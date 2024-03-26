Сдвиг воспитания, который всё портит

Дискурс о том, что каждый человек уникален — очень важная составляющая педагогической системы многих современных родителей. И моей. Мы больше не учим детей ходить строем и быть как все. Мы кривим рот каждый раз, когда бабушка говорит: «Что же скажут люди?!». Также мы знаем, что нет ничего хуже, чем политика сравнения своих балбесов с чужими отличниками.

Также мы знаем, что нет ничего хуже, чем политика сравнения своих балбесов с чужими отличниками . Вроде бы всё это должно привести к тому, что дети начнут как должное принимать различия друг в друге, им станет проще общаться и счастливее жить.

Дискурс о том, что каждый человек уникален — очень важная составляющая педагогической системы многих современных родителей. И моей. Мы больше не учим детей ходить строем и быть как все. Мы кривим рот каждый раз, когда бабушка говорит: «Что же скажут люди?!».

Но я наблюдаю несколько сообществ, состоящих из таких вот детей. Тех самых, с правильными несовдеповскими установками. И это, знаете, не всегда симпатичное зрелище.

Жираф, скрепка, постоянство и предлог «в» решили поиграть в «Мафию». Кажется: какой прекрасный опыт для каждого из них! Но нет. Непременный скандал и родители, педагогично разруливающие ситуацию.

Вот они — счастливые дети, живущие без ноющей боли сравнения с одноклассником, который всегда лучше тебя. Но тем же самым детям зачастую очень плохо понятны основы жизни в сообществе. И именно они, попадая в «коллектив», проявляют эгоизм, авторитаризм и нежелание слышать других зачастую куда сильнее, чем дети, которые растут в семьях, на мой взгляд, далеких от гуманистических принципов воспитания. Я всё не могла понять: что не так?

Однажды я поймала подмену. Теперь я не могу это развидеть. Я вижу её везде и борюсь с ней в себе. Это такая картёжная подтасовка, смысловой микросдвиг.

Очень часто понятие уникальности как отличия, самости, оригинальности, подменяется нами на «уникальность» в смысле: «ты самый лучший».

Я серьезно. Слушайте. Это же махинация века. Мы (рожденные в 60-х, 70-х, 80-х), пройдя через тиски уравниловки, желая защитить от неё своих детей, говорим: «Не обращай внимания на мнение других людей о тебе; ты не такой, как все; ты другой, ты уникальный, и это прекрасно!»

А ребенок слышит: «Не слушай никого. Ты самый лучший». Потому что в своем желании защитить «своего», мы как-то совершенно не успеваем сказать, что и друг твой Витя — уникален. Уникальна Маша, Василиса, уникальны Володя, Петя. Амфибрахий с его уникальным именем — уникален.

Все твои друзья — уникальны, и в понимании этого — основа твоего отношения к людям.

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Ваше равенство — в уникальности каждого. И это делает вас партнерами на этой Земле. Я уважаю твою уникальность, а ты уважаешь мою.

Но мы останавливаемся на первой части. И возникает нюанс. Что думаете?опубликовано econet

Автор: Вера Дорофеева

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