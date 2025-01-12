Выбор партнера, выбор жизни

Так уж получается, что самих себя мы толком не знаем и в своей реальности не уверены, а потому рисуем самооценку на основе чужого мнения. Если кому-то не понравился

Где-то нас будут стараться прогнуть еще сильней в угоду тамошним нормативам и прихотям. Где-то не понравится нам. А где-то наша персона, со своими уникальными качествами, сможет вписаться как нельзя удачно. Но, чтобы в эту дверь пройти, потребуется смелость быть собой.

И ходят люди с выкрученной психикой по своим изъезженным на сто раз дорожкам, и думают, что окружающая нас бесконечность – это такое унылое болото. А между тем, если не бояться критики и отказов, становится ясно, что в жизни полно дверей с самыми разными сценариями.

И такое существование повсеместно принимается как нечто должное и правильное. И больно так жить и страшно такую жизнь потерять…

Если гоняться за чужим одобрением, жизнь становится сплошным прокрустовым ложем, где человек в страхе не оправдать свой имидж, напряженно изгибается в уместную одобренную позу и продолжает выбирать любой доступный жизненный сценарий, где его хоть как-то в этой изогнутой позе принимают.

Статья получилась немного сумбурная. Акцентируюсь я здесь на отношениях, но, в целом, описываемый механизм можно проследить в любой деятельности.

Любовь и одобрение

Так уж получается, что самих себя мы толком не знаем и в своей реальности не уверены, а потому рисуем самооценку на основе чужого мнения. Если кому-то не понравился, самооценка падает. Если в работе и делах что-то не клеится, не уважает работодатель или недовольны клиенты – самооценка снова колеблется. Могут опуститься руки и прийти дурное чувство, будто ничего хорошего ты не достоин. А если эта негативная оценка исходит от значимых и любимых людей, колебания могут зашкаливать в крайности – от истеричной радости до депрессивной хандры. А где же истина?

Пока держится уверенность, что счастье – это следствие всеобщей любви и одобрения, жизнь не может быть счастливой. Это даже логически понятно, ведь угодить и понравиться всем невозможно. Такая жизнь – одна сплошная двойственность торжества и ненависти к себе, заполненная осторожным невротично-угодливым поведением.

Невозможно, да и не нужно, нравиться всем. Как у актеров есть свой узкий круг фанатов и почитателей, так и отдельный человек может быть по душе – своей узкой аудитории. А вот надрываться в попытках понравиться тем, кому наша персона не по нраву, зачастую попросту непродуктивно.

Обычная неприметная личность с обыденными интересами найдет много общего посреди такого же обычного неприметного большинства. А чем оригинальней интересы и взгляды на жизнь, тем меньше с окружающими взаимопонимания, но тем оно ценней. Связь между единомышленниками с уникальными интересами может быть глубже и крепче. Это правило работает и в дружбе, и в отношениях.

Но иной человек в поисках отношений после первого же неудачного свидания готов на себе крест поставить. Это происходит так, словно сам себя он совсем не знает и определяет свое место в жизни исключительно по чужому мнению об этом месте. При таком раскладе первый же отказ в любви и уважении от «значимых других» воспринимается, как полный жизненный крах – провал на экзамене судьбы, после которого на лбу появляется рельефный штамп бракованной личности.

Этот механизм срабатывает как в неформальных отношениях, так и в профессиональной среде. Везде и всюду нам страшно лажать, каждый шаг хочется совершать идеально, будто где-то за спиной за нашей маленькой персоной зрит небесная комиссия, распределяющая существ в своей небесной иерархии – от неудачников до успешных.

Не надо ставить на себе никаких крестов. Если наша персона кому-то не нравится, в этом нет никакой великой проблемы. Окружающие имеют право думать, что хотят. Иногда необходимо пройти через десяток неудачных знакомств и совершить сотню ошибок, чтобы найти нечто действительно ценное.

Да и каждая «неудачная находка» – будь то знакомство или работа, – это не какая-то ошибка и вовсе не символ собственной ущербности. Это просто такое вот маленькое приключение и ценный опыт. И никаких реальных штампов личной неудачливости такие события поставить не могут.

Здесь следует сделать одну оговорку. Если отношения стабильно не клеятся, безусловно, полезно анализировать причины. Очень часто личная грубость, инфантильность, необоснованные запросы и ожидания действительно могут оказаться причиной неудач. И в этом ключе полезно либо пообщаться с психологом, либо как-то самостоятельно дойти до понимания собственных заблуждений.

А если вы на стадии знакомства и никаких требований предъявить не успели, то здесь большая часть всех переживаний о собственных качествах, правильных или ошибочных действиях – пустая трата энергии.

Нелюбовь и неприятие

В идеале во всех потенциально длительных неформальных отношениях с первой же встречи имеет смысл налаживать контакт без всяких вымученных потуг выставить себя в лучшем свете. Собственное естественное поведение – это идеальный фильтр для реальных близких отношений. Рыбак рыбака увидит издалека.

А если партнер вас изначально не принимает как есть и хочет, чтобы вы ради него совершенствовались – это такой «мистический» знак, что человек попросту не ваш, и, как бы вам того ни хотелось, наладить отношения будет проблематично.

Точно также и в вашем случае – насиловать мозг партнеру, ожидая от него каких-то личных сказочных или типа «реальных» трансформаций, чтобы он начал устраивать – это капризная эгоистическая иллюзия, которая ни к чему путному не приводит.

Такие вот запросы партнеров друг к другу – это, в общем-то, патологичная норма нашего общества. То есть, почти каждый надеется, что партнер будет как-то расти над собой и улучшаться в угоду нашим прихотям. Собственно, поэтому так много разводов. Чем сильней ожидания и надежды, что партнер станет лучше, тем быстрей отношения приходят к краху.

Очень уж мы любим надеяться на авось, что все как-то само собою сложится. Невротично хватаемся за партнера, который хоть как-то соответствуют идеальным фантазиям, в период влюбленности закрываем глаза на разногласия, да, в общем-то, даже и не пытаемся узнать и понять человека рядом с нами – его реальные взгляды на жизнь и возможное совместное будущее. А потом, вдруг, оказывается, что человек-то вообще чужой, а уже и добро совместное, и дети…

Отношения утоляют самые значимые невротические потребности, поэтому за них так крепко держатся. А если партнер эти потребности утолять перестал, на него сыпятся обиды – он вдруг становится виноватым во всех несчастьях только потому, что его поведение вышло за рамки наших требований.

И, кажется, все бы наладилось и стало отлично, если бы только человек понял, что надо вести себя не так, а немного иначе. И может даже стать удивительно – как это партнер сам не видит и не понимает таких простых вещей?! Будто уж наша-то персона истину знает, и остается только это знание как-то партнеру в голову внедрить. Но на деле такая «истина» – ничто иное, как безосновательные, инфантильные требования к судьбе.

У партнера в голове своя «истина», и ему точно так же может быть непонятно, почему это мы так упорно настаиваем на каких-то своих «идиотских» требованиях. Ему точно так же тяжело прогибаться против своей «истины» в угоду нашим – с его точки зрения глупым притязаниям. На progressman.ru эта тема уже поднималась в статье о серьезных отношениях.

Когда отношения наполнены требованиями и притязаниями, тогда кайф от них перемежается противоположной стороной – обидой, раздражением, ревностью, тревогой. Удовлетворение ожиданий – радость, любое отклонение от них – боль.

А началась вся эта «сансарная» драма в тот самый момент, когда стало страшно за свое место в этой жизни, когда появились сомнения – а заслуживает ли наша персона в этой реальности чего-то хорошего… Большая часть всех наших требований к судьбе – это неявная попытка подтвердить собственную ценность в иерархии существования.

До тех пор, пока личное счастье базируется на основе чужого одобрения, отказ в любви и последующее одиночество вызывают страшное переживание собственной ущербности. И этот страх побуждает вцепляться мертвой хваткой даже за очевидно бесперспективные отношения, чтобы не упустить хотя бы то доступное, что есть.

Эта невротичная хватка, словно шоры на глазах, закрывает обзор жизненных возможностей. Она же лишает легкости, свободы и обращает потенциально гармоничную связь в очередную пантомиму, где радость обладания перемежается с гримасой притеснения и страха одиночества.

Возвращаясь на круги своя, повторюсь: в жизни – полно возможностей. Да, где-то нас будут пытаться прогнуть и запрячь в упряжку чужих прихотей – необязательно принимать такое отношение за чистую монету. Где-то нам попросту скучно. Но выбор при этом никогда не сужается. Все ограничения вызваны страхом ошибиться и ощутить свое безволие перед лицом непредсказуемой реальности. Но нечто свое, нечто ценное, находит только тот, кто не боится открывать двери неизвестного.опубликовано econet

© Игорь Саторин

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