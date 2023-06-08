РОДОВЫЕ ИСТОРИИ, или о незавершенных детских процессах

Мы-то вообще другие, у нас все отличается от них, мы другое поколение и своих детей воспитаем уж точно не так, как родители нас воспитывали, но почему-то кругом миллионы историй, похожие друг на друга как капли воды

Детско-родительское

Вы уж простите, что я по кругу все об одном и том же - детско-родительские, детско-родительские, детско-родительские.

Понятно, что высокие страдания о неразделенной любви, поиск того самого "единственного и неповторимого", радостные стартапы и масштабирование своего уникального бизнеса, финансовая свобода и многое другое увлекают ум гораздо сильнее, чем прозаический разбор отношений с невсегда интересными родителями, бабушками и дедушками и их сценариями поведения.

Что в них копаться-то, правда же?

Мы-то вообще другие, у нас все отличается от них, мы другое поколение и своих детей воспитаем уж точно не так, как родители нас воспитывали, но почему-то кругом миллионы историй, похожие друг на друга как капли воды.

На вопрос "разбирали ли вы свои детско-родительские?" типичным ответом в большинстве случаев является "а у меня там все нормально, у нас хорошие отношения с родителями, разбирать нечего" либо "да там вообще кошмар, лезть и не хочется во все это".

В этой статье мне хочется просто поделиться некоторыми наблюдениями, может быть они помогут снизить уровень неопределенности в вашей жизни.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

Про неповторимую, уникальную, умопомрачительную, сногсшибательную неразделенную любовь, ну либо расставание болезненное, когда вы продолжаете любить и ждать, а вас нет.

"Вы не понимаете, у меня ни с кем такого не было!", "это что-то неописуемое", "мы с прошлых жизней вместе", "у меня необъяснимый резонанс на человека", "он(-а) просто еще не понимает, что у нас может быть все хорошо, я ему докажу", "мы понимаем друг друга с полуслова" ну и все такое.

Скорее всего, история с расставанием или отвергнутостью зацепила какую-то незавершенную историю из вашего детства: кто-то из родителей ушел из семьи или умер, отец пил, был социально неадекватным, не очень реализованным в профессии, агрессивным, не умел выражать нормально любовь, чувства до конца не прожиты (стыд, страх, горевание по потере и т.п.), поэтому женщины чаще всего выбирают эмоционально недосягаемых и отстраненных мужчин, изо всех сил пытаются их спасти, завоевать, доказать, что заслуживают любви, а мужчины застревают в историях, где женщина постоянно ставит завышенные требования, до бесконечности отвергает, унижает, обесценивает его и много чего другого происходит в таких историях.

Невозможно описать в одной статье все возможные варианты семейных драм, но логика такова, что вы не прожили в детстве до конца чувства, которые положено проживать при боли, страхе, потерях и т.п., это заставило подстраиваться под внешние обстоятельства, и жизнь изо всех сил старается вытащить вас из маски, вернуть к самим себе.

Болезненные процессы, но полезные, если увидеть в отвергающем нас партнере не незаменимого человека, а проводника, с помощью которого нам помогают исцелиться.

Работать нужно с собой и со своими сценариями, а не бегать за тем, кому вы пока что не особо нужны (возможны варианты, но начинать в любом случае с себя).

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

О мега-супер-пупер талантливых, ярких, интересных, обожающих своё дело личностях, у которых никак не устраивается личная жизнь, потому что "таким как я не положено", "я одиночка", "где найти пару такому, как я?", "все не то, скучно мне с ними".

Точнее, пара может быть и есть какая-нибудь, чаще всего из таких же одаренных и одиноких, но обычно все эти истории полны объяснений про великую непривязанность, свободную любовь, в общем, что угодно, только не про семью, детей, совместную жизнь до конца дней своих и т.п.

Женщины этого типа обычно "сильные", самодостаточные, деньги зарабатывают, ни на кого не рассчитывают, любят все контролировать, мужчины рядом с ними неплохо подстраиваются, умеют слушаться и принимать.

Мужчины могут быть вроде как открытыми, даже финансово обеспеченными и не особо жадными, но брать на себя дальнейшую ответственность - это слишком.

Про родительские семьи многие из этого типа людей не особо любят говорить, потому что там может быть и не так все ярко, гладко и интересно, как хотелось бы. Часто примером являются такие же одинокие родители, либо перепутанные роли, где мама была ведущей и доминирующей, а папа не очень сильным тихоней таким, жили сами по себе, не умели сотрудничать, решать конфликты конструктивны и все такое.

Ссоры, которые неизвестно чем заканчиваются.

В итоге, гораздо проще ребенку выстроить тот мир, в котором тебя любят за твои достижения в работе, тут многое под контролем и предсказуемо, а вот в отношениях непонятно что ждет. Чаще всего жизнь до бесконечности будет сталкивать таких людей "не с теми" до тех пор, пока тема отношений не выйдет на одно и главных мест, пока человек не начнется учиться сотрудничать, признавать свои ошибки, не всегда и во всем быть лучшим, терять контроль и т.п. До такого доходят далеко не все, но кому надо, тот доберется.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ

О невероятно красивых сказках, в которых все начинается просто удивительным образом, а потом откуда-то начинают возникать проблемы с финансами, пониманием, распределением ролей и много чем еще.

В наше время доступ к информации является настолько легким, что повторять умные фразы в принципе-то труда особого не составляет. "Мужчина ведет, женщина следует за ним", "каждый сам создает свою жизнь", "жизнь нужно прожить так, чтобы... и тут миллион формулировок", "любовь выше принципов", "добро победит" ну и все такое.

И большая проблема заключается в том, что многим из нас очень уж нравится слушать красивые слова, а на то, что реального подтверждения делами нет, предпочитаем закрывать глаза.

Влюбляться в потенциал, наделять человека теми качествами, которых в нем нет, выдавать желаемое за действительное - это мы большие любители. Пробуждение обычно является весьма болезненным, и такое можно наблюдать практически в каждых отношения, причем не только в отношениях с мужчиной или женщиной, но и в отношениях с детьми, родителями и другими родственниками.

Удобно видеть детей такими, какими рисовали их в воображении, поэтому огромное количество родителей предпочитают не замечать тот факт, что у ребенка большие достижения в учебе, но характер скверный, потому и личная жизнь не складывается никак, а уж то, что он может еще и пить-курить, быть "аномальным" в чем-то еще, и совсем не хочется замечать.

Очень интересно обожествлять мужа, жить его жизнью, следить за каждым шагом жены, круглосуточно решать проблемы родителей, детей, внуков, словом, заниматься кем угодно, только не собственным ростом и развитием, спасать весь мир, так и решившись спасти себя.

С чем сталкиваемся в итоге?

Правильно, с обманутыми ожиданиями, с "неблагодарностью", с отстранением человека от нас, с обидами и многим другим.

Зачем жизнь так поступает с нами?

Чтобы вернуть к самим себе. Как все это связано с детско-родительскими?

Чаще всего так, что в семье на протяжении многих поколений не было принято брать ответственность за собственную жизнь на себя, и нормой является перекладывать ее на других (на государство с правительством, например), а самим заниматься чей-нибудь еще жизнь.

На этом остановлюсь, историй много, но что хочу сказать. Хочу сказать, что почти невозможно найти в нашем настоящем процессов, не связанных с родительской семьей да и родовыми историями в целом.

И если так подумать, что в мире есть еще, кроме родовых связей-то?

Неплохо бы уже начать изучать все эти вопросы, поразбираться в теме, чтобы не наступать до бесконечности на одни и те же грабли.

На консультациях, знаете, сколько историй можно услышать от одного человека, которому кажется, что все они такие разные у него, такие удивительные, такие необъяснимые, но основа почти всегда одна и та же - незавершенные детские процессы.

Понятно, что душа тянется к сказкам и чудесам, и это совсем неплохо, но если вы разберетесь в своих детско-родительских, поверьте, чудесами начнут видеться совсем другие вещи.

На здоровой стороне отношений жить гораздо проще, потенциал свой реализовывать тоже, учиться любить, дружить, строить долгосрочные связи тоже лучше на здоровую голову.

Потому и не срабатывают советы "а ты не думай о нем", "уходи от нее", "нужно ценить себя, почему ты позволяешь так к себе относиться" и т.п, что там намешано гораздо больше, чем кажется.

Затяжные болезненные процессы чаще всего связаны с нашим детством, потому что касаются в большей степени нашего раненого внутреннего ребенка.

Долгие разговоры все это, друзья мои, продолжать разбираться будем, но читать книги, слушать лекции и заниматься разбором своего мира каждому необходимо обязательно. Каждому желающему исцелиться, я имею в виду.опубликовано econet

Автор Дина Ричардс

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