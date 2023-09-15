Отношения как пакт о не нападении

Думаю, каждый из нас не раз ловил себя на том, что с одним человеком нам легко и расслабленно, а вид другого заставляет внутренне напрячься, ожидая подвоха: мы топорщим иглы, недобро смотрим и активно не доверяем, готовые тут же броситься или в бой, или наутек, или притвориться поленом. Причем такую реакцию могут вызывать вовсе не чужаки, а близкие и даже родные люди.

Думаю, каждый из нас не раз ловил себя на том, что с одним человеком нам легко и расслабленно, а вид другого заставляет внутренне напрячься, ожидая подвоха: мы топорщим иглы, недобро смотрим и активно не доверяем, готовые тут же броситься или в бой, или наутек, или притвориться поленом. Причем такую реакцию могут вызывать вовсе не чужаки, а близкие и даже родные люди.

Недавно я услышала термин, в рамках которого мыслила давно, но никак не могла точно сформулировать определение – «формат отношений»: набор принципов взаимодействия между людьми, принятых по обоюдной договоренности. Своеобразный протокол поведения, четко очерчивающий границы дозволенного.

Это может сухо звучать, но является критически важным для пары: понимать, где лежат берега, за которыми боль и мрак; мозоли, на которые нельзя наступать, и какие слова срабатывают как детонатор.

В отношениях по формату люди не бросают «дура ты конченая» или «идиот», даже будучи очень рассерженными, обиженными и пьяными (если это, конечно, не то, что форматом и предусмотрено). Не хлопают дверьми, не стучат кулаками, не притягивают в качестве рефери третьих лиц, а ведут себя по отношению друг к другу достойно – но не потому, что от природы такие благородные: просто конкретно в этой системе так не принято.

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Не принято выходить из себя, кричать, швырять в лицо свой характер, брать на слабо, подло жалить, безжалостно унижать. Это не значит, что между этими двумя не может искрить от гнева и бешенства – еще как может, но для выражения этих чувств найдены другие схемы и методы, а не «здесь и сейчас, по самому нежному и больному, и плевать, что нам потом с этим жить».

Формат рождает доверие – если ты возьмешь меня за руку и попросишь закрыть глаза, я смогу это сделать спокойно, как новый вдох, потому что я тебе верю, между нами с тобой не принято подводить.

А еще, мне кажется, формат устанавливается с теми, кто важен и на чье присутствие у тебя долговременные планы, а не так – «не забыть бы вас запомнить». «Кроме счастья, есть зима, простуды, просто невезенье», и я знаю, что в какой-то момент могу сорваться, но уж лучше я буду отгрызать в соседней комнате ногу себе, чем вцеплюсь тебе в глотку.

На своих не нападают – с ними формируют ту самую «безопасную и питательную среду», в которой не нужно смотреть на дверь и вздрагивать при каждом шорохе. Тебе говорят «люблю» – и ты веришь, а если не говорят – просто знаешь, потому что эта связь – невидимая, но крепкая – установлена, нить натянута, и вы смотрите в бездонность колодцев друг друга, никогда не допуская даже мысли о том, чтобы сметь туда плюнуть.

Люди, способные за секунду превратиться в злых и бешеных, меня пугают. Я боюсь расторможенных людей, которых корежит под действием момента, метает из стороны в сторону, бьет нервной дрожью от возбуждения. Они могут кричать в метро, кататься по полу, хватать прохожих за руки, толкать в спину. Это какой-то отдельный космос с сошедшими с орбит планетами, Большой Медведицей, пожравшей Малую, и Млечным Путем из одной звезды. Расторможенные отношения такие же: то свадьба, то поминки, то пляски, то кости, а здесь мы расстанемся – уходи.

В идеальном мире формат определяется и устанавливается в начале отношений, когда происходит сближение: мы еще не устали, еще доброжелательны и полны энтузиазма, еще готовы с азартом меняться и не просить за это коня и полцарства. Еще не накопилось обид и невысказанного – мы еще светимся, еще сияем, еще оба готовы попробовать создать то, что нам представляется «нормальным и правильным».

Изменить формат через год или два гораздо сложнее, если мы постоянно его расшатывали, замалчивали неприятное, раз за разом прощая и закрывая глаза на то, что отбрасывало нас назад, ниже, к таким отношениям, которых мы не хотим, но которые в итоге получили: рваные, сложные, непонятные, невыносимые, когда любая попытка что-то изменить кажется танцем предсмертной агонии – ты что, серьезно думаешь, что это поможет? «Просто мы с тобой такие разные, вот и все».

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Формат – это не муха в янтаре, не нечто, навеки застывшее, «инструкция по применению» для скучных и неживых. Это прежде всего ограничение деструктива, тех какашек, которые готовы вырваться из нас, стоит только поддаться унынию, усталости и холодам. Но он никак не препятствует развитию отношений в лучшую сторону, страсти, нежности и росту в глубину, открытию через друг друга красоты повседневной рутины и принятию неизбежных перемен.

Перелюбить невозможно, недолюбить – еще как.

Давайте беречь тех, кого мы любим.опубликовано econet

Автор Ольга Примаченко

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