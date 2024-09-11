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Необычный рецепт из обычных продуктов: луковое варенье

Источник: lady.tut.by 11 сентября 2024 6382
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Луковое варенье — это практически универсальное блюдо, которое прекрасно сочетается с мясом, овощами и может выступать как начинка для пирога. Многие консервируют его наравне с обычными джемами.

Необычный рецепт из обычных продуктов: луковое варенье

Луковое варенье

Зачем

Луковое варенье — это практически универсальное блюдо, которое прекрасно сочетается с мясом, овощами и может выступать как начинка для пирога. Многие консервируют его наравне с обычными джемами.

Ингредиенты

  • 1 кг лука;
  • 500 мл белого вина;
  • 50 мл бальзамического уксуса;
  • 2 столовые ложки коричневого сахара;
  • специи, растительное масло, соль — по вкусу.

Приготовление

Лук нужно почистить и порезать тонкими полукольцами. Можно использовать не только репчатый, но и красный.

Возьмите кастрюлю с толстым дном. Поставьте на медленный огонь. Разогрейте в ней масло. Положите лук и обжарьте до прозрачного состояния. Добавьте специи. Выбрать можно те, которые вам по вкусу. Например, тимьян, чёрный перец, немного измельчённого тмина.

Когда лук станет мягким и прозрачным, включайте большой огонь. Добавьте вино и сахар. Хорошо перемешайте и позвольте алкоголю испариться. Варенье начнёт густеть и темнеть.

Влейте бальзамический уксус и посолите. Постоянно помешивайте варенье: если лук пригорит, блюдо будет испорчено. Когда джем станет густым и тёмно-коричневым, снимайте с огня.

Варенье можно подавать на гренке или в соуснике. Хорошо подойдёт к мясу или сырной тарелке.

Готовим с любовьюeconet! Приятного аппетита!

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Источник: https://econet.ua/

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лук варенье еда рецепты

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