами, новым слогом, новой грустью, новой разлукой...

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И они гулко бьются о стенки наших многострочных, многозвучных, многотомных определений и пониманий Любви.

А Любовь улыбается, Любовь всегда улыбается. Как улыбается необъятный, теплый океан своей неразумной влюбленной капле, которая пытается его обнять.

Сегодня... Я отпускаю вечный зов своего сердца, вечный поиск и постижение смысла и сути, непознанное и бренное, все человеческое, необъяснимое и пересказанное, никогда не приходящее "завтра", узелки-веревочки, ленточки-мечты, бархатные сны, уставшие от поцелуев рассветы, уснувшие от ожиданий закаты... Отпускаю.

Сейчас... Я всегда знала, что это все, что у меня есть. Что это все, что имеет смысл. Что это все, чем живет любовь, где и когда она живет.

©Penny Hudson

Все остальное - мы создали, чтобы не раствориться в любви, чтобы не слиться в единой великолепной, безусловной ее благости, чтобы не позволить ей беспрепятственно проникать в нас своим бескрайним, всепоглощающим и насыщающим океаном, не позволить ей оказаться внутри и снаружи нас самих, меня, тебя, каждого... внутри и снаружи, как океан омывает каждую каплю, каждое сердце, рожденное для любви, исцеляя и наполняя, скользя по острым истерзанным, рваным краям наших уставших душ.

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Я люблю. Это ВСЕ, ЧТО я могу передать о своей жизни. Люблю. Одной влюбленной каплей среди триллиарда таких же капель необъятного океана Любви. опубликовано econet

© Татьяна Варуха

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet