ДЕТОКС: 7 рецептов СУПЕР полезных супов

Предлагаем 7 рецептов детокс супов, которые не только очень полезны, но и очень вкусны!
Детокс программа Алехандра Юнгера подходит для всех, но особенно хороша она для женщин. Выглядеть моложе без дорогостоящих процедур, иметь красивую и сияющую кожу и море энерги. Предлагаем 7 рецептов детокс супов, которые не только очень полезны, но и очень вкусны!
ОХЛАЖДЕННЫЙ ОГУРЕЧНЫЙ СУП С МЯТОЙ
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Перемешивайте все ингредиенты, кроме листьев мяты, в миксере в течение 3 минут или до пастообразного состояния.
2. Добавьте мяту и размешивайте еще в течение 15 секунд.
3. Ешьте охлажденным.
По возможности используйте выпаренную на солнце морскую соль или розовую гималайскую соль, которую можно найти в магазинах здорового питания.
СУП ИЗ ШПИНАТА И КРАСНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Перемешивайте ингредиенты в миксере в течение 3 минут или до пастообразного состояния.
2. Добавьте морскую соль по вкусу.
3. Добавьте водоросли и оливковое масло.
ЛЕГКИЙ ГАСПАЧЧО ИЗ АНАНАСА И АВОКАДО
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Положите все компоненты, кроме кориандра, в кастрюлю.
2. Поместите половину смеси в миксер и размешайте.
3. Перелейте измельченную смесь в кастрюлю и осторожно положите в нее кусочки авокадо и ананаса.
4. Добавьте оставшиеся полчашки смеси, если вам нужна более жидкая консистенция.
5. Охладите смесь и добавьте в нее ростки кориандра.
Ростки — живая пища, богатая ферментами. Ищите их в супермаркете. Особенно хороши проросшие семена подсолнечника.
СУП ИЗ ЦУККИНИ И БАЗИЛИКА
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Перемешайте все ингредиенты в миксере.
2. Посыпьте суп мелко нарезанными листьями базилика.
СУП ИЗ ТОЛЧЕНЫХ ОРЕХОВ
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Перемешайте все ингредиенты, кроме петрушки, побегов или проростков подсолнечника.
2. Добавьте специи, петрушку, побеги или проросшие семена подсолнечника.
3. При желании можно добавить для вкуса свежий перец чили.
СУП ИЗ ЯБЛОКА И ТОЛЧЕНЫХ ОРЕХОВ
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Перемешивайте все ингредиенты в миксере.
2. Добавьте специи, эстрагон и перемешивайте еще в течение 10 секунд.
3. Суп должен быть чуть теплым или иметь комнатную температуру.
СУП ИЗ МОРКОВИ И ИМБИРЯ
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Перемешивайте все ингредиенты в миксере в течение примерно 3 минут или до пастообразного состояния.
2. Суп должен быть чуть теплым или иметь комнатную температуру.
3. Добавьте немного оливкового масла и свежей рубленой зелени перед употреблением. опубликовано econet
Из книги Александра Юнгера «Clean. Революционная диета омоложения»
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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