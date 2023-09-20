Чудесная притча: О твердом и пустом

Твёрдое — то, на что можно опереться, не провалишься. Это человек, слова или цифры, которым можно верить. Пустое — то, на что нельзя опереться — провалишься. Информация, которая может оказаться ложной или неполной, неточной. Солдат, который испугается и убежит. Друг, который пообещает и не сделает.Научится отличать твёрдое от пустого - самое важное из всех искусств.

Твёрдое — то, на что можно опереться, не провалишься. Это слова или цифры, которым можно верить. Человек, на которого можно положиться — не подведёт. Автомобиль, который полностью исправен и заправлен бензином в нужный момент и заведётся и поедет. Твёрдое — это и есть твердое.

Пустое — то, на что нельзя опереться — провалишься. Информация, которая может оказаться ложной или неполной, неточной. Солдат, который испугается и убежит. Друг, который пообещает и не сделает. Фабрика, которая портит материалы, не производя ничего пригодного. Пустое — это и есть пустое.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Научится отличать твёрдое от пустого - самое важное из всех искусств.

Комбинация твёрдого и пустого дает пустое. А что она еще может дать?! Многие дела человеческие производятся впустую, потому что содержат что-нибудь пустое.

Маленького мальчика дедушка отдал чужим людям учить ремеслу. Но не делали они этого и ещё очень плохо к нему относились. Когда мальчику стало совсем невмоготу, написал он дедушке письмо. Подробно и убедительно обрисовал свои беды, да вот адрес на конверте написал очень уж неконкретный: "На деревню дедушке". Не дойдёт письмо с таким адресом, напрасно будет ждать мальчик своего дедушку.

Содержание письма — это твёрдое. А вот адрес — пустое. В результате — пустое.

Мы бываем в положении этого мальчика чаще, чем наше самолюбие может в это поверить. Ведь если среди двадцати твёрдых элементов — действий — хоть одно оказалось пустым — все усилия пропали зря.

Отделение твердого от пустого подобно действию ножа, очищающего яблоко. Запах яблок каждый раз напоминает об этом высшем из искусств — отделении пустого от твердого. опубликовано econet.ru

Автор Владимир Тарасов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet