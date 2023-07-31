Правила отношений для продвинутых

Приведенные в статье «правила» – не заезженные попсовые советы в духе женских журналов. Для усвоения непростые. Зато они работают. Кому-нибудь обязательно покажется, будто я призываю отношения обесценить и из своей жизни выбросить. Это отнюдь не так. Здесь я говорю о том, как научиться сохранять в отношениях обоюдную с партнером радость без последующих психических откатов и ломок.

Сегодня озвучиваю «правила» и рекомендации, которые время от времени даю клиентам, когда замечаю, как те несознательно свои отношения рушат. Почти все допускают однотипные «ошибки» – ниже их опишу, как вижу со своей колокольни.

Приведенные в статье «правила» – не заезженные попсовые советы в духе женских журналов. Для усвоения непростые. Зато они работают.

Кому-нибудь обязательно покажется, будто я призываю отношения обесценить и из своей жизни выбросить. Это отнюдь не так. Здесь я говорю о том, как научиться сохранять в отношениях обоюдную с партнером радость без последующих психических откатов и ломок.

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А первое «правило» отношений будет таким:

Забейте на правила

Я не особенно верю в обязательные для всех правила, исходя из которых можно построить здоровые, гармоничные отношения. В статье буду говорить скорей о том, чего делать не нужно – о распространенных способах, которыми отношения убивают. На этой «карте» наглядно обозначены одни тупики, чтобы их стороной обходить. А свободное совместное движение и спонтанное созвучие в правилах не нуждаются.

Гармоничное взаимодействие партнеров не терпит принудительных шаблонов, какими бы сказочно красивыми те ни были. Чем больше мерок, которым соответствовать не хочется, а приходится, тем меньше легкости.

Кто в семье босс, кто старше, кто больше зарабатывает, кто за что ответственен, будут ли общие дети, сколько времени проводится совместно, какая ориентация у партнеров, какие игры они практикуют в спальне, где и как живут – все это неважно до тех пор, пока обоих устраивает. Что бы ни говорили сторонние наблюдатели.

Смысл – не в том, чтобы создать «правильные» отношения, а в том, чтобы понять, чего ты сам хочешь, и на что реально можешь с человеком рядом рассчитывать.

Конечно, тут все не так просто и однозначно. Грань между раскованностью и свинством – у каждого своя. О нюансах буду говорить ниже.

Следующее, второе «правило» отношений:

Не играйте чувствами

Одна из самых распространенных проблем в отношениях – это безответные чувства: почти всегда один привязан и «любит» сильней, второй – меньше. Такая разница в чувствах имеет тенденцию нарастать – в нее заложен свой порочный круг, который, будучи отпущенным на самотек, приводит к развалу отношений.

Здесь как на экономическом рынке: чем выше спрос на внимание возлюбленного, тем дороже «товар» и дефицитней «предложение» – возлюбленный непроизвольно начинает все больше ценить свое свободное от партнера время. Чем предложенное внимание влюбленного партнера насыщенней спроса на него со стороны возлюбленного, тем активней «товар» теряет в цене, вплоть до стадии, когда уже хочется влюбленному «приплатить», чтобы тот со своими предложениями отвязался, хотя бы на время.

Спасти отношения при дисбалансе взаимных чувств – затея изначально непростая. Но все усложняется втройне, из-за одной распространенной психологической игры, где расставляют «ловушки», чтобы поймать чужую «любовь» и почувствовать себя любимым, особенным и важным. А поражение терпит соответственно тот, чья привязанность оказалась сильней.

Большинство людей боятся честно и открыто выражать свои чувства, ведь проще быть «любимым», чем «любить» и томиться – эдакая «выгодная» позиция – «продать» собственное общество как особую ценность, чтобы купившийся на уловку партнер, начал его психологически спонсировать: оказывать знаки внимания, идти на уступки.

В итоге либо влюбленный, наконец, устает от своей унизительной зависимости, словно от наркотической, и решается от нее освободиться по принципу «с глаз долой из сердца вон», либо возлюбленный, измотавшись от принуждений к любви и психического удушья, начинает строить планы побега.

Чтобы отношения не зашли в тупик окончательно, вместо манипулятивных игр чужими чувствами надо бы практиковать открытое общение. У честности, вообще, есть замечательное свойство – прояснять. А чем больше пристрастных эмоций, хитростей и манипуляций, тем масштабней и запутанней паутина взаимного непонимания и недоверия.

Следующие несколько правил отношений будут чем-то вроде рекомендаций для терзающихся от собственной неразделенной привязанности.

Не просите любви

Если вам не хватает общества партнера, проблема вовсе не в том, что у вас какие-то якобы неправильные отношения, а конкретно в собственных нереалистичных запросах. Невозможно востребовать любовь и тепло в конкретных количествах. Искусственно вызванные искренние чувства – это оксюморон – то есть так не бывает. На progressman.ru эту тему я уже озвучивал в статье о долге любви. Здесь немного повторюсь и дополню.

Чертовски важно осознавать абсолютную тотальную тщетность попыток востребовать любовь. Принуждения к любви не работают, а вызывает совершенно противоположную неуправляемую реакцию нелюбви и неприязни. Ни у кого никогда нет никаких прав на чужую любовь – она либо возникает спонтанно, как естественный субъективный ответ на происходящее, либо нет.

Аналогия – цветок. Сколько его не умасливай, не вытягивай насильно, от этого расти и цвести быстрей он не станет, а скорей напротив – угаснет. Можно лишь создавать благодатную почву для его роста – и то ни разу не факт, что сработает.

То же и с теплыми чувствами – они возникают вовсе не потому, что зависимый партнер в них нуждается, а как реакция на его понравившиеся качества и поступки. И среди этих положительных качеств уж совершенно точно нет навязчивой, голодной зависимости.

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Из этого вытекает следующее правило:

Не ищите безусловной любви

Партнер никогда не любит безусловно, иначе ему было бы безразлично любить вас, или первого встречного. Партнер реагирует на то, что видит. И если в поле зрения попала не зрелая личность, а плаксивый, зависимый ребенок, то к нему в лучшем случае испытают уничижительную жалость, – уж никак не страстное восхищение. Вроде бы очевидно, да?

На progressman.ru уже была статья о жадности, где я косвенно затрагивал эту тему. Ситуация, где мы чувствуем, что нас вовсе не любят, а просто используют – это как правило расчет на ту самую безусловную всеобъемлющую любовь, когда любят не за что-то, а «вообще». Только попробуйте представить, как такое возможно! Что это за субстанция внутри нас, которую могут любить «вообще»?

Если любовь нацеливается на конкретного человека, ни о какой бескорыстной безусловности и речи быть не может. Такая любовь по умолчанию обусловлена набором качеств, которые объекту любви присущи.

А если продолжать себе врать, уповая, например, на такую красивую идею, что дескать во вселенной есть та самая вторая половинка, созданная как раз для того, чтобы принять нашу персону со всеми потрохами, поиски могут оказаться вечными – ни один смертный не пройдет такой фильтр идеалистичных претензий.

Притязание на безусловную, бескорыстную любовь – самое наивное воплощение пристрастного и капризного эгоизма.

Еще одно правило отношений для влюбленных идеалистов:

Не спешите сближаться

Уже не раз наблюдал, как прекрасные отношения рушатся, когда люди съезжаются и пробуют жить вместе. Все мы разные, и чем тесней сближаемся, тем интенсивней притирка – все больше позиций приходится сдавать, порой, с болезненной ломкой. И если с этим поспешить, отношениям быстро приходит конец.

Любые отношения хороши в зависимости от дистанции. Кому-то комфортно в одной комнате. С кем-то гармония возможна лишь на расстоянии в редких встречах. И даже самый светлый и святой человек может показаться невыносимым, если с ним на денек запереться в лифте.

Если партнер отвлекается от вас на друзей, или свои хобби – это не значит, что вы ему надоели. Мы все способны выносить друг друга лишь какое-то время и на определенной дистанции. Никто не сможет заткнуть и насытить себя полностью исключительно чужой личностью.

Если в своих предвкушениях блаженного растворения в партнере забежали вперед, надежда почти неизбежно будет обламываться об реалии. Принцип «все, либо ничего» рушит то прекрасное, что между людьми возможно в реальном взаимодействии.

Иные истории гармоничных отношений – совсем не о тесном сожительстве душа в душу, а, например, – о встречах по выходным.

Чтобы отношения пережили букетно-конфетный период, и, хотя бы с умеренным комфортом продолжились, дальнейшее сближение партнеров должно управляться не порывистыми надеждами на счастливую близость, а исследованием реальной возможной почвы для сближения.

А если почвы такой нет, и дальнейшая притирка обходится слишком дорого, обычно, как водится, начинают друг другу выдвигать претензии и выставлять счета за проваленную сказку. Ответственность за разочарование несет только тот, кто сам своим очарованием себя предварительно одурачил.

Не пытайтесь принуждать партнера к сближению на чуждых ему территориях. В гармоничных отношениях, как и в дружбе, общаются на уже имеющейся почве для общения. Новые способы взаимодействия можно свободно предлагать, но ни в коем случае не навязывать. Иные отношения так и остаются прекрасными лишь на конкретной дистанции, а комфортного сближения может никогда не произойти.

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И вообще:

Не спешите с серьезными решениями

Самые крупные проблемы в отношениях начинаются, когда партнеры друг друга связывают: брачными узами, совместным имуществом, детьми и др. Я не утверждаю, будто связываться и вовсе не нужно. А вот хорошенько все взвешивать, чтобы не вляпаться в нескончаемые мытарства – как минимум, разумно.

Например, одна из самых распространенных проблемных ситуаций в отношениях – это зависимость женщины с ребенком от мужчины, которому отношения уже опостылели. Даже не стану описывать суть проблемы – она очевидна. Но далеко не все осознают, насколько рискованно само решение – завести детей без глубокого, проверенного временем, взаимного доверия.

И здесь рекомендация такая:

Никуда в отношениях не спешите, не покупайтесь на красивые порывы-обещания, и тем более – не рассчитывайте по-детски на авось (дескать с рождением ребенка все само сладится), а для начала друг друга хорошенько узнайте и опирайтесь, как бы сухо ни звучало, на статистику – реальную надежность, проверенную поступками.

Не зря говорят: «семь раз отмерь, один отрежь». Иначе велика вероятность утонуть в очередной драме теперь уже с головой. Самые серьезные «ошибки» совершаются по неосознанности, на основе временных порывистых эмоций, за которые уже в привычном стабильном состоянии приходится нести ответственность.

Очередное правило, призывающее обуздать идеалистичную романтику:

Не сопротивляйтесь правде

Если близкий человек стабильно ведет себя холодно и черство, можно вечно на него обижаться, а можно просто понять, что человек – не так уж близок, а может и вовсе – чужой. И реальной проблемой все это время был не его холод, а опять же – наши собственные капризные заблуждения на чужой счет.

Мы сами создаем свой психологический фейсконтроль, сами впускаем человека на личную территорию, держим его образ в интимных уголках души. И если «гость» на этой близкой дистанции, вдруг, начинает себя вести небрежно, или даже плюет в раскрытую душу, значит, фейсконтроль оказался дилетантским, и мы сами ошиблись, приняв чужого за близкого.

А если признавать эту правду не хочется, остаются нескончаемые обиды – бесплодные манипуляции с целью прогнуть обвиняемого под нашу убежденность в том, каким ему быть «положено».

Желание что-то доказать и навязать партнеру само по себе уже указывает на пристрастие, когда мотив исходит не от здравого смысла, а от слепой эмоции.

Если проводить жизнь в обидах все-таки не хочется, можно попытаться приглядеться, с кем имеешь дело в действительности, и взвешенно, исходя из увиденного определить, какая дистанция общения именно с таким реальным человеком устраивает.

Сохраняйте свою независимость

Мы не можем контролировать свою симпатию – «сердцу не прикажешь» – так говорят. А вот своей потребностью в чужой симпатии в определенной степени управлять все-таки можно. Вы ведь понимаете, что симпатия (да хоть бы и любовь) и зависимость – это разные вещи?

Если читали статью внимательно, то могли уловить единую канву, пронизывающую все правила – идею о ценности сохранения собственной целостности и независимости, дабы отношения не стали затычкой от собственных страхов.

Значение независимости трудно переоценить – только с ней и возможны хотя бы относительно легкие и радостные отношения. А зависимость отношения убивает целым арсеналом средств. Ниже перечислю лишь самые распространенные. Кое где повторюсь.

Зависимость приводит к ревности и чувству собственника, побуждает душить партнера контролем и мучиться самому от страха оказаться преданным и обманутым лопухом.

Зависимый партнер теряет душевное равновесие, его настроение хаотично выплясывает под дудку внимания и расположения партнера.

Зависимый партнер теряет свою привлекательность, потому что воспринимается душевно несамостоятельным ребенком, страсти не вызывающим. Именно независимая самодостаточность выглядит сексуально. А интимные отношения с зависимым партнером начинают отдавать оттенком инцеста.

Зависимость обесценивает все прочие радости жизни, на друзей, работу, увлечения и хобби ресурсов остается все меньше.

Зависимость побуждает качать права на любовь и внимание, что обычно приводит как раз к нелюбви и невниманию. Выше об этом уже говорил.

Зависимость приводит к губительной для отношений спешке – хочется партнером насытиться, без оглядки в нем раствориться. В итоге стадии сближения, на которые в комфортном ритме требуются месяцы, попросту пропускают. И соразмерно пылкости поспешного сближения открывается вопиющая несовместимость партнеров. Слишком болезненной может оказаться интенсивная притирка, и все радужные совместные планы с надеждами приходится хоронить заодно с отношениями.

Зависимость погружает в драму, сотканную из страха перед возможной непереносимой потерей. Общество партнера при таком раскладе воспринимается не как собственный выбор и свободная воля, а вынужденной и напряженной сделкой. Примерно так из отношений уходит вся легкость с концами. Здесь зависимость часто заводит в положение, когда и с партнером невыносимо, и без него.

Список можно продолжать.

Как обрести и сохранить собственную целостность и независимость? Об этом – большая часть всех принципов и правил, озвученных в этой статье. Ниже опишу еще несколько.

Принимайте возможные последствия

Чем сложней представить свою жизнь без партнера, тем страшней его потерять. Звучит вроде бы очевидно, но понимает эту закономерность далеко не каждый.

Так, или иначе, как бы гладко отношения ни складывались, полезно на всякий случай держать руку на пульсе, осознавать и находить в себе готовность к любому раскладу. Хотя бы потому, что человек может уйти из нашей жизни не только по своей прихоти, но и по «воле» судьбы – из своего тела в том числе.

Чем больше готовности лишиться отношений, тем больше в них бесстрашной легкости. И это не какая-то наплевательская отчужденность, а всего лишь признание правды – наш контроль будущего – относителен, а если уж совсем честно – иллюзорен.

Тема независимости и непривязанности – крайне непростая материя – обширная, с кучей нюансов. Подумываю в ближайшее время об этом сказать больше.

Научитесь переносить одиночество

Я вовсе не предлагаю выбирать путь одиночки на замену отношениям, а только призываю возможного одиночества не бояться, чтобы этим страхом отношения не были отравлены.

Одиночество для большинства – серьезный вызов. Всплывают подавленные страхи, с непривычки жизнь кажется пустой и бессмысленной, голод по обществу усиливается.

Сложный путь – самопознание, работа со своим бессознательным, очищение от страхов, душевное взросление. «Много званых – мало избранных» – так об этом пути говорят. Двигаться по нему дано не каждому, и принуждать себя к этому никакой необходимости нет.

Простой путь – для большинства – заполнить жизнь иными смыслами, воскресить все свои интересы, продолжать сканировать реальность на предмет новых увлечений. Отношения – не единственный, а только самый распространенный способ почувствовать радость и смысл жизни.

Я рекомендую оба пути – и самопознание, и «потребление» смыслов по возможности совмещать. В паре работают эффективней. И отношения ни в коем случае не стоит искусственно обесценивать – ни к чему хорошему подавленный интерес не приводит, а только добавляет болезненной отчужденности от себя же.

Основной трюк, устраняющий психическую проблему – это не прекращение желаний, а трансформация эмоциональных желаний-требований – в спокойные желания предпочтения.

Еще одно (уже последнее, одиннадцатое) правило отношений, призывающее не сливать себя всецело в партнера, а сохранять свою целостность:

Обуздайте надежды

Одна из главных проблем отношений – их идеализация. Как только поверили в сказку, все – встряли – облом обеспечен. Хочу обратить внимание конкретно на эту тонкую материю – надежды и предвкушения. Когда ум норовит в них провалиться, ловить себя за хвост действительно сложно. Просто потому, что совершенно этого не хочется.

Так уж мы устроены, и говорил об этом не раз, что жизнь со всеми своими событиями знаем исключительно по собственным проекциям – мыслям и чувствам. А сладкие надежды – это и есть тот эрзац счастья, который только и доступен большинству. Планируем, грезим, живем горизонтами вечного «завтра», принимая его за надвигающуюся объективную реальность.

А потом вдруг оказывается, что реальность нашим самонадеянным фантазиям беззастенчиво сопротивляется. И на место надежды неизбежно приходит отчаяние.

Когда речь заходит о явлении «обратной стороны медали», в уме возникает синтаксический люфт для отступления от признания очевидной истины. Забудьте о разных сторонах. Надежда и безнадега – это одно и то же явление. Как только почувствовали надежду, можете сразу констатировать безнадегу.

Понимаю, как трудно представить жизнь без надежды. Словно и веру, и любовь заодно предлагают убить. На деле же почти все духовные учения твердят в один голос – по-настоящему счастливым можно быть только сейчас, потому что иного времени для этого у нас нет и никогда не будет. Мы всегда остаемся в вечном «сейчас». А надежда – это избегание настоящего в пользу возможно счастья в абстрактном будущем.

Все же, чем в отношениях меньше ожиданий, тем больше легкости, когда встречаешь именно то, что преподносит настоящее. Без вариантов.

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Озвученные в статье правила и принципы – универсальны и работают не только для отношений, но и во всех сферах жизни. Можно сказать, что это, вообще, – принципы психологического здоровья – их небольшая часть – в одну статью всего не уместить.

Некоторые рекомендации, пока в жизни все гладко и не прижимает, воспринять и уж тем более реализовать вряд ли окажется возможным, нутро будет сопротивляться признанию непростых истин. Торопиться с этим особой необходимости нет. Решайте проблемы по мере поступления. И ничему на слово не верьте, примеряйте, испытывайте на практике. опубликовано econet.ru

© Игорь Саторин

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