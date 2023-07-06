ОШИБКИ ВОСПИТАНИЯ, которые дорого обходятся детям

Дочери «впитывают» или неосознанно «примеряют» модель матери по отношению к мужчине. То есть, если отец «не в авторитете» у матери ребёнка, то такое же неуважительное отношение будет формироваться у ребёнка, причём не только у девочки, а и у мальчика.

«Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей» – данная цитата из Евгения Онегина настолько глубокомысленна, что даже Пушкин вряд ли рассматривал её в родительском контексте, а именно отношений подросшей дочери и отца.

Да, именно эти отношения, формирующие матрицу сознания будущей женщины, претерпевают таких трансформов, что впору открывать школу для отцов.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Каждое очередное моё исследование нынешних проблем женщины (молодого или зрелого возраста) свидетельствует о том, что они обусловлены характером взаимоотношений между дочерью и отцом, сформированных в раннем детстве и продолжающих оказывать своё непосредственное влияние вплоть до 21 года.

Однако на поверку данное влияние, пусть и опосредованно, но продолжает оказывать свою, зачастую, деструктивную роль практически всю оставшуюся жизнь.

РОДИТЕЛЬСКОЕ НАСЛЕДИЕ

В чём же прав классик Александр Сергеевич? А в том, что главным катализатором отношения к себе, своему окружению и будущим мужчинам в раннем детстве для девочки является её отец. И чем менее контактен/общителен он с дочерью, тем сильнее желание последней «дотянуться» к его благосклонности, похвале, признанию и любви.

Безусловно, есть и те представительницы прекрасной половины человечества коим повезло с отцовской любовью и заботой.

Но даже в этих отношениях есть свои подводные камни, в особенности, если отношения родителей дали трещину или же распались вовсе. Тогда воспитание дочери принимает односторонний характер с «привкусом» обиды со стороны матери и чувства вины со стороны дочери.

Даже несмотря на такую абсурдность взгляда по отношению к ребёнку, в котором девочка неосознанно чувствует свою вину в неспособности сохранить союз, а также досаду, гнев и разочарование, вызванные тем, что теперь приходится делить родителей/любовь, такая ситуация не редкость, а скорее правило чем исключение.

Похожую аналогию можно проследить и во взаимоотношениях матери и сына. Но, там и другая форма «зависимости» и, соответственно, иные механизмы «зависания» мальчика во взрослой жизни с присущими ему инфантильностью на фоне сверхопеки матери. Есть, конечно же, и многое другое.

Дочери «впитывают» или неосознанно «примеряют» модель матери по отношению к мужчине. То есть, если отец «не в авторитете» у матери ребёнка, то такое же неуважительное отношение будет формироваться у ребёнка, причём не только у девочки, а и у мальчика.

Но вместе с тем, повзрослев, девочки выбирают мужчину во многом схожего на отца – по физическому типу / конституции, определённым поведенческим реакциям и другим, неуловимым на первый взгляд сходствам.

Эти «схожести» запускают подсознательный механизм памяти, в которой отец – идеальный образ мужчины, не поддающийся критике. Особенно это сильно в раннем детском возрасте, когда нет должного осознания, а отец – единственный и самый лучший мужчина в мире.

Сыновья же, в свою очередь разрешают внутреннее противоречие отца по отношению к себе. Что это значит? А то, что эмоциональная близость с матерью часто выступает до 7 лет механизмом неприятия отца с одной стороны и подражанием с другой.

Позже, по мере взросления, сыновья хотят во многом быть похожими на отца, тем самым отождествляя себя с возможностью волевого доминирования над женщиной, развитием силы. Часто, правда, это тождество касается пагубных привычек и пристрастий, свойственных взрослому миру, в который неоперившийся подросток вступает, демонстративно подчёркивая свою значимость перед противоположным полом и желая «закрепиться» «в авторитете» среди своих сверстников.

НЕГАТИВНЫЕ ДЕТСКИЕ «ПРИВЯЗКИ»

Здесь как раз прослеживается связь через негативные привязки, которые касаются как определённых стереотипов поведения, причём и у девочек и у мальчиков, так и искажённой мировоззренческой шкалы родителей, которую дети «считывают», буквально сличая её впоследствии с социальными стандартами, формируя тем самым собственный, пока ещё сырой и неокрепший стержень индивидуального проявления.

Есть, безусловно, привязки не несущие вреда, но, в свою очередь не способствующие свободному выражению, к примеру, тщеславие, честолюбие, гордость.

Но самыми негативными привязками являются те, через которые осуществляется манипулирование, и которые формируют всевозможные ограничения: неуверенность, заниженную самооценку, страхи, комплекс неполноценности и прочие последствия родительских ошибок воспитания.

РОДИТЕЛЬСКАЯ ЖЕРТВА

Путь родительской жертвы, как «воспитательная модель», наряду со сверхопекой, также не есть «правильным» механизмом воспитания. Ибо он подразумевает растворение в своих детях и посвящение им своей жизни. Но раствориться, не доминируя, и не управляя иерархично, не представляется возможным.

Также довольно трудно ребёнку в таком формате отношений полноценно развить собственные характерологические и мотивационные качества, которые ему необходимы для счастливой жизни.

Кроме того, нет никакой гарантии, что дети адекватно воспримут эту всепоглощающую реальность, что чаще всего и происходит в большей или меньшей мере, протестуя, противопоставляя или игнорируя со временем данный жертвенный посыл.

Куда правильнее, на мой взгляд, развиваясь максимально как целостная личность и самодостаточная индивидуальность, быть своим детям любящим примером и ненавязчивым доказательством свободного волеизъявления в лучших семейных традициях.

Все возможные взаимодействия и варианты взаимоотношений в формате «родители – дети» вряд ли можно «упаковать» в одну статью, скорее книгу.

Но их, как минимум, можно уместить в одну индивидуальную сессию. В ней, соответственно, можно найти конкретные корневые причины «застревания» в родительских программах, как взрослого родителя, так и его ребёнка. Также в таком консультировании возможно обозначить пути выхода/избавления от многих стягивающих и ограничивающих уз, конфликтных ситуаций и проблем взаимопонимания.

ВЗРОСЛЫЕ ОШИБКИ

Все мы были детьми. Многие из нас продолжают ими оставаться. Всё бы ничего, если бы не «шрамы» детства, которые мы, взрослые, переносим на своих подрастающих или уже подросших чад.

Уроки прошлого, безусловно, ценны, если осознаны нами, а их обучающая суть не сформировала комплекса неполной ценности. В противном случае, мы отягчаем не только свою собственную жизнь, но и формируем ограничения/искажения, которые осложняют нашим потомкам гармоничное существование.

«Недостаточно, чтобы воспитание только не портило нас, —

нужно, чтобы оно изменяло нас к лучшему».

Мишель Монтень.

Если рассматривать всё в нашей жизни, как свободный выбор, которого мы в большей степени лишены, находясь в матрице всевозможных зависимостей, предрассудков, стереотипов и комплексов, то получается, что всё движется по кругу, причём порочному, без существенных подвижек и способности кардинальных изменений.

Но выход, как всегда, есть.

И он в нашей третьей плотности обусловлен развитием самоосознания, благодаря которому мы может избавиться не только от своих детских комплексов, обид, чувств вины, стыда и всевозможных страхов, но и разрешить ошибки воспитания, сказывающиеся уже на наших детях.

Ошибки воспитания присущи в той или иной степени большинству людей, особенно в начале становления их как родителей. Ибо бессознательно подражая воспитательной модели собственных родителей, молодые семьи наступают на те же, болезненно ударяющие грабли отцовства и материнства.

Выделю лишь главные, на мой взгляд, изъяны или ошибки воспитания присущие в той или иной степени большинству родителей:

неадекватные или завышенные требования к ребёнку;

собственническое и потребительское отношение к своему чаду;

подчёркивание зависимости ребёнка от его родителей;

воспитательная авторитарность и директивность;

указывание ребёнку на его ущербность или незначительность;

очерчивание жёстких границ личностного пространства ребёнка;

излишняя претенциозность родителей;

сравнение личных качеств и способностей ребёнка в пользу других сверстников;

отношение к детям как к обузе;

отсутствие паритетности взаимоотношений;

навязывание свода запретов, под страхом наказания;

ограничение личной свободы детей;

требование от ребёнка ожидаемого поведения;

использование распространённой воспитательной модели: «кнут- пряник»;

«потешательство» и неспособность восприятия ребёнка всерьёз;

привычка лгать детям под любым «благовидным» предлогом;

подчёркивание личного превосходства родителей перед своими детьми;

намеренное или неосознанное занижение самооценки ребёнка;

отсутствие понимания потребностей развивающейся личности ребёнка;

перекладывание родителями основной воспитательной роли на детсады и школы.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ВЕКТОР

Лучший, опять же на мой взгляд, способ воспитания – это признание того факта, что «воспитывать» ребёнка в общепринятом значении и понимании этого слова (методом кнута и пряника), не нужно и даже вредно. Ибо такое учение предполагает следование авторитету и выполнение прописанных истин, или правил, которые во многом изжили себя или, что ещё хуже, намеренно мешают маленьким творцам синкретично познавать мир в его целостном многообразии. Плюс они развивают манипуляторную модель мировосприятия.

Также и «социокультурные нормативные модели» воспитания вряд ли служат образцом для индивидуального развития нынешних детей, а скорее «подгоняют» их под определённый общественный стандарт.

Нужно развивать в детях с самого раннего возраста чувство личной значимости наряду с личной ответственностью.

«Воспитание человека начинается с его рождения; он еще не говорит, еще не слушает,

но уже учится. Опыт предшествует обучению».

Ж. Руссо.

Я думаю, что уже многие приняли факт собственного неоднократного прихода в этот мир или как минимум допускают такую возможность.

А раз так, то нам нужно лишь позволить вспомнить правила игры на планете Земля, согласно собственному замыслу, интересам и предпочтениям, сохраняя при этом всём главные ценностные ориентиры, базирующиеся на трёх главных законах мироздания, открытых автором Дуэтики:

Законе Свободной Воли (Свободы Выбора),

Законе Непричинения Вреда,

Законе Любви.

Готовясь к очередному земному путешествию, человек тщательно планирует и выбирает собственных родителей, в случае достаточного развития души или же этот выбор осуществляется обоюдно по Закону Притяжения.

В любом случае, позволив своим чадам быть штурманами в раннем детстве, когда волны жизни ещё слишком большие и местами опасные для самостоятельного их преодоления маленьким путешественником, оставляя за собой капитанский присмотр, родители наделяют их ответственностью – важнейшей составляющей их зарождающейся индивидуальности.

Таким образом маленькая личность, ещё не утратившая связь со знающей душой, но всецело доверяющая своим родным наставникам и опекунам, развивается пропорционально необходимости усвоения жизненных программ.

Так маленькие граждане учатся усваивать жизненные уроки, без излишней опеки, давления и избыточного давления и всестороннего доминирования наиболее удобным и комфортным для них способом.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

Чтобы достичь должного взаимопонимания и не быть источником страхов, детских комплексов, обид, формирующих заниженную самооценку и цементируя фундамент будущих аддикций (поведенческих отклонений), важно не столько соблюдать определённое количество правил, в большинстве своём неосознаваемых, а направлять своё заботливое внимание и неподдельный интерес на главные потребности вашего ребёнка, основными из которых, являются безусловное принятие и любовь.

Лучший способ исправления ошибок воспитания — их недопущение.

Кроме того, никогда не поздно формировать в себе ответственное и любящее отношение к воспитательному процессу, в котором роли учителей и учеников не являются жёстко закреплёнными.

Поэтому важно следовать определённому алгоритму и помнить слова М. Ю. Лермонтова:

«Воспитывать… самая трудная вещь. Думаешь: ну, все теперь кончилось! Не тут-то было: только начинается!»

ГЛАВНЫЕ ПАРАДИГМЫ ВОСПИТАНИЯ

Если попытаться лаконично выразить разумные способы гармоничного взаимодействия между родителями и детьми с акцентом на родительской ответственности и осознанной, любящей форме воспитания, то, на мой взгляд, получается ряд ценностных норм и даже парадигм, следуя которым, закладываются лучшие духовные и семейные скрепы.

Вот основные из них:

любить своего ребёнка, окружая нежностью, заботой и чуткостью;

быть искренними и естественными во взаимоотношениях;

всегда прислушиваться к детским интересам и потребностям;

учиться принимать и понимать их точку зрения, какой бы она не была;

никогда их ни с кем не сравнивать и не оценивать;

поощрять детское творчество в любой возможной форме;

позволять ребёнку на равных участвовать во всех семейно-коллективных мероприятиях;

замещать требования к детям на их добровольно взятую личную ответственность;

никогда не использовать давление, угрозы, шантаж и другие способы манипулирования;

не отмахиваться от их просьб, используя различные отговорки;

уважать личное пространство маленького индивидуума;

прививать и культивировать этическое и эстетическое восприятие жизни;

никогда не обманывать и не говорить полуправду;

всегда и во всём предоставлять свободу выбора;

не наказывать ибо на/каз ( укр. "казати" – говорить) есть наговор или энергетическое негативное воздействие (повреждающее эфирный двойник физического тела ребёнка), а дать возможность извлечь правильные уроки и выводы из содеянного обеим сторонам;

быть для детей любящим примером семейного счастья и гармоничных отношений супругов.

Если ваши дети уже не в самом нежном возрасте раннего детства, а ошибки воспитания сформировали определённые комплексы, то все предыдущие советы всё же не будут лишними, помогая вам пересмотреть свою жизненную позицию и, возможно помогут найти не только собственные воспитательные прорехи, но также и совместные пути преодоления уже существующих проблем.

Хотя зачастую, самостоятельно обнаружить, а тем более освободиться от влияния «комплексов», достаточно непростое занятие и без квалифицированной помощи здесь не обойтись.

Так или иначе, изменения всегда наготове, если мы готовы их применять в нашей жизни.

В любом случае, мы через расширение сознания и развитие самосознания, исследуя соединяющие связи со своими родителями, можем пролить свет на многие свои проблемы и трудности.

Внимательно направляя свой взгляд в глубокое детство и ту область, которую психология именует, как подсознание или попросту память, причём не только умственную и эмоциональную, но и прежде телесную, мы приблизимся к разгадке многих нынешних личностных и межличностных проблем и конфликтов.

Вместе с тем важно помнить, как однажды сказала известная писательница Жорж Санд:

«Изменить свою сущность нельзя, можно лишь направить ко благу различные особенности характера, даже недостатки, — в этом и заключается великая книжная тайна и великая задача воспитания». опубликовано econet

Автор Сергей Колеша

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet