Психологи говорят, что дети, которых «недолюбили» в детстве родители, испытывают проблемы во взрослой жизни: они стараются получить эту недостающую любовь от других. И очень страдают: тяжело переживают отказы, собственные ошибки, критику в свой адрес.

Психологи говорят, что дети, которых «недолюбили» в детстве родители, испытывают проблемы во взрослой жизни: они стараются получить эту недостающую любовь от других. И очень страдают: тяжело переживают отказы, собственные ошибки, критику в свой адрес.

Но также есть дети, которые могут с уверенностью сказать, что у них было счастливое детство, где родители любили ребенка и друг друга. И эти дети теперь ищут любовь родителей в других отношениях, так как считают это нормой.

Но не стоит что-то искать там, где этого быть не может. В общем и целом: тебя никто не любит.

Тебя не любит твой начальник. Никто не обязан тебя любить за то, что ты хорошо выполняешь свою работу – тебе за это платят деньги. Ты делаешь свою работу до тех пор, пока ты полезен компании – эффективен. Твое место работы – не кормушка с деньгами и не обмен твоего времени на деньги. Твои компетенции, опыт и экспертность – это норма, так и должно быть! От них зависит уровень твоей зарплаты.

Это рынок, а не любовь. Не надо ждать похвалы, если ты просто делаешь то, что нужно делать. Хороший начальник ценит тебя, но не любит. Если завтра твоя эффективность снизится, с тобой расстанутся. Ты просто наемный рабочий со своими правами и обязанностями, прописанными в договоре.

Тебя не любят те, кому ты помогаешь от всего сердца. Помощь – это не обмен, это односторонне выраженное действие. Тебе могут быть благодарны, быть хорошего мнения о тебе – это в лучшем случае. Бывает и такое, что твоя помощь не нужна и/или от нее становится только хуже. И обижаться в том случае глупо.

За помощь не платят даже ответной помощью, если это не было оговорено заранее. За помощь платят «спасибо» и «спасибо тебе большое» - это максимум. Нельзя помогать кому-то и ждать любви. Ты либо помогаешь, потому что можешь это сделать, либо ты инфантильный эгоист, и твоя помощь ценою в любовь слишком дорогое и сомнительное удовольствие для людей.

Даже твоя «вторая половинка» тебя не любит. В том смысле, что сегодня может быть и да, а завтра, например, уже нет. Ну, так бывает: любовь неуправляемая непредсказуемая штука. И то, что тебе любимый человек день ото дня говорит «я тебя люблю», не значит, что так будет всегда. Но и не нужно обесценивать его слова. Что тут сделаешь?

Нужно ценить сегодня и наслаждаться моментом. Строить совместные планы не воспрещается, но нужно быть готовым, что они могут не сбыться. Человек может уйти (да хоть в мир иной!), и нужно как-то жить дальше. А это, как показывает статистика и практика, вполне возможно.

Но страшнее всего не то, что тебя не любят, а то, что другим на тебя все равно. Начальник заменит тебя на другого сотрудника, твоя девушка через месяц после расставания найдет другого парня, соседская бабушка назовет тебя наркоманом, если ты единожды не явишься к ней с пакетами продуктов.

Незаменимых нет. Люди сменяют друг друга в бесконечном хороводе кругов общения. Но мы склонны думать, что те, кто не проявляет к нам любовь, проявляет к нам нелюбовь.

Девушка одного моего знакомого на общих домашних вечеринках смотрела на меня озлоблено и иногда могла в лицо сказать что-то неприятное. Я не знала, как себя вести, и когда меня позвали на очередную вечеринку к ним домой, я сомневалась, идти или нет. Когда я призналась в этом моему знакомому, он рассмеялся и сказал: «Не льсти себе, Лена не любит не только тебя, ей в общем-то все равно, она просто не любит, когда у нас собирается толпа».

И даже свекровь не любит тебя. Она любит своего сына, а ты для нее чужой человек, но это не значит, что она к тебе плохо относится. Может показаться, что у нее есть подозрения на счет твоих кулинарных способностей (она привозит вам свою приготовленную еду или постоянно спрашивает, что вы едите и как часто), на самом деле она таким образом любит своего сына, а на невестку ей по большому счету плевать.

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Нужно сказать, что только твои собственные родители тебя и любят. Однако и это не означает, что они должны любить тебя так, как ты себе это представляешь. Они любят тебя как умеют. А все остальные – как могут.опубликовано econet.ru

Автор: Марта Шандер

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