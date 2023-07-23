СТОП-слова в общении с детьми — быстро, действенно и безотказно

Почему это так работает, я не знаю. Но эти стоп-слова - это то, что сразу и мгновенно приводит детей в чувство...

Как холодный душ. Быстро, действенно и безотказно в любой ситуации.

Стоп-слово — это всегда очень неприлично. Даже если оно цензурное, то произносится таким тоном, что лучше бы сразу матом. Оно и понятно. Ведь это всегда красный сигнал светофора в отношениях с детьми, и не повиноваться ему смерти подобно. Если даже оно не поможет, то от скандала точно ничто не спасёт.



Бывают такие ситуации, когда можно сколько угодно уговаривать, убеждать, взывать к разуму и подкупать дитё шоколадками — и оно, дитё, будет оставаться непробиваемо упёртым, невыносимо капризным и вообще гадким, гнусным и противным на пустом месте. А потом, устав мгновенно и сразу от какой-нибудь идиотской сцены, можно тихо и внятно сказать: "..., ты уже оденешься, наконец?", - и ребёнок быстренько все сам на себя оденет. Проверено многократно.



Поэтому: каким бы оно ни было, хотя у большинства, подозреваю, оно все-таки не слишком литературное, к стоп-слову нужно относиться с уважением. А это значит:

- не употреблять его часто, иначе оно из магического заклинания превратиться просто в ругательство;

- не осуждать встречных на улице родителей за употребление стоп-слов. Ведь это реально последняя попытка родителя удержаться от настоящего скандала с ребёнком. Безобразного и страшного, разрушительного и стыдного. Который намного хуже со всех точек зрения, чем одно маленькое, но ёмкое стоп-слово;

- признавать за этим стоп-словом удивительную силу делать детей и родителей равными друг другу. Ведь именно в момент стоп-слова родитель — вымотанный, озверевший, доведенный до отчаяния каким-нибудь идиотизмом, устроенным ребёнком на пустом месте, — как бы обращается к этому самому ребенку за помощью: «Все, перестань, я тебя как человека прошу, просто перестань, иначе нам обоим будет хуже!». Только короче. Одним словом.



И — что самое удивительное — дети как правило всегда слышат этот призыв, и начинают вести себя как взрослые адекватные люди.

Почему это так работает, я не знаю. Но эти стоп-слова (у всех разные, у моей подруги стоп-словом работает "солнышко", процеженное с таким убийственным холодком в голосе, что действует круче любой нецензурщины) - это то, что сразу и мгновенно приводит детей в чувство. Как холодный душ. Быстро, действенно и безотказно в любой ситуации.





Может быть, дело тут в интонации. Или в общем озверении родительского облика (сын другой моей подруги говорит потом про такие ситуации: "а, это когда из мамы лезет крокодил?"). Или в глобальном накале ситуации, который достигает такого предела, что хоть чем-то, хоть скандалом, хоть примирением, но должен завершиться, и стоп-слово - это переломный момент.





Но они, эти стоп-слова, работают. И они есть у всех. И это хорошо, потому что уменьшает количество скандалов в нашей жизни. А вот как объяснить, что стоп-слова и им подобные лучше бы не произносить при бабушках и тем более при чужих людях, это уже тема для отдельного, и очень важного, разговора.опубликовано econet

Автор: Катерина Антонова

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