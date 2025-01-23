Если любовь «жмет», значит это не ваш размер

Всегда оставайтесь собой, даже находясь в отношениях. Хотя мысль о том, что мы можем остаться в одиночестве обычно нас пугает, это всегда полезнее для нас, чем токсичные отношения.

Иногда, выбирая любовь мы «промахиваемся с размером».

Случается, что мы берем на себя слишком большую ответственность, которую тянем день за днем, желая добиться многих вещей, и, в глубине души понимаем, что мы далеки от реальности, и пытаемся носить слишком большой для нас размер.

Однако, по мере того как мы взрослеем, мы начинаем понимать, что можем сделать, а что нет, мы узнаем, что заслуживает внимания, а что лучше оставить в стороне.

Постепенно, мы более реалистично соотносим наши устремления и мечты с конкретными реалиями. Но когда мы говорим об эмоциональных проблемах и любви, мы должны признать, что всегда очень трудно найти отношения, которые идеально нам подходят и нигде не «жмут».

Одна любовь заставляет нас задыхаться, а другая дает нам крылья, заставляя нас чувствовать себя счастливыми и реализовавшимися на 100%.

Теперь сядьте и подумайте… Что насчет вас? Вы правильно выбрали размер вашей любви?

Любовь, от которой у нас перехватывает дух

Мы не можем это отрицать, всем нам нравятся те отношения, от которых у нас перехватывает дыхание и которые заставляют нас чувствовать себя живыми, обрушивая на нас тысячу чувств и желаний.

Имейте в виду, что этот эмоциональный вихрь, в котором сплелись увлечение, желание и абсолютная необходимость всегда быть рядом с любимым, является очень распространенным явлением на ранних этапах влюбленности.

После того, как пройдут первые несколько месяцев или в первые два года, которые, как правило, длится фаза романтической любви, мы переходим в стадию зрелой любви и отношений, это достаточно важный период, ведь должны быть обновлены и пересмотрены наши внутренние связи с партнером.

Для этого этапа характерны следующие признаки:

Страсть потеряла часть своей интенсивности и, несмотря на то, что желание еще живо, начинает ценится, прежде всего, взаимодействие в паре. Появляется своего рода дух товарищества, где царит полное согласие, открытый диалог и где есть гармония.

Начинается фаза, в которой должны быть установлены четкие цели. Отношения без обязательств переходят в идею создания семьи, поиск нового места жительства, экономической стабильности, все, что позволит паре планировать будущее.

Каждый день проживается в гармонии, с юмором и в атмосфере взаимного уважения. Готовность к диалогу и компромиссу это основа зрелых отношений.

Когда любовь не дает нам дышать и «жмет»?

Любовь, которая не дает нам дышать и сковывает по рукам и ногам, причиняет нам вред . И, несмотря на то, что раны, которые она оставляет, невидимы для остальных, эмоциональная боль вполне реальна и разрушает нас на как личность. Она замедляет наш личный рост, как женщин.​

И, несмотря на то, что раны, которые она оставляет, невидимы для остальных, эмоциональная боль вполне реальна и разрушает нас на как личность. Она замедляет наш личный рост, как женщин.​ Отношения, которые «жмут» - это эгоистичная любовь, в которой наш партнер всегда думает только о себе, и в которой нами манипулируют. ​Это люди, которые делают себя жертвами, вечно заставляя нас чувствовать себя виноватыми, когда мы просим немного «воздуха», когда мы говорим им о том, что хотим иметь свое личное пространство, любимые хобби или социальные отношения.

И мы не можем упускать из виду тот факт, что иногда вина лежит не только на другой стороне нашей пары, но мы также несем за это некоторую ответственность. Есть люди, которые строят всю свою жизнь вокруг любимого, как маленький спутник вокруг планеты.

Мы игнорируем семью, друзей… Мы начинаем отказываться от важных для нас вещей, которые определяют нас, вкладывая все силы в человека, которого мы любим. Мы строим отношения на этом токсичном цементе, который держит нас, не дает дышать и крадет нашу собственную сущность.

Никогда не стоит отдавать приоритет другим людям и ставить их выше наших собственных потребностей, потому что, в конце концов, наша самооценка станет подобна марионетке в руках партнера. Никогда стоит впадать в эту крайность!

Если любовь вам жмет, значит это не ваш размер… отпустите ее

Если любовь вам жмет, это совсем не значит, что вам нужно «похудеть», чтобы «влезть» в нее. Никогда не изменяйте себе, своему образу действовать, чувствовать и жить, чтобы соответствовать личности вашего партнера и вписаться в его шаблон.

У вас есть свой собственный «размер», свой способ видеть мир и понимать его, где вы добились своих ценностей как женщина, и как человек, учась на своих ошибках и победах.

Если человек, с которым вы делите свою жизнь, отрицает большую часть вашей личности, а также подрезает крылья вашего личного роста, вы должны серьезно подумать о ваших отношениях.

Некоторые люди боятся оставить своего партнера, даже зная, что эти отношения приносят больше слез, чем счастья, из-за страха одиночества, желания всегда иметь кого-то рядом. Не допускайте этой ошибки: иногда одиночество гораздо полезнее, чем плохая компания.

Одиночество оздоравливает, раскрепощает и помогает нам найти контакт с самим собой.

Не бойтесь оставить это платье, которое вас сдавливает и не дает дышать. Это нормально, иногда «ошибиться с размером» нашей привязанности.

Трудно найти идеального человека, который будет соответствовать каждой из наших потребностей и впишется в наши жизненные проекты, который затянет в строгий корсет наши страхи и украсит нашу жизнь лентами искренней радости.

Однако, на поиск такого человека стоит потратить свою жизнь!опубликовано econet

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