Если вам в голову пришла идея — это не случайно!

Древнегреческий философ Платон, говоря о «мире вещей» и «мире идей», считал, что все начинается с идей. Брайан Трейси, ведущий эксперт в области личностного и профессионального роста, очень точно называет идеи «ключами к будущему». Посчитано, что в среднем обычного человека в течение дня посещает около сотни идей. У каждого из нас бывают гениальные идеи, но не каждый им доверяет, поэтому теряет просто гигантские возможности.

Древнегреческий философ Платон, говоря о «мире вещей» и «мире идей», считал, что все начинается с идей.

Брайан Трейси, ведущий эксперт в области личностного и профессионального роста, очень точно называет идеи «ключами к будущему».

Посчитано, что в среднем обычного человека в течение дня посещает около сотни идей. У каждого из нас бывают гениальные идеи, но не каждый им доверяет, поэтому теряет просто гигантские возможности.

Вспомните: перед сном вам приходит интересная идея. Вы говорите себе, засыпая: «как только проснусь, сразу же ее реализую». Но утром вы понимаете, что все забыли и идея безвозвратно утеряна. Знакомо? Так происходит всегда, когда мы недооцениваем мощную силу идеи.

Идеи повсюду. Они всегда приходят к нам извне – из Вселенной, из информационного поля, или из того, что Карл Юнг в свое время назвал «коллективным бессознательным». Наше подсознание, словно сказочный джинн, неутомимо трудится все 24 часа в сутки на благо своего хозяина.

Ученые установили, что идеи посещают нас примерно на 37 секунд. Если за это время мы идею не записали, как-то не зафиксировали, не рассказали о ней кому-то, она уплывает от нас к другому человеку.

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Не совершайте распространенную ошибку, игнорируя идеи, — немедленно фиксируйте эти драгоценные подарки Вселенной. Помните, что они не ваши, как они приходят, так могут и уйти. Не полагайтесь на память – у вас есть только 37 секунд на их фиксацию … Ведь вы уже знаете, что все начинается с идеи!

Реализацию вашей идеи можно сравнить с тем, как из желудя вырастает дуб. Представьте желудь, и ответьте на вопрос: где находится дуб? Многие скажут – дуб находится в желуде. Но если желудь разрезать, дуба вы там не обнаружите. Дуб находится в пространстве, окружении, во Вселенной. В желуде только его идея. Только оказавшись в соответствующем окружении, его вибрации притянут энергию, необходимую для роста. И тогда из маленькой идеи вырастет большое и крепкое дерево.

Знайте: если вам в голову пришла идея, то это не случайно! Этот факт означает, что по Закону притяжения у вас есть возможности реализовать ее!

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Сколько раз вам в голову приходили идеи, но вы ничего не предпринимали, а потом узнавали, что их внедрил кто-то другой? Вся разница в том, что вы ее проигнорировали, а кто-то другой воспринял ее и внедрил на практике. И вырастил дуб.

Как правильно пользоваться идеями? Фиксируйте и немедленно внедряйте их в жизнь, иначе Вселенная скажет: «Следующий!».опубликовано econet

© Сергей Бернов

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