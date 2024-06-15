Идеальная женщина — СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА!

Женщина, которая следует этим правилам в своей жизни, принимает их и выполняет каждый день – обязательно окажется рядом с настоящим мужчиной, который будет любить её всем сердцем и желать её всем своим существом.

Женщина, которая следует этим правилам в своей жизни, принимает их и выполняет каждый день – обязательно окажется рядом с настоящим мужчиной, который будет любить её всем сердцем и желать её всем своим существом.

она не меняется по прихоти других людей, потому что она ценит себя и всегда остается сама собой;

она не расстаётся со своими мечтами только потому, что кому-то не нравятся ее идеи, она стремится исполнить свои мечты, а не забыть о них;

она не боится любви, хотя и знает, что она может принести много сюрпризов;

она спокойна и знает, что время всё расставит по своим местам;

она не позволяет обращаться с собой без уважения;

она живет так, как будто сегодня – последний день жизни и она никогда больше не будет такой молодой, как в данный момент, сегодня и сейчас;

она никогда не убегает от прошлого, скорее она понимает, что это был её бесценный опыт, и благодаря ему она будет мудрее и сможет использовать этот опыт в будущем;

она не допускает того, чтобы кто-либо разрушал её мысли, её идеи и пытался подрезать ей крылья, её любовь к жизни помогает ей успешно идти вперед;

она не сомневается в том, что нужно строить планы и в том, что она осуществит их; она знает, что реализация этих планов изменит её жизнь к лучшему;

она не боится любить. Любить – это удел храбрых! Она рискует и делает ставку на чувства, чтобы наполнить свою жизнь красивыми отношениями и будь что будет! Она не отступает, она храбрая и она будет сражаться за свою любовь;

она не забывает об одной очень важной вещи: не стоит пытаться казаться лучше или иначе только для того, чтобы кому-то понравиться. Главное состоит в том, чтобы быть самой собой и твердо знать, что ты -единственная. Это особый дар, он заставляет мужчин желать и любить тебя бесконечно;

она не боится жизни, потому что знает: чтобы ни происходило в её жизни, это только сделает её сильнее и увереннее в себе;

она никогда не тратит время на дела, которые ей действительно не нравятся. Она чётко знает, к чему стремится и чего заслуживает. Она не позволяет, чтобы кто-либо когда-либо манипулировал её жизнью;

она никогда не позволяет никому дурно обращаться с собой и причинять себе боль – ни психологически, ни физически;

она никогда не теряет собственного достоинства;

она не позволяет себе поддаваться мнению других. Она осознает, что нет ничего легче, чем давать советы или высказывать суждения. Но никто никогда из других людей не окажется, действительно, на ее месте;

всегда доверяет себе и собственным ощущениям;

всегда: вчера ,сегодня, завтра живет, как самый счастливый человек, потому что она свободна во всем;

живёт свою собственную жизнь!

не остается в стороне от того, что действительно является важным для нее в жизни.

Женщина, которая действительно живет так, очаровывает и излучает энергию. Настоящий и достойный мужчина обязательно почувствует это и будет желать быть рядом с ней всю свою жизнь. Потому что это такая женщина… Свободная женщина! опубликовано econet