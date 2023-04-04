Скрытые послания: инвентаризация уколов и поглаживаний

Ежедневно, вечером, подсчитывайте, сколько раз вас «погладили» и сколько «укололи» (негативное поглаживание). Будьте субъективны. Если партнер вызывает у вас отрицательные чувства, значит, он наносит вам «укол», если положительные чувства — то «гладит». После этого подумайте, как можно было бы избежать «уколов» и насобирать «поглаживаний». У вас все благополучно, если соотношение между поглаживаниями и уколами составляет 7:1.

Инвентаризация входящих уколов поглаживаний

Ежедневно, вечером, подсчитывайте, сколько раз вас «погладили» и сколько «укололи» (негативное поглаживание). Будьте субъективны. Если партнер вызывает у вас отрицательные чувства, значит, он наносит вам «укол», если положительные чувства — то «гладит». После этого подумайте, как можно было бы избежать «уколов» и насобирать «поглаживаний». У вас все благополучно, если соотношение между поглаживаниями и уколами составляет 7:1.

Для более точной ориентировки в качестве инструкции предлагаю вам выписку из книги И. Стьюарта и В. Джойнс «Новое введение в трансактный анализ» с некоторыми моими дополнениями.

Поглаживания — это эмоциональное содержание трансакций. Мы настолько хорошо знакомы с этим, что даже не задумываемся об этом. Мы нуждаемся в поглаживаниях и сами раздаем их. Поглаживания можно квалифицировать следующим образом:

ВЕРБАЛЬНЫЕ (словесные) и НЕВЕРБАЛЬНЫЕ (кивание головой, пожимание руки, похлопывание)

ПОЗИТИВНЫЕ (похвала, поощрение) и НЕГАТИВНЫЕ (порицание, укол)

ПРЯМЫЕ и КОСВЕННЫЕ

ЯВНЫЕ и СКРЫТЫЕ

ВЕРБАЛЬНЫЕ и НЕВЕРБАЛЬНЫЕ поглаживания

Вербальные поглаживания самые частые в нашей практике: от восклицания «Здравствуйте!» до длительного разговора. К невербальным поглаживаниям можно отнести помахивание рукой, кивание головой, похлопывание друг друга и пр.

ПОЗИТИВНОЕ поглаживание — это такое поглаживание, при котором получатель испытывает положительные эмоции. НЕГАТИВНОЕ поглаживание (укол) испытывается как отрицательная эмоция или боль.

«Здравствуйте, рад вас видеть! — И я тоже!» Пример обмена позитивными поглаживаниями.

«Прекрасный день!— Был, пока вы тут не появились!» Пример того, как первый партнер дает позитивное поглаживание, а получает от второго негативное. Но следует иметь в виду, что негативное поглаживание все же лучше, чем никакое. Вот почему некоторые идут в общество, хотя знают, что там над ними будут подшучивать и даже издеваться. А некоторые сами создают себе неприятности, чтобы потом их преодолевать. Некоторые даже выбирают себе такие профессии: альпинисты, монтажники-высотники. Не могут напрямую наслаждаться жизнью. А в семье не могут жить без скандалов.

ПРЯМЫЕ и КОСВЕННЫЕ поглаживания

Прямое поглаживание связано с тем, что вы есть, что вы из себя представляете, что вы для меня значите. Косвенное — с тем, что вы делаете.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПРЯМОЕ - Хорошо, что вы здесь! Я вас люблю! и т. п.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ КОСВЕННОЕ - Вы хорошо поработали! У вас красивые волосы!

НЕГАТИВНОЕ ПРЯМОЕ — Я вас ненавижу!

НЕГАТИВНОЕ КОСВЕННОЕ - У вас дурно пахнут носки!

И прямые и косвенные поглаживания несут определенную информацию.

Прямое поглаживание позитивное означает принятие меня как личности, косвенное позитивное поглаживание означает принятие моего поведения. Прямое поглаживание негативное означает неприятие меня как личности, косвенное негативное поглаживание означает неприятие моего поведения.

«Я тебя люблю, но мне не нравится, что ты пьешь.» Если я хочу сохранить отношения с человеком, который дал мне сразу прямое позитивное поглаживание, мне просто следует прекратить пить.

«Я вас ненавижу, хотя вчера вы совершили мужественный поступок, спасая утопающего». Здесь я получил прямое негативное поглаживание (укол) и косвенное позитивное. Понятно, что хотя я и сделал нечто хорошее, все же с этим человеком мне следует прервать отношения.

ЯВНЫЕ и СКРЫТЫЕ поглаживания

Пока мы все время говорили о явных поглаживаниях. Но есть еще поглаживания скрытые. Они могут быть позитивные и негативные, прямые и косвенные. К сожалению, люди не могут их улавливать. А именно они нередко играют решающую роль в развитии отношений между людьми.

«Неужели трудно понять, что таких вещей делать не следует!» Такие слова нередко слышат в свой адрес дети, учащиеся и подчиненные. Явное косвенное негативное поглаживание определить не составляло бы труда, если бы перед ним не шло скрытое прямое негативное поглаживание, содержание которого при несложном анализе можно расшифровать как «дурак ты этакий!» Ведь только дураку трудно понять такие простые вещи!

Беда заключается в том, что и тот, кто наносит такое поглаживание, и тот, кто его воспринимает, не осознают этого. Но только у того, кто его получил, развивается антипатия к тому, кто его послал, и он уже не воспринимает косвенное, в котором заключалась информация о промахе, который он сделал. Естественно, поведение не исправляется. А если отношения продолжаются, то постепенно между партнерами развивается чувство легкой антипатии, которое может перерасти в глубокую ненависть. И все это будет идти по механизму «порочного круга».

Нередко не осознаются и скрытые прямые позитивные поглаживания. Парень так был увлечен своей девушкой, что не заметил, что на ней новое платье. Она не получила ожидаемых явных косвенных поглаживаний по поводу качества ее платья и упрекнула его в этом. Он честно ей сказал, что все время смотрел на нее и не обратил внимания, что на ней новое платье. А ведь фактически это было скрытое прямое позитивное поглаживание, содержание которого не вызывает никаких сомнений: «Я тебя люблю!»

Раздача и прием поглаживаний

Некоторые люди привыкли раздавать поглаживания, которые вначале кажутся позитивными, однако в конце содержат жало:

«Я вижу, ты разбираешься более или менее».

«Прелестная куртка, хотя и не фирма».

Существуют люди, которые свободно раздают позитивные поглаживания, хотя делают их неискренне. Это лесть. Некоторые их называют синтетическими. Такой человек заметит вас и будет душить вас в объятиях. Расплывшись в улыбке, он станет говорить: «Михаил Ефимович! Когда вы заходите, весь мир преображается.

Я сразу начинаю испытывать душевный подъем. Как здорово вы высветили в своей книге «Психологический вампиризм» многие типы вампиров. Это настоящий учебник жизни, энциклопедия общения. Можно выбросить все книги по психологии, которые были написаны или будут написаны». Не удивляйтесь, если такой человек сделает вам гадость.

Есть и другая крайность. Некоторые люди не умеют совсем давать поглаживания. Но следует научиться принимать поглаживания. Здесь дело вкуса. Одному больше нравятся прямые поглаживания, другому косвенные. Некоторые не умеют переносить негативные поглаживания. Один может получать удовольствие от того, что его обнимают, другой смущается.

У каждого человека есть свой собственный КОЭФФИЦИЕНТ ПОГЛАЖИВАНИЯ. Одному нравится одно поглаживание, другому — другое. В связи с этим у каждого есть свой ФИЛЬТР В ПОГЛАЖИВАНИЯХ. Одно поглаживание я пропускаю, а другое нет. Некоторые люди не умеют пропускать позитивные поглаживания и решают жить только на негативных и игнорируют комплименты.

— Какие у вас красивые ногти!

— Знали бы вы, какие мучения я испытываю, когда их обрабатываю.

Нет чтобы просто сказать спасибо.

Клод Стайнер считает, что нас приучили в детстве к экономии поглаживаний, приучив к следующим правилам

НЕ ДАВАЙ ПОГЛАЖИВАНИЯ, КОГДА ИХ НАДО ДАТЬ;

НЕ НАПРАШИВАЙСЯ НА ПОГЛАЖИВАНИЯ, КОГДА ОНИ ТЕБЕ НУЖНЫ;

НЕ ПРИНИМАЙ ПОГЛАЖИВАНИЯ, ЕСЛИ ТЫ НУЖДАЕШЬСЯ В НИХ;

НЕ ОТВЕРГАЙ ПОГЛАЖИВАНИЯ, КОГДА ТЫ НЕ НУЖДАЕШЬСЯ В НИХ;

НЕ ГЛАДЬ СЕБЯ САМ.

Стайнер пишет, что, обучая этим правилам, родители гарантируют себе то, что «...ситуация, в которой поглаживания имеются в ограниченном количестве, переходит в ситуацию, когда их становится недостаточно». А родители становятся монополистами по поглаживаниям. В результате мы живем все время в дефиците по поглаживаниям.

А когда мы вырастаем, мы добровольно отдает право на поглаживания начальникам, законодателям мод, специалистам по развлечениям, авторитетам, которые нами манипулируют. В погоне за поглаживаниями (а ведь без них жить невозможно; фактически мы или стараемся избегнуть уколов, или охотимся за поглаживаниями) мы перестаем жить для себя и начинаем работать на других, чтобы заслужить поглаживания, нередко синтетические.

Я хочу указать вам на один источник поглаживаний, если вы рады даже тем, которые получаете в ритуалах. Когда ты пригласил к себе на день рождения гостей, от них получишь кучу поглаживаний, по большей частью синтетических, то есть фальшивых.

Избавьтесь хотя бы от одного предрассудка, например от предрассудка: НЕ ГЛАДЬ СЕБЯ САМ.

Особенно это необходимо сделать творческим личностям. Ведь они ТВОРЯТ, т. е. создают нечто принципиально новое, которое никто никогда не оценивает положительно. Ведь мы знаем 3 стадии внедрения в жизнь гениальных открытий и изобретений:

ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ПОТОМУ ЧТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКОГДА, В ЭТОМ ЧТО-ТО ЕСТЬ, ТОЛЬКО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ.

К сожалению, многие гении не доживают до того, когда им начинают раздавать позитивные поглаживания. Именно поэтому на этапе ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ПОТОМУ ЧТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКОГДА единственным источником позитивных поглаживаний для первооткрывателя может быть он сам!

Гении! Не стесняйтесь, гладьте себя сами, если хотите дожить до того, чтобы вас гладили другие.

И если вас за ваше гениальное творение освистывают, воспринимайте это как интенсивное прямое и косвенное позитивное поглаживание.

Стайнер считает, что для воссоздания нашего осознания, спонтанности и умения общаться на уровне близости необходимо отвергнуть «основы обучения», которые навязали нам родители в отношении обмена поглаживаниями. Наоборот, мы можем осознать тот факт, что поглаживания! имеются в неограниченном количестве. Мы можем раздавать их в неограниченном количестве. Сколько бы мы их ни отдавали, они никогда не иссякнут. Когда мы нуждаемся в поглаживаниях, мы можем свободно попросить об этом, и мы можем свободно принять поглаживание, когда нам его предлагают. Если нам не нравится предложенное поглаживание, мы можем его свободно отвергнуть. И самое главное, мы можем получать свободно удовольствие от того, что гладим себя сами.

Кроме того, это избавляет нас от погони за поглаживаниями, в которых все мы нуждаемся.

Если все вышесказанное вас не убедило, то послушайте А. С. Пушкина, великого поэта и не менее великого мудреца.

Поэт! не дорожи любовию народной.

Восторженных похвал пройдет минуты шум;

Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,

Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Ты царь: живи один. Дорогою свободной

Иди, куда влечет тебя свободный ум,

Усовершенствуя плоды любимых дум,

Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;

Всех строже оценить умеешь ты свой труд.

Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Доволен? Так пускай толпа его бранит

И плюет на алтарь, где твой огонь горит,

И в детской резвости колеблет твой треножник.

А если и он вас не убедил, то не читайте моих статей и книг, и не приходите ко мне на тренинги и консультации. Мне нечего вам дать.

Ну а те, которые продолжают читать, слушайте дальше еще об одном мифе о поглаживаниях, от которого следует избавиться. Он звучит так: «Поглаживания, о которых нужно просить, ничего не стоят».

В действительности дело обстоит так: ПОГЛАЖИВАНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, ПРОСЯ О НИХ, СТОЯТ РОВНО СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО И ТЕ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИЛИ БЕЗ ПРОСЬБЫ.

Может быть, они даже ценнее. Почему может быть? Точно ценнее! Ведь вы попросите именно то, что вам сейчас нужно, а спонтанное поглаживание может вас и не устроить. Ведь вы будете просить воду только тогда, когда захотите пить. А предложить напиток вам могут и тогда, когда вам этого совсем не хочется. Ведь источник поглаживаний неиссякаем.

Если вы хотите, чтобы вас кто-то обнял или поцеловал, попросите его об этом. Может быть, он рад это сделать, но находится в плену предрассудка «Не давай поглаживания, когда их надо дать». Не переживайте. По тому, как вас обняли, вы легко отличите искреннее поглаживание от пустышки. Перестанете надеяться на этого человека и найдете кого-нибудь другого. «Просите, и вам дадут» — говорил Иисус Христос.

А теперь вспомните, сколько поглаживаний вы за сегодня получили и каких. Составьте соответствующий профиль. А сколько вы раздали поглаживаний и каких? Какой получился итог? Если вы получили много негативных поглаживаний, посмотрите, сколько негативных поглаживаний вы раздали сами. Если вы будете искренни, то выяснится, что и сами вы не ангел. Только к тем, которые вы раздали, прибавьте и те, которые хотели раздать, но не решились. Поучитесь раздавать позитивные поглаживания.

Напишите пять позитивных поглаживаний, которые вы хотели бы получить, но о которых обычно не просите. В течение следующей недели попросите по крайней мере одного человека дать вам эти поглаживания. Если получите его, поблагодарите дающего. Если не получите, попросите информацию, объясняющую отказ.

Упражнение считается законченным после того, как вы ПОПРОСИЛИ поглаживание независимо от того, получили ли вы его. Когда вы попросили обо всех поглаживаниях, погладьте себя за это упражнение.

Заведите себе «БАНК ПОГЛАЖИВАНИЙ». Записывайте все поглаживания, которые вы получили от других. Когда становится тошно, обратитесь в «БАНК», и вы увидите, что все не так уж плохо. Конечно, со временем записанные поглаживания могут поблекнуть. Поэтому необходимо пополнять их новыми.

Воспитателям ребенка следует помнить, что ему нужны и позитивные и негативные поглаживания. На одних позитивных не воспитаешь. Если я человека только хвалю, значит я не принимаю его целиком. Коэффициент позитивных и негативных поглаживаний должен быть равен 7:1. Если вы начальник, то оценивайте не только плохое, но и хорошее.

Поглаживания имеют свое КАЧЕСТВО и ИНТЕНСИВНОСТЬ.

Положительная оценка моего творчества со стороны высококвалифицированного профессионала и только что приобщившегося новичка имеют для меня разную ценность. Восхищение моими работами моего научного руководителя, весьма строгого и взыскательного, будут значить для меня больше, чем восторг человека, первый раз посетившего мою лекцию.

Многие люди всю жизнь проводят в погоне за поглаживаниями, терпя при этом большие неудобства и тратя значительные материальные средства, а самое главное — они вредны, в крайнем случае просто бесполезны. Вам нужны примеры? Пожалуйста! Любая вечеринка, раут, следование моде, устройство развлекательных мероприятий, дни рождения, банкеты.

Вот еще один источник получения позитивных поглаживаний. Рассматривайте критику в ваш адрес ваших врагов как похвалу, и вы не будете испытывать дефицита в позитивных поглаживаниях. Я лично критикую только того, кто в состоянии правильно отреагировать на критику. В конечном итоге и критика есть поощрение.

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Инвентаризация исходящих уколов и поглаживаний

Ее проводить очень трудно, так как мы часто не замечаем, когда наносим укол, но великолепно чувствуем, когда получаем. Более того, иногда мы думаем, что даем человеку поглаживание, но на самом деле наносим укол. Поэтому для начала просмотрите, сколько вы получили уколов и сколько поглаживаний.

По психологическому закону, который напоминает второй закон механики И. Ньютона, согласно которому сила действия равна силе противодействия, сколько вы раздали поглаживаний, столько и получили.

Научитесь сами раздавать поглаживания. В ответ будете получать столько же. Перестаньте наносить «уколы», особенно скрытые, и вас никто не будет «колоть». А если хотите получать побольше «поглаживаний», то старайтесь сами «гладить» других. Хотите избежать «уколов», не колите сами.опубликовано econet

Автор Михаил Литвак

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