Вдруг муж снова начнёт пить, меня переведут в другой город, вдруг новый начальник уволит меня, а мама не переживёт операцию; вдруг сын снова попадёт в больницу, вдруг дочь уедет на учёбу,

«А вдруг? А вдруг? А вдруг… Вдруг это произойдёт? Вдруг то, чего я так боюсь, всё-таки случится?»

Эти мысли не дают покоя, обдают тревожным холодком, от них выступает испарина и сжимается сердце. Возбуждённое сознание рисует всё более страшные картины того, чего я так не хочу, чтобы произошло.

«Вдруг муж снова начнёт пить, меня переведут в другой город, вдруг новый начальник уволит меня, а мама не переживёт операцию; вдруг сын снова попадёт в больницу, вдруг дочь уедет на учёбу, да так и останется там жить ….вдруг, вдруг, вдруг… вот кошка старенькая, вдруг она умрёт на днях?»

Noell S .Oszvald

Как это не странно звучит, но за каждым страхом есть желание, чтобы так оно и было. И чем ярче, «возбудительнее» этот страх, чем больше энергии в него инвестировано, тем сильнее это желание. Только оно не из разряда тех, в которых себе признаются.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

«Каждый раз, когда открывается дверь, я думаю, а вдруг он снова пришёл пьяный? Я прислушиваюсь к его голосу в коридоре, к его шагам… Нет, трезвый. Странно… Давно ведь не пьёт… Неужели бросил? Совсем?!» – и непонятно разочаровывает это женщину или радует.

«Моя мама готовится к операции, вся семья на ушах, операция на сердце, только и разговоров о ней уже полгода: как это сложно, как страшно, что нужны будут ещё операции. Я боюсь… что она операцию не переживёт.»

Устала семья от мамы, что скажешь. Сколько можно уже родных терроризировать разговорами о своей смерти, да о болезнях.

« Я не хочу, чтобы меня переводили в другой город. Это постоянные командировки, чужие люди, длительные переезды…»

« Я боюсь заболеть раком..»

« Я боюсь, что у меня отнимутся ноги, и муж будет возить меня в колясочке, нет не колясочке конечно, а в инвалидном кресле…»

У каждого страшного и нежелательного события есть вторая сторона медали. это бонусы, которые мы получаем, если это произойдёт.

Именно эти бонусы лежат в основе нашего возбуждения, манят и будоражат нас.

Помните анекдот про кошку: «Вчера в соседний двор ходила, коты поймали и изнасиловали. Куда мир катится! Боже как страшно жить! Завтра ещё пойду».

Как ни тяжела потеря, в ней всегда есть приобретение.

Если вам сложно увидеть и признать, что же вы получаете, если все ужасы, которые рисует ваша фантазия, всё-таки с вами произойдут, то воспользуетесь вспомогательным упражнением. Оно известно, как Декартовы координаты, применяется для принятия сложных решений, т.к. помогает увидеть скрытые нюансы. А нам как раз это и нужно.

Расчертите лист на четыре части. Каждую из частей озаглавьте одним из вопросов:

1. «Что будет, если в моей жизни это произойдёт? Или что придёт в моё жизнь вместе с этим событием».

2. «Чего не будет в моей жизни, если это произойдёт? Или что уйдёт из моей жизни вместе с этим событием.»

3. «Что будет в моей жизни, если этого не произойдёт? Или что изменится в моей жизни, придёт в неё или будет в ней присутствовать, если это событие не произойдёт.»

4. «Чего не будет в моей жизни, если это событие не произойдёт? Что исчезнет, уйдёт из моей жизни, если это событие так и не произойдёт.»

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

В результате у вас будет полный перечень потерь и приобретений того, что вас так манит и пугает одновременно.

Страх – это не то, что продуцируется из вне, это наши собственные мысли и фантазии о том, что может произойти. Это мечты о плохом.

Может быть хватит мечтать?опубликовано econet

Автор Ирина Дыбова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet