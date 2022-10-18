Отдавайте больше — ожидайте меньше

Наша жизнь не случается без неприятностей, посылая нам новые и новые испытания, и новые «комки грязи». Но всякий раз, когда падает очередной «ком», мы сразу под ним прогибаемся, вместо того, чтобы его стряхнуть, и благодаря ему, подняться немного выше. И постепенно - выбраться из колодца.

В одном дворе жил старый, но трудолюбивый осел. И однажды с ним приключилась ужасная неприятность. Осел упал в колодец. Он сильно перепугался и стал громко вопить, призывая на помощь. На его крики прибежал хозяин, посмотрел на сложившуюся ситуацию и только развел руками - ведь вытащить ослика из колодца привиделось ему совершенно невозможным.

И хозяин, подумав, рассудил так: «Осел мой уже стар, и ему, наверняка, уже недолго осталось, а я все равно хотел купить нового молодого и сильного осла. Этот колодец уже совсем высох, я им не пользуюсь, и уже давно хотел его засыпать и вырыть новый. Так почему бы сразу не убить двух зайцев – засыплю-ка я старый колодец, да и ослика заодно закопаю, все равно он там долго не протянет».

Недолго думая, он пригласил своих соседей и все дружно взялись за лопаты и стали бросать землю в колодец. Осел сразу же понял, что к чему, и начал громко и отчаянно вопить, но люди не обращали внимание на его вопли и, молча, продолжали бросать землю в колодец. Вскоре ослик замолчал. Хозяин решил, что ослик отдал Богу душу и продолжал засыпать колодец землей.

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Когда было много земли засыпано, хозяин заглянул в колодец, и замер от неожиданности: каждый кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал и приминал ногами, не останавливаясь ни на секунду. И тогда хозяин призвал людей еще активней забрасывать землю в колодец, надеясь, что с большим количеством его старый осел не сможет так проворно справляться. Но очень скоро, ко всеобщему удивлению, ослик оказался наверху, выпрыгнул из колодца, и побежал из этого двора…

Это старая мудрая притча. Наша жизнь не случается без неприятностей, посылая нам новые и новые испытания, и новые «комки грязи». Но всякий раз, когда падает очередной «ком», мы сразу под ним прогибаемся, вместо того, чтобы его стряхнуть, и благодаря ему, подняться немного выше. И постепенно - выбраться из колодца.

Каждая проблема - это камень, который кидает нам жизнь. Нам кажется, что она кидает его в нас. А на самом деле, она дает нам возможность выстроить свою дорогу, ступая по которой можно преодолеть даже бурный поток! Но чтобы это действительно сделать, нужно двигаться налегке, освободив себя от лишней ноши.

Освободив свое сердце и свое тело от ненависти и обид - простите всех, на кого вы были обижены, и простите себя. Это сделать легче, чем кажется, если искренне захотеть. Отпустите, - нет нужды носить этот груз с собой.

Никогда не поздно дать себе возможность обнулиться. Освободите свое сердце и разум от волнений - большинство из них бесполезны и непродуктивны. А сил отбирают невосполнимо много. Сделайте свою жизнь проще в использовании и цените то, что имеете.

В мире существует идеальный баланс. Нам кажется, что плохого больше. Но проблема - в нашем восприятии: то хорошее и ценное, что у нас есть, мы воспринимаем, как должное, а неприятностям всегда отдаем весь фокус нашего внимания.

Наши акценты претерпевают катастрофический перекос. И мы привыкаем видеть плохое чаще и пристальней.

Каждый этап человеческого Бытия содержал тяжелые времена, ни одно столетие не было радужным. Потому что развитие человечества не прекращалось никогда и каждый век продвигал человека разумного вперед, развивая и вырабатывая новые навыки.

Отдавайте больше - ожидайте меньше. Ожидания - прямой путь к разочарованиям. Мир всегда найдет способ вернуть вам отданное от чистого сердца, через других людей, ситуации, обстоятельства. Ни один добрый посыл, ни одно доброе слово, ни один искренний поступок, ни одно искреннее чувство не исчезает в никуда, не канет в небытие. И всегда находит путь к вам вернуться, повзрослевшим и окрепшим.

Будьте искренними, это убережет вас от многих проблем и последствий, даже если вам кажется, что ситуация никак не предусматривает искренности. Искренность - не слабость, а сила! Сила - не каждому по плечу. Если вы будете искренними, вы начнете чаще улыбаться, потому что вашей душе станет значительно легче. А если вы начнете чаще улыбаться, вы начнете чаще нравиться, а если вы начнете чаще нравиться… дальше вы знаете.

Прекратите всего бояться. С вами не случиться ничего, чего не должно с вами случиться. С той лишь разницей, что и страх, и его отсутствие, обладают магнетической силой притяжения. И тем самым, вы можете усилить одни события вашей жизни и ослабить другие.

Но самое сильное понимание и желание избавляться от страхов, а не подкармливать их, придет к вам, если вы представите, что завтра может быть ваш последний день. И одно из первых сожалений будет о том, что вы все время чего-то боялись, на что-то не решились, чего-то не сделали, что-то не хватило смелости сказать или показать, побоялись куда-то поехать, что-то изменить и т.д. И за всем за этим будет первым стоять ваш страх, которого вы сами впустили в свою жизнь, взрастили и прикормили.

Поверьте мне, если у вас есть мечта или желание что-то сделать - начните это делать сейчас, завтра у вас уже может не оказаться для этого времени и сил! Взбивайте под ногами «комки грязи», летящие в вас. И каким бы глубоким не был ваш «колодец», если вы в него попали, значит, - из него можно выбраться.

У вас не будет другой жизни, чтобы прожить ее иначе. Расставьте правильно приоритеты и живите, наполняя себя и свою жизнь, а не истощая. Кто бы ни «засыпал» вас из своих «благих» побуждений, помните, что и это можно использовать во благо. Кто бы ни указывал вам, чтo вы и кому должны, помните, что в первую очередь мы должны себе, за всю свою жизнь мы никому не успеваем так задолжать, как себе самим. И вы увидите гармоничное устройство всего в этом мире.

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Никто никого не наказывает, Бог - это Любовь, а не мститель и «наказыватель». Мы сами себя наказываем своей инертностью, страхами, бездействием, негативным мышлением, скупостью чувств, упованием на кого-то, ожиданием чего-то, неверием ни во что. А жизнь - исключительно прекрасна.

Не верите? Встаньте - и сами посмотрите. Не откладывайте это великое осознание на последний день…опубликовано econet.ru

© Татьяна Варуха

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