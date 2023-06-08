10 способов посмотреть на ЖИЗНЬ с ДРУГОЙ стороны

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Вот 10 способов, с помощью которых вы научитесь быть более осознанным:

1. Наблюдайте и принимайте все, что происходит с вами. Страх любых перемен обычно проявляет не самые лучшие ваши качества. При этом вы сможете испытывать противоречивые эмоции и желание вернуться к тому, что было раньше. Не останавливайтесь на этом этапе, идите дальше.

2. Будьте честными с самим собой и с партнером. Будьте честными, описывая, что происходит в вашей голове или теле. Иногда это будет трудно, но именно в этом скрыта большая энергия для будущих открытий и перемен. Будьте честными, отвечая себе на вопрос «зачем» и «почему» я здесь. Это подскажет вам ответы, куда идти дальше и для чего.

3. Будьте этичными по отношению к другим. Быть этичным – означает не выносить информацию за пределы тех стен, где вы ее получили, не вредить окружающим намеренным или ненамеренным обсуждением за спиной, а также уважать желания и ценности других людей так, как вы бы хотели, чтобы уважали ваши.

4. Открывайтесь и учитесь доверять. Будьте готовы открываться и доверять незнакомцам. В первую очередь, рассказывать о своих ежедневных делах и о разного рода переживаниях. Это первый и очень важный шаг к выходу из зоны комфорта и установлению доверительных отношений не только в этой группе, но и вашей семье. Поначалу можете вести свои наблюдения в отдельном блокноте, но потихоньку начинайте писать или говорить о них публично (например, социальные сети, которые дают возможность вести онлайн-дневник, могут выступать мощным средством самораскрытия и, следовательно, саморазвития).

5. Учитесь у себя и других. Подсматривайте, что получается или не получается у других. Никто не идеален и редко у кого все выходит с первого раза. Возможно (и весьма вероятно), чей-то отчет, мысль, озарение натолкнет вас на правильные действия или направление, в котором можно двигаться со своим собственным вопросом. И наоборот: ваша мысль может кого-то натолкнуть на “Эврика!”, поэтому не скупитесь на описание – устное или письменное, — если у вас все здорово получилось. Это действительно имеет значение и может помочь другим. 6. Импровизируйте. Если обыденное задание кажется вам скучным, невозможным, давно известным и выполнять его не хочется — сделайте апгрейд под себя, превратите его в личное исследование. Например, во время Марафона осознанности одна пара устроила ужин не в ресторане темноты, а в темном парке с едой на вынос. То, как вы будете реагировать на ежедневные ситуации, которые подбрасывает жизнь, — важный показатель. Чаще всего он отражает нашу общую стратегию поведения по жизни. Каждый день – вся жизнь в миниатюре. Изменяя эту стратегию в ежедневных событиях, вы становитесь более гибкими в жизни, строите с ней свои отношения. 7. Помогайте и делитесь. Когда вы научитесь делиться своими открытиями — вы заметите, как повышается уровень вашей энергии. Проверено на личном опыте участниками Марафона. Дополнительный плюс: хорошее настроение и ощущение, что вы становитесь хозяином своей жизни. Просто помните о том, что когда кто-то движется в другом темпе по реке ежедневных ситуаций, вопросов, сложностей, и возможно не так успешно как вы, у вас всегда есть возможность помочь или приободрить. Просто сделайте это, от этого вы точно станете счастливее и осознаннее. 8. Будьте готовы к приятным сюрпризам. Просто настройтесь на то, что они случаются, и разные приятные неожиданности не заставят себя ждать. Неожиданный букет цветов или приятный звонок от коллеги, письмо от друга или мимолетная улыбка незнакомца – все это развивает отношения с собой и окружающим миром, делает их более глубокими, открывает новые грани ваших собственных реакций на внешние проявления, которые начинаются с реакций внутренних. 9. Получайте удовольствие! От всего. От собственных успехов, которые точно случатся, от успехов других людей, от общения с собой и другими, да и от самих заданий, которые подбрасывает жизнь. Бежать всегда легче — улыбаясь! Насладитесь процессом. Он того стоит. Также интересно: Личная шкала счастья​ Осознанный Человек: не опускайтесь до низких вибраций!​

10. И будет вам счастье. Как быть счастливым? Правильно говорил Козьма Прутков: просто быть им. Счастье – в каждом из нас, надо только научиться это осознавать. Счастливый человек – осознанный человек. Так чего же мы ждем? опубликовано econet.ru

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