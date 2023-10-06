Когда человек не может остановиться в выборе другого, то ведет его в этом поиске собственный центр, дух, который точно знает, что то, что есть, “не то”.

Смею предположить…. Когда человек не может остановиться в выборе другого, то ведет его в этом поиске собственный центр, дух, который точно знает, что то, что есть, “не то”.

Это может быть на стадии знакомства. Когда человек встречается, знакомится, перебирает, и всегда кажется, что где-то есть лучше.

Это может быть в процессе отношений. Когда вроде бы кто-то примерно подходящий выбран (или одиночество надоело, например), но поиск все равно продолжается. Он может проявляться во флирте в сети или в реальности, якобы невинном, в поддержании теплых отношений с бывшими, в завязывании новых контактов (“а почему бы и нет?”). Рациональное объяснение смутных ощущений и неясных сомнений.

Это может быть в браке. Когда вроде бы ничего серьезного на стороне, “для разнообразия” или “только для секса”, или “эмоций не хватает”, но суть в том, что настоящий партнер не устраивает. Это убегание от проблем или неосознанный поиск кого-то по душе, на самом деле, по душе. Возможно, неосознанный выбор вначале, без глубинного чувствования, требует подтверждения правильности потом путем сравнения.

В любом случае, поиск, который не остановился, – это неуверенность в том, что человек рядом – тот самый, который из вечности и навсегда. Интуитивное знание, которое рассудок заглушает объективными доводами и вторичными выгодами.

Ну, я так думаю. Так чувствую. Когда ты с Тем или с Той, больше никто не нужен.опубликовано econet

Автор: Лилия Ахремчик