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Реальная причина, убивающая отношения

Источник: progressman.ru 20 февраля 2023 6332
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Ум со своими представлениями подобен архиву, на полках которого хранятся древние справочники и договора. В справочнике может быть дано относительно четкое с нюансами определение дружбы, а в договоре регламентированы права и обязательства абстрактного друга.

Реальная причина, убивающая отношения

Ум со своими представлениями подобен архиву, на полках которого хранятся древние справочники и договора. В справочнике, например, может быть дано относительно четкое с нюансами определение дружбы, а в договоре регламентированы права и обязательства абстрактного друга.

И если человек по каким-то частным признакам зачисляется в друзья, ум начинает экстраполировать – делать далеко идущие выводы из этих частных свойств. Сначала приписывает живому человеку все прочие мнимые качества друга (из своего справочника), а затем и мнимые обязанности (из договора), которые настоящий друг «обязан» исполнять. В противном случае наш внутренний «судья» фиксирует нарушение и от такой творящейся несправедливости негодует – хочет нарушителя наказать и принудить к исполнению договора.

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Человек рядом может даже не подозревать, что стал чьим-то другом. В его уме дружеский договор может описывать совсем иные принципы.

И в такой ситуации, когда вместо ожидаемой «дружбы» получают что-то неожиданно неприятное, дабы не обижаться, полезно признавать, что проблема возникла вовсе не потому, что человек повел себя неправильно, а конкретно из-за собственных нереалистичных ожиданий – сам очаровался – самому и расхлебывать. Такое осознание – чистое проявление ответственности, выводящее из позиции жертвы.

В архивах ума таких договоров – обилие, на все случаи жизни. Там «прописаны» права и обязанности близких, любимых, приятелей, сослуживцев и даже незнакомцев. Ум содержит в себе богатый свод личных законов, которым жизнь якобы должна соответствовать. В итоге общаются не люди, а ментальные шаблоны – выясняют, кто из них важней и реальней.

В отношениях

В любовных отношениях тема таких формальностей звучит еще пронзительней. Сам факт пребывания в отношениях для большинства партнеров уже подразумевает подчинение целому своду обязательств.

Как только партнеры навешивают на происходящее между собой и друг на друга какие-то ярлыки, сразу начинаются выяснения «отношений», попытки определить, какому договору они соответствуют и где нарушаются. В итоге двое участвуют не столько в живых, реальных отношениях, сколько в таких разбирательствах и тяжбах.

Субстанция, которую по ошибке так часто принимают за отношения – вовсе не то реальное, что между двумя людьми уже происходит, а лишь очередной свод прав и обязанностей – нечто искусственное, подразумеваемое и ожидаемое.

Только то, что между людьми уже происходит и есть их реальные отношения. Как только они вгоняются в формальный порядок, из них уходит вся легкость и постепенно проникает вынужденность. Чем больше затвердевших представлений о том, какими отношения должны быть, тем мучительней притирка – ломка собственных убеждений. А вероятность обрести согласие и мир с партнером близится к нулю.

То живое и спонтанное, что реально объединяет людей само по себе может быть чем-то прекрасным. Но если нечутко нестись впереди паровоза со слепой убежденностью в том, как отношения должны развиваться, можно ненароком эту хрупкую субстанцию растоптать.

Реальная причина, убивающая отношения

Поверка реальности

Еще один пример. Представьте такую ситуацию, где волк, желая эффективней охотиться за зайцами, решает договориться с орлом, чтобы тот с высоты помогал жертву выслеживать. В качестве оплаты наемного орлиного труда, волк делится добычей. Орла сделка устраивает, но иногда ему обидно от формального черствого отношения волка. Орел, сотрудничая с волком, принимает его за близкого человека друга, и ждет каких-то ответных чувств. А волку все это не нужно. Он хочет исключительно эффективного добывания зайцев, и капризы орла встречает с раздражением.

Полезно понимать, что работодатель не обязан любить. Он нанимает помощника не для душевного товарищества, а для сухой обоюдной выгоды. А пока удерживается шаблон, каким должен быть начальник – добрым, вежливым, одаряющим, – постоянное недовольство обеспечено.

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От волка бесполезно ожидать повадок верного домашнего пса. И обижаться тут, как правило, просто бесполезно, да и не на что – волк ведет себя по волчьи не из вредности, а потому, что такова его волчья природа.

Если кто-то повел себя неприемлемо, приписывать причину собственного недовольства чужому поведению – это сбрасывание ответственности. Реальная причина внутри – ломка собственного шаблона, не прошедшего поверку реальности.

В реальных отношениях не может быть чарующей сказки, которую рисуют ожидания. Но если отпустить притязания на невозможное, идею правильных и неправильных отношений, может оказаться, что человек рядом нравится таким, какой он есть – неидеальный, со своими заморочками, настоящий.опубликовано econet

Автор Игорь Саторин

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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психология отношения дружба ожидания жизнь игорь саторин

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