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Почти любая женщина ждет от мужчины эти 2 вещи

Источник: bitvapolovv.ru 06 января 2025 6518
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Директивное поведение женщины может быть реакцией на слабоволие мужчины, и на самом деле она подсознательно ждет от него...

Почти любая женщина ждет от мужчины эти 2 вещи

Во-первых, умения принимать решения (то есть решительности) и умения отвечать за них.

Иногда мужу, имеющему не в меру деловую, активную жену, кажется, что она ждет от него полного послушания и повиновения, но это не так.

Директивное поведение женщины может быть реакцией на слабоволие мужчины, и на самом деле она подсознательно ждет от него решительности, думая: «Ну, прими хоть какое-нибудь решение!»

Ведь быть главой семьи, лицом ответственным – прямое призвание мужчины: «Муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела» (Еф. 5: 23).

Второе, чего хочет любая женщина и жена, – это внимательного, заботливого отношение к ней любимого мужчины. Ведь в природе женщины от Бога заложено стремление к сильному мужскому плечу, к существу, способному позаботиться о ней, поддержать и утешить ее.

Если она не находит этого в мужчине, поведение ее становится не соответствующим женскому естеству и предназначению. От этого страдает как она сама, так и ее супруг.

Почти любая женщина ждет от мужчины эти 2 вещи

Решительность и ответственность, с одной стороны, и нежность и внимание с другой – вот ключ к сердцу любимой женщины. опубликовано econet

© Иеромонах Иов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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