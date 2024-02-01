Я бы просто размыла границы, отделяющие человека от мира.

Позволь зимней бело-с-нежности замести черноту твоих подземелий, впусти свежий ветер в подвал похороненных надежд, промой свою боль ключевой водой, подставь солнцу маленькие обиды, оно высушит их слезы.

И ты увидишь – нет у тебя проблем, нет и не было.

И ты услышишь — ничего ты не должен.

Не должен быть совершенным, не должен страдать, не должен нравится, даже любить не должен, не должен, не должен…

Не должен, и поэтому – ты есть.

Спусти с волос сковавшую их ленту, посмотри в лицо ветру, раскинь руки в крылья, рассмейся звонко и лети! Нет и не было оков, нет и не было вины, нет и не было печали.

Истосковавшуюся по любви душу напои родниковой водой, что утоляет жажду.

Бессветность наступающей ночи расцвети звездными переливами.

Истресканные губы увлажни поцелуями.

Позволь стремительной волне жизни смыть хибарки твоих страхов и не-исполнений.

Позволь лавине любви растворить прах неудач.

И, облачившись в пуховую накидку нежности, разожми пальцы. Которыми держал себя, близких, мечты, мир.

Разожми пальцы.

Летать – это легко. Не летать – сложно.

С-лож-ное – ложно.

Все просто. Все очень просто.

«Настоящую нежность не спутаешь ни с чем, она тиха…»

Свет в твоих глазах. И в чашке горячего чая, которым согреешь друга.

Тепло в твоих словах. И в легкости губ, коснувшихся щеки.

Нежность – в прильнувшем к груди малыше. И в снежинках на твоих ресницах.

Любовь во всем мире. И в телефонном звонке.

Иногда Бог врезается в тебя… Иногда…

И тогда через тебя течет жизнь. Свободная. Живая жизнь.опубликовано econet

Автор Алена Эсаулова

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