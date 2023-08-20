Как возникает «ХИМИЯ ЛЮБВИ»

Многие думают, что их любовь возникает от "химии". Им встречается тот самый человек и их гормональные железы сами собой реагируют вдруг на него. Коротко напишу, откуда эта "химия"

Многие думают, что их любовь возникает от "химии". Им встречается тот самый человек и их гормональные железы сами собой реагируют вдруг на него. Уровень некоторых гормонов повышается. И они испытывают влюбленность. Сексуальное влечение, эйфорию от запаха и т.д.

Почему реагируют железы? Может быть они сами собой опознают генетическую половинку?

Может, как в фильме про роботов, в программе человека (в генетическом коде) есть участок отвечающий за опознание половинки. Как только половинка появляется, начинается гормональный бум. Такая примерно картина рисуется в голове многих людей.

Откуда же эта "химия"?

В жизни человека появляется некто. Его проекция (фигура) отражается в психическом поле человека (в самом важном эволюционном приобретении хомо сапиенса). То есть когда мы видим какой-то предмет, мы его опознаем и тем самым вписываем в некий сравнительный ряд. Что это? Это стул. Значит можно на него сесть. А это? Собака. Опасная? Нет. Значит можно погладить. Так примерно. Видя человека, мы тоже его как-то называем, определяем, кто это такой, и либо тут же забываем после общения, отправляя его "дело" в архив до следующего контакта, либо привязываемся мыслями к нему. Иногда надолго, уже после того, как он исчез из нашего поля зрения. В нашем психическом поле его фигура актуальна и она растет, питаясь нашим вниманием. Чем больше поток внимания, тем больше рост фигуры.

Вы, наверное, узнали в этом крючок. Крючок - это то, что не дает забыть фигуру, когда человек уже прекратил с вами контакт в реальности.

Когда фигура подросла и заняла важное место в поле, именно она и вызывает "химию".

Потом уже есть и обратная связь между "химией" и фигурой, но первична именно фигура. Психика.

Иногда рост фигуры происходит быстро, стремительно. Отдельно расскажу, в каких случаях и почему. Иногда же фигура растет и довольно быстро, а вы это вообще не замечаете. Вам кажется, что вы думаете о человеке редко и критически, а на самом деле его фигура постоянно присутствует в вашем поле и растет. Это объяснимо с научной точки зрения и даже парапсихологией не является, это - просто психология, о которой я вам и рассказываю.

Так вот, когда фигура подросла (а в бедном энергетически поле, где мало других значимых фигур, мало опор, дыры в ресурсах, а главное нет сильной фигуры Я, это иногда происходит быстро и стихийно), начинается "химия", то есть гормональная буря, которая иной раз сносит человека с ног.

Самые мощные ощущения человек получает от работы надпочечников. Кортизол, адреналин и норадреналин. Все те же самые гормоны вырабатываются, когда человек встречает неожиданную опасность. У него бьется сердце, его охватывает волнение, организм приходит в тонус. Но так как конкретной опасности для себя человек не видит, он чувствует диссонанс и легкий транс (транс всегда возникает в ответ на психический диссонанс), то есть легкую эйфорию и слегка измененное состояние сознания.

Понимаете, почему гормоны опасности вырабатываются? В поле нарисовалась новая мощная фигура, причем если она росла постепенно, буря гормонов не так сносит с ног, человек адаптировался постепенно, а если влюбленность возникла неожиданно, человека может крутить и подкидывать от собственной "химии".

Но отмораживаться, обесценивая фигуру, такой человек обычно не спешит (иногда и не может, а иногда чувствует, что мог бы, но не хочет). Опасности реальной он не видит, а коктейль гормонов поднимает энергетический тонус организма (и сексуальный, и эмоциональный, и физический). То есть человек чувствует себя и сильней, и бодрей, и краски ярче, и дыхание полней. Энергия - это жизнь, вы помните. И вот энергия его возрастает.

Кстати, если хотите немного стабилизировать состояние, вспомните, что кортизол снижается от большой дозы витамина С. 1 г витамина С растворимого и вам станет легче. Энергия никуда не денется, но поджилки трястись перестанут, и в глазах не будет все плыть.

Также норадреналин отлично способствует жиросжиганию, поскольку энергия извлекается из всех закромов. Это ценный эффект влюбленности.

Потряхивает влюбленного от химии такой. Потом еще дофамин подключается, гормон мотивации (смысл жизни появляется) потом эндорфин (кайф), который всегда приходит вслед за адреналином, потом окситоцин (чувство близости и родства, узнавание "своего", буквально "по запаху"), ну и другие интересные гормоны. Их даже дифференцировать сложно, они работают в комплексе. Вот и вся любовная химия - это реакция организма на выросшую ФИГУРУ в вашем психическом поле.

У людей сложная, очень развитая психика, над которой мы почти не имеем сознательного контроля (но понемногу стремимся), поэтому большая часть психических процессов идут бессознательно (но мы стараемся осознавать, называть и классифицировать, чтобы познавать и анализировать), но она, психика, ЕСТЬ и она очень талантливо устроена, она на очень-очень многое способна.

Это такой огромный завод с тончайшим оборудованием, директор которого вечно то пьян, то гуляет где-то (наше сознание), но иногда вдруг посыпается и дает приказы, по большей части противоречивые и странные. Директору надо браться за ум и начинать изучать свое предприятие, чтобы более-менее разумно и уважительно им рулить. Вот "химия" - это продукция завода. А наш разум - это директор. Давайте не забывать о том, что голова - это все-таки глава? опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

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