У нас все общее! и еще 9 ошибок во взаимоотношениях

Семья – это лодка, плывущая по бурлящей и извилистой реке жизни. Пара – это два гребца, что держат по веслу. Взаимоотношения – это то, как гребут эти гребцы. Слаженно и синхронно или как в басне Крылова «Лебедь, щука и рак» каждый в свою сторону.

Семья – это лодка, плывущая по бурлящей и извилистой реке жизни. Пара – это два гребца, что держат по веслу. Взаимоотношения – это то, как гребут эти гребцы. Слаженно и синхронно или как в басне Крылова «Лебедь, щука и рак» каждый в свою сторону.

«Кастинг закончился. Выбор сделан!»

Перестаньте проверять свою вторую половинку на пригодность, создавая ему (ей) провокационные ситуации. Помните, как в сказке про Ивана-царевича и Василису-Прекрасную. Не дождался Иван-Царевич и сжёг шкурку лягушиную, за что сам и поплатился. Ваша вторая половинка уже выбрала именно вас, зачем же ещё проверять «любит или нет»? Задайте себе вопрос – что вас беспокоит, в чем вы сомневаетесь?

«Умру, но не покорюсь!»

Не стоит доказывать свою правоту ценой всех своих нервов. Задумайтесь, зачем вы это делаете? Что хотите доказать самому(мой)себе? Почему для вас так важно настоять на своём? Проблема многих пар в том, что они словно два воина соревнуются и жаждут получить победу любой ценой. Если ваш муж поставил грязный в раковину и не помыл, а полотенце в ванной повесил неидеально ровно – это не повод для того, чтобы устраивать грандиозный скандал!

Попробуйте поговорить спокойно и рассказать, какие чувства вызывают у вас стакан и полотенце, а главное, как бы вам хотелось, чтобы ваш любимый поступил в следующий раз. Если вы сделаете это без упрёков и обвинений, то вас услышат.

«У тебя не может быть от меня секретов!»

Личная жизнь и личное пространство должна быть у каждого – это важно. Важно не путать личную жизнь и жизнь на стороне. Если вы в браке, не создавайте повода для того, чтобы ваша вторая половинка начала подозревать вас в неверности. Вы в паре, но при этом вы остаётесь быть личностями, со своими потребностями, интересами, друзьями, увлечениями, секретами – и это то, на что имеет право каждый семейный человек. Если ваша вторая половинка прячет от вас телефон, кому-то звонит и на вопрос «Кто это?» отвечает уклончиво или отшучивается (врёт) – задумайтесь, все ли в порядке в ваших отношениях?

«У нас все общее!»

Личность должна продолжать расти и развиваться. Слияние же, говорит о том, что ваша вторая половинка не растёт и не развивается как личность. Она испытывает страх вас потерять, и поэтому стремиться слиться с вами во всех сферах вашей деятельности. Тогда то и появляется – ревность, скандалы и истерики. Пара – это организм, который развивается гармонично. Если кто-то не развивается – пара разрушается. Обратите внимание на свою вторую половинку – у неё проблемы и нужна помощь, ваша или специалиста.

«Твой телефон – мой телефон! Я хочу знать о тебе все!»

Зачем? Кто дал вам право копаться в чужих вещах? Да, да именно в чужих! Ведь телефон не ваш, а значит … Если вы доверяете друг другу, и строите на этом свои отношения, то и скрывать вам не чего. А значит и повода проверить тайком ваш телефон, у второй половинки не возникнет. Конечно же, если ваша вторая половинка не страдает ревностью (не уверенна в себе, в своих силах, не является полноценной личностью) или же вы сами давали повода так считать. Насколько честны ваши отношения? Доверяете ли вы друг другу?

«Я для тебя все, а ты…» или «Он(а) мне должен(на)…»

Хочу вас разочаровать – никто никому ничего не должен! С чего вдруг? Где записан этот долг? Быть жертвой и приносить себя в жертву – это ваш выбор. При чем тут ваша вторая половинка? Ваша жертва никому не нужна, более она со временем начинает надоедать, потом раздражать и после вовсе вызывать отвращение.

Задумайтесь, хотите вы такого отношения к себе? Если нет – перестаньте быть жертвой! В человеке должна быть изюминка – иначе он не интересен! Вспомните, когда вы только познакомились, разве вы были таким (кой)? Разве за это вы (вас) полюбили? Вспомните своё настроение, свой взгляд, голос, походку, мечты, цели…

«Соцсети – это важно для меня!»

Многие молодые пары проводят свободное время, особенно по вечерам, сидя в интернете, а именно в соцсетях. Он - в своих, она – в своих. Виртуальное общение становится важным для каждого, но не для пары. Часто возникает виртуальный флирт, который у кого-то перерастает реальную интригу. Рано или поздно это обнаруживается и отношения трескаются, как фарфоровая ваза.

И даже если в реальности ни до чего не дошло – отношения и доверие подпорчены. Положите на одну чашу весов своё мимолётное фиртуальное увлечение, а на другую свой брак. Что перевесит? Задайте себе вопрос, что вам даёт это увлечение и чего не хватает в браке? Поговорите об этом со своей второй половинкой, расскажите о своих мыслях.

«Родить ребёнка любой ценой!»

От рождения ребёнка ваши отношения не станут лучше. Если вы не смогли наладить их до рождения малыша, то после его рождения, ваши отношения будут ещё хуже. Ребёнок проверяет на прочность вашу семейную лодку, которую вы назвали «Брак». То, что вызывало всего лишь недовольства, теперь превратиться в камень преткновения. А разве ребёнок виноват в том, что два взрослых человека не смогли научиться жить друг с другом в мире и понимании?

«Психологическое бесплодие» - с таким диагнозом ко мне часто приходят молодые пары. Они все ещё продолжают воевать друг с другом, доказывая себе, кто главный, кто прав. Это два дерущихся ребёнка. На энергетическом уровне – это две мужские энергии. Женской нет. Где тут место для малыша? Конечно же - нет! Если хотите родить ребёнка, станьте взрослыми!

«Досуг - это как?»

Совместное времяпрепровождение – это очень важно. Важно, как вместе посещать друзей, родственников, так и проводить это время только вдвоём. Если вы избегаете проводить время вдвоём и всегда находите повод позвать кого-то (друзей, родственников…) на прогулку, пикник, в поездку… Туда, куда хотели отправиться вдвоём, задумайтесь, что мешает вам оставаться наедине друг с другом? Вспомните, а как до свадьбы вы проводили время? Так же? Что изменилось? Почему вам не интересно быть вместе? Помните, вас никто не обязан развлекать и делать ваш досуг приятным! В паре все на равных – вкладываются оба.

«Я расскажу, какой (ая) ты…!»

Зачем выносить ссор из избы, если это просто ссор? Сегодня вы ссоритесь, завтра помиритесь, а мама, подружка (друг) или сестра (брат) оставаясь в роли Спасателя, будут недоумевать, что произошло, да как можно такое прощать… Часто, подруги оказываются вовсе не подругами и при малейшей вашей слабине, зная ваши проблемы, быстренько занимают место жены в вашей паре в роли утешительницы.

Многие умудряются даже рассказывать о своих семейных неурядицах на работе. Знайте, ваши проблемы никому из сослуживцев не нужны, а вот послушать историю, как у вас все плохо - это интересно. Ведь на вашем фоне у них все замечательно. опубликовано econet

Автор Наталья Походилова