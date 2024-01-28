— Мастер, ты говорил, что я стану мудрым, когда раскрою и познаю себя, отвечу на вопрос "КТО Я?", но как это сделать?...

Кто я?

Не позволяйте людям решать кто вы!

— Мастер, ты говорил, что я стану мудрым, когда раскрою и познаю себя, отвечу на вопрос "КТО Я?", но как это сделать?

— Вроде просто, но сложно на практике - для начала не позволяй окружающим людям решать кто ты есть для них и для самого себя.

— Как это?

— Один тебе скажет, что ты плохой, а ты поверишь ему и расстроишься. Другой тебе скажет, что ты хороший и ты обрадуешься. Третий тебя похвалит, придавая тебе несуществующие качества, чтобы воспользоваться тобой. И так будет бесконечно - тебя будут хвалить или ругать, верить или обманывать до тех пор, пока ты не познаешь свою истинную суть...

Пока у них есть право решать кто ты, или какой ты, тебе не найти себя. Не давай никому на это право, и мне тоже...

Познать себя возможно лишь побыв в глубоком одиночестве.

Обычно все, что мы знаем о себе, это лишь мнение других, образ который мы натягиваем на себя и свое отражение в зеркале. Но это все не ты!

Они говорят: «Ты хороший», и мы думаем, что мы хорошие. Они говорят: «Ты красивый», и мы думаем, что мы красивые. Они говорят: «Ты плохой» — и мы продолжаем это накапливать. Но это все не ты!

Это ложно, потому что никто другой не может тебя знать — никто не может знать, кто ты такой, кроме тебя, тебя самого.

И все свои предыдущие представления о себе, все что ты знаешь через свой ум, эго и эмоции - это тоже не ты!

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Что бы все они ни знали о тебе, это только часть тебя, твои стороны, и эти стороны очень однобоки и поверхностны. Что бы они ни знали, это только мгновенные настроения - они не могут проникнуть в твой центр. Даже самый близкий человек не может проникнуть в самое ядро твоего существа. Там ты совершенно один, и только там ты придешь к тому, кто ты такой.

Никому не верь, кто будет говорить, что заведет тебя к себе, кто сделает за тебя все!

Только некоторые могут помочь тебе только туда приблизиться и ты это сможешь ощутить, но основное ты должен сделать сам... опубликовано econet

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