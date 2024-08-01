Вы уверены, что мужчине интересно вас слушать?

У меня есть знакомая. Помню, привела ее как-то к своему шефу на собеседование. Мы поговорили о делах минут тридцать, и она ушла...

У меня есть знакомая. Помню, привела ее как-то к своему шефу на собеседование. Мы поговорили о делах минут тридцать, и она ушла. Спрашиваю у босса:

— Ну как она тебе?

— Я бы на ней женился.

— Что? Я про работу.

— Если выполнит тестовое хорошо, то можно брать. А у нее есть мужчина?

И так было всегда. Сколько я ее знаю, мужчины кожу с себя сдирают, лишь бы она только обратила на них свое внимание. Только на моей памяти ей уже четыре раза делали предложение. Она молода, симпатична, носит в основном джинсы со свитерами, довольно умна. Но она совсем не роковая женщина и выглядит вполне обычно, и даже не замечает за собой эти штабеля мужчин. Она тоже переживала, тоже расставалась, делала перерывы, занималась своими делами, больше общалась со стареющими родителями…

Стоп. Отмотаем пленку назад.

Занималась. Своими. Делами. Своим хобби, карьерой, подругами, семейными вопросами. Ну, то есть она никогда, понимаете, никогда в своей жизни не ждала мужчину. Не ждала, чтобы он появился.

Сначала у нее был французский. Она очень хотела выучить его и уехать в Париж. Выучила, и даже пожила там немного, но приняла решение остаться в родной стране. Потом у нее начался теннис, в котором она, кстати, достигла немалых успехов, и занимается им до сих пор. Еще она получила права на машину, помогла родителям сделать ремонт в их квартире, завела двух собак, накопила денег на полугодичное путешествие по Европе, вернулась — решила открыть свое дело в сфере спорта. Я знаю ее больше десяти лет, и вот совсем не помню, чтобы она хоть раз задавалась вопросом, где же ее половинка.

Мужчину нельзя ждать.

Его можно только однажды встретить. И вы при встрече обязательно начнете разговаривать, и он обязательно спросит, чем ты занималась до этой встречи. И это обязательно должна быть интересная беседа, которую он захочет повторить. опубликовано econet

Автор: Тамрико Шоли

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