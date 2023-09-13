В семье всегда кто-то главный

Может быть, этот главный человек сам не понимает этого. Но, пока он есть, все будет нормально с другими. Даже хорошо. Болезни будут заканчиваться

Может быть, этот главный человек сам не понимает этого.

Но, пока он есть, все будет нормально с другими. Даже хорошо. Болезни будут заканчиваться исцелением, конфликты - примирением, благополучие будет в семье. Этот человек - как Солнце в солнечной системе, греет и светит.

И вокруг него вращаются другие планеты. Этот человек - ядро социального атома. Может быть, это отец семейства. Или ребёнок.

Или старушка-бабушка, которая молится за всех и вяжет носочки и варежки.

Или хлопотливая мама...

Вокруг такого человека живут другие - и неплохо живут, пока есть такой человек. Мы можем только сердцем смутно понимать, кто это. И как он важен.

Но по-настоящему поймём, если его не станет. Возьмёт и уйдёт.

Будет жить с другими, далеко; забудет про нас. Или улетит на небо, в иную жизнь...

И все начнёт рушиться и гибнуть, вся система распадётся.

Это - ключевая фигура, таинственный роутер, который всех связывает и поддерживает.

Пока он есть, такой человек, все будет хорошо. Со всеми все будет хорошо.

И, возможно, это вы и есть. Никто не знает точно. Пусть будет такой человек здоров, спокоен и счастлив.

Пока он есть - есть семья. И все в безопасности...

©Анна Кирьянова

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